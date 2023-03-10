«Трещины пошли, там дыра огромная»: видео из новосибирской квартиры, в которой рухнул потолок

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Прокуратура Заельцовского района организовала проверку после публикации в СМИ об обрушении потолка.



— Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования. Кроме того, ранее прокуратурой района проверкой выявлены нарушения требований законодательства о необходимости обследования указанного дома в целях инициирования органами местного самоуправления вопроса признания его аварийным, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.



В связи с выявлением нарушения законодательства 3 марта прокурор вынес представление главе Центрального округа. Рассмотрение представления и восстановление прав жителей дома находится на контроле прокуратуры.