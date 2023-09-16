Частный дом обрушился после взрыва — кадры с места ЧП под Новосибирском

В Барабинском районе 16 сентября обрушился одноквартирный частный дом. Прокуратура Новосибирской области сообщила информацию о происшествии с места инцидента.
— В Барабинском районе в результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заявили в прокуратуре.
О пострадавших в результате хлопка в прокуратуре не сообщили.
18 июня в пятиэтажке на улице Чехова, 96 в Татарске межкомнатные стены одной из квартир обвалились, а часть пола обрушилась в подвал.