Обвинение запросило 5 лет условно для экс-главы СО РАН по делу о мошенничестве



В начале февраля суд в Новосибирске вернул в прокуратуру уголовное дело о злоупотреблении полномочиями бывшего директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Экс-руководителю института могут предъявить обвинения в совершении более тяжкого преступления.