Взрыв дома на Линейной: пострадавшим компенсировали квартиры стоимостью 308 миллионов

Всего в доме 60 квартир, две из них — в муниципальной собственности. С пострадавшими владельцами были заключены соглашения о выкупе имущества.



— На сегодняшний день заключено 53 соглашения об изъятии имущества на общую сумму 308,3 миллиона рублей. По этим соглашениям произведена оплата, — сообщила и. о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

