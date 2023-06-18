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В пятиэтажке под Новосибирском обрушились межкомнатные стены и рухнул пол

Власти предоставили пострадавшим временное жилье

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Люди при обрушении не пострадали

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18 июня в пятиэтажке на улице Чехова, 96 в Татарске межкомнатные стены одной из квартир обвалились, а часть пола обрушилась в подвал. Об этом сообщили в районной администрации.

— На данный момент администрацией города Татарска жильцам данной квартиры предоставлено маневренное жилье. Также решается вопрос об оказании иной помощи пострадавшим, — уточнили в администрации Татарского района.

Дом, где произошел инцидент, построен из кирпича в 1981 году.

Ранее в Новосибирске в двухэтажном доме на Калинина, 75 обрушился потолок в одной из квартир.

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