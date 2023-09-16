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СрочноЧастный дом обрушился после взрыва газа
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В МЧС назвали число пострадавших после взрыва дома в Барабинске

Дом оказался полностью разрушен

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Пожар спасателям удалось потушить, но дом восстановлению не подлежит

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При взрыве и последующем обрушении частного дома на улице Ульяновской в Барабинске 16 сентября пострадали двое мужчин. Об этом рассказали в МЧС Новосибирской области.

— Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, ещё три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения. По предварительным данным, в результате инцидента двое мужчин получили травмы, — сообщили спасатели.

Пострадавших мужчин доставили в барабинскую больницу. Дом в результате ЧП оказался разрушен полностью.

18 июня в пятиэтажке на улице Чехова, 96 в Татарске межкомнатные стены одной из квартир обвалились, а часть пола обрушилась в подвал.

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