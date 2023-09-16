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Частный дом обрушился после взрыва — кадры с места ЧП под Новосибирском

На место уже выехали прокуроры

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О пострадавших не сообщается

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В Барабинском районе 16 сентября обрушился одноквартирный частный дом. Прокуратура Новосибирской области сообщила информацию о происшествии с места инцидента.

— В Барабинском районе в результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заявили в прокуратуре.

Спасатели разгребают завалы

Спасатели разгребают завалы

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О пострадавших в результате хлопка в прокуратуре не сообщили.

18 июня в пятиэтажке на улице Чехова, 96 в Татарске межкомнатные стены одной из квартир обвалились, а часть пола обрушилась в подвал.

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