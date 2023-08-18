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Взрыв дома на Линейной: пострадавшим компенсировали квартиры стоимостью 308 миллионов

Общая сумма компенсаций составила несколько миллионов

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Всем пострадавшим жителям дома на Линейной, где зимой прогремел взрыв, выплатили компенсации

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В Новосибирске жильцам пятиэтажки на улице Линейной, 39, где произошел взрыв бытового газа в феврале 2023 года, выплатили более 308 миллионов рублей компенсации. Об этом NGS.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.

Всего в доме 60 квартир, две из них — в муниципальной собственности. С пострадавшими владельцами были заключены соглашения о выкупе имущества.

— На сегодняшний день заключено 53 соглашения об изъятии имущества на общую сумму 308,3 миллиона рублей. По этим соглашениям произведена оплата, — сообщила и. о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Она добавила, что еще по пяти квартирам, чьи собственники погибли, соглашения не составлены. Идет процедура вступления новых владельцев в наследство.

В апреле этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что компенсации были выплачены 39 собственникам квартир на Линейной.

Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.

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