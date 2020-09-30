Стали известны подробности уголовного дела экс-главы СО РАН — он переписал коттедж академии на дочь

Следователи рассказали подробности уголовного дела в отношении бывшего главы СО РАН Александра Асеева — его подозревают в незаконной приватизации коттеджа стоимостью 46 миллионов рублей и подделке документов.

По данным следствия, с 2009 по 2015 год подозреваемый, будучи председателем СО РАН, сначала заключил договор о найме, а затем приватизировал коттедж, находящийся в собственности академии наук.

— Для реализации задуманного подозреваемый убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей и не будет им приватизирован, после чего организовал дорогостоящий ремонт указанного помещения силами и за счет денежных средств СО РАН. Подписывая договор найма жилого помещения, подозреваемый внес в него данные своей дочери — как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.