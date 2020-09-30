Стали известны подробности уголовного дела экс-главы СО РАН — он переписал коттедж академии на дочь

Экс-главу Сибирского отделения РАН подозревают в афере с коттеджем
Следователи рассказали подробности уголовного дела в отношении бывшего главы СО РАН Александра Асеева — его подозревают в незаконной приватизации коттеджа стоимостью 46 миллионов рублей и подделке документов.
По данным следствия, с 2009 по 2015 год подозреваемый, будучи председателем СО РАН, сначала заключил договор о найме, а затем приватизировал коттедж, находящийся в собственности академии наук.
— Для реализации задуманного подозреваемый убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей и не будет им приватизирован, после чего организовал дорогостоящий ремонт указанного помещения силами и за счет денежных средств СО РАН. Подписывая договор найма жилого помещения, подозреваемый внес в него данные своей дочери — как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
После Александр Асеев направил в суд иск к академии наук от имени своей дочери — для этого ему даже пришлось подделать её подпись, так как девушка находилась за границей.
— На основании представленных фиктивных документов введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате противоправных действий председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение общей стоимостью около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации, — добавили в ведомстве.
Следователи заинтересовались коттеджем Асеевых на улице Мальцева, 16 ещё в октябре прошлого года — сначала обыски прошли в управлении делами СО РАН, буквально через неделю силовики нагрянули в сам дом. Как пояснили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, Скубневский в 2014 году заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма на дом, а в 2015 году это здание приватизировала его дочь Ольга. Подробности этого запутанного дела вы можете прочитать здесь.