Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Барабинске

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Барабинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Следователями области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — пояснили в ведомстве.
По данным следствия, днем 16 сентября в частном жилом доме в городе Барабинске произошел хлопок воздушно-газовой смеси. В результате происшествия пострадали хозяин дома и его родственник. Мужчин госпитализировали в городскую больницу города Барабинска. Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В конце августа в Новосибирске жильцам пятиэтажки на улице Линейной, 39, где произошел взрыв бытового газа в феврале 2023 года, выплатили более 308 миллионов рублей компенсации.