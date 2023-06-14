Экс-глава СО РАН переписал на дочь государственный коттедж за 46 миллионов — что решил суд

По версии следствия, в период с 2009-го по 2015 год Асеев, будучи главой СО РАН, сначала заключил договор о найме коттеджа, находившегося в собственности академии наук, а потом приватизировал его. При этом он убеждал коллег, что коттедж будет использоваться для приема иностранных гостей, и сделал ремонт за бюджетные деньги.

