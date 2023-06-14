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Экс-глава СО РАН переписал на дочь государственный коттедж за 46 миллионов — что решил суд

Александр Асеев свою вину не признаёт

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Дочь Александра Асеева живет во Франции

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Советский суд огласил приговор по делу бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2009-го по 2015 год Асеев, будучи главой СО РАН, сначала заключил договор о найме коттеджа, находившегося в собственности академии наук, а потом приватизировал его. При этом он убеждал коллег, что коттедж будет использоваться для приема иностранных гостей, и сделал ремонт за бюджетные деньги.

— Подписывая договор найма жилого помещения, подозреваемый внес в него данные своей дочери — как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства, — сообщали в Следственном комитете.

Силовики уверяют, что, приватизируя коттедж на имя дочери, Асееву пришлось даже подделать ее подпись, поскольку она постоянно проживала во Франции. Суд, введенный в заблуждение, иск о приватизации удовлетворил. В результате государству был нанесен ущерб в размере 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год). Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено осенью 2019 года. Суд признал его виновным.

— Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно со штрафом в размере 500 000 рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По постановлению суда коттедж надлежит вернуть законному владельцу — Российской Федерации.

Решение суда в законную силу не вступило.

Накануне суд приговорил бывшего депутата Заксобрания Александра Морозова к условному сроку за хищение 19 миллионов рублей из средств государственной субсидии на развитие производства.

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