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Тема дняВидео из квартиры, где рухнул потолок
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«Трещины пошли, там дыра огромная»: видео из новосибирской квартиры, в которой рухнул потолок

Вода с крыши бежит уже третьи сутки

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Жительница квартиры жаловалась на потолок много лет

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В Новосибирске вечером 9 марта в двухэтажном доме на Калинина, 75 обрушился потолок в одной из квартир на втором этаже.

Владелица разрушенной квартиры, 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко, рассказала, что вода начала течь с потолка еще позавчера, а сегодня продолжает и трещины становятся больше. Ветеран труда переживает, что дыра может увеличиться.

— На протяжении 15 лет писались письма, менялись ТСЖ, ЖЭУ. И все об этой ситуации знали. Течь потолка происходит очень давно. Писались в прокуратуру, в мэрию, городским властям, — рассказала родственница пожилой женщины Марина Соболева.

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Потолок рухнул вчера, 9 марта

Видео: Читательница НГС

— Вчера и позавчера протекала. И вдруг приехали полицейские и МЧС, и при них прямо рухнул потолок. Это ужас. Ручьем вода бежала. Они когда пошли наверх, сказали, что там всё загнило, — говорит Эва Генриховна.

Как уточнила Эва Рыбалко, дом на Калинина, 75 довольно старый. Летом от него отказалась управляющая компания и сейчас ее нет.

— Я не знаю, что дальше делать. Еще трещины пошли, там такая дыра огромная. А на стекле с улицы прямо по раме сосульки огромные висят, — описывает ситуацию ветеран труда.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что заявка по указанному адресу была. Корреспондент НГС обратилась с запросом в Министерство ЖКХ, мэрию Новосибирска и в прокуратуру Новосибирской области.

В январе этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дома с треснувшей стеной в Новосибирске.

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Прокуратура Заельцовского района организовала проверку после публикации в СМИ об обрушении потолка.

— Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования. Кроме того, ранее прокуратурой района проверкой выявлены нарушения требований законодательства о необходимости обследования указанного дома в целях инициирования органами местного самоуправления вопроса признания его аварийным, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

В связи с выявлением нарушения законодательства 3 марта прокурор вынес представление главе Центрального округа. Рассмотрение представления и восстановление прав жителей дома находится на контроле прокуратуры.

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