«Трещины пошли, там дыра огромная»: видео из новосибирской квартиры, в которой рухнул потолок

В Новосибирске вечером 9 марта в двухэтажном доме на Калинина, 75 обрушился потолок в одной из квартир на втором этаже.
Владелица разрушенной квартиры, 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко, рассказала, что вода начала течь с потолка еще позавчера, а сегодня продолжает и трещины становятся больше. Ветеран труда переживает, что дыра может увеличиться.
— На протяжении 15 лет писались письма, менялись ТСЖ, ЖЭУ. И все об этой ситуации знали. Течь потолка происходит очень давно. Писались в прокуратуру, в мэрию, городским властям, — рассказала родственница пожилой женщины Марина Соболева.
— Вчера и позавчера протекала. И вдруг приехали полицейские и МЧС, и при них прямо рухнул потолок. Это ужас. Ручьем вода бежала. Они когда пошли наверх, сказали, что там всё загнило, — говорит Эва Генриховна.
Как уточнила Эва Рыбалко, дом на Калинина, 75 довольно старый. Летом от него отказалась управляющая компания и сейчас ее нет.
— Я не знаю, что дальше делать. Еще трещины пошли, там такая дыра огромная. А на стекле с улицы прямо по раме сосульки огромные висят, — описывает ситуацию ветеран труда.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что заявка по указанному адресу была. Корреспондент НГС обратилась с запросом в Министерство ЖКХ, мэрию Новосибирска и в прокуратуру Новосибирской области.
В январе этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дома с треснувшей стеной в Новосибирске.