Взрыв дома на Линейной: пострадавшим компенсировали квартиры стоимостью 308 миллионов

В Новосибирске жильцам пятиэтажки на улице Линейной, 39, где произошел взрыв бытового газа в феврале 2023 года, выплатили более 308 миллионов рублей компенсации. Об этом NGS.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.
Всего в доме 60 квартир, две из них — в муниципальной собственности. С пострадавшими владельцами были заключены соглашения о выкупе имущества.
— На сегодняшний день заключено 53 соглашения об изъятии имущества на общую сумму 308,3 миллиона рублей. По этим соглашениям произведена оплата, — сообщила
Она добавила, что еще по пяти квартирам, чьи собственники погибли, соглашения не составлены. Идет процедура вступления новых владельцев в наследство.
В апреле этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что компенсации были выплачены 39 собственникам квартир на Линейной.
Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.