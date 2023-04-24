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Обвинение запросило 5 лет условно для экс-главы СО РАН по делу о мошенничестве

Также обвиняемому просят назначить штраф

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Подробности уголовного дела в отношении экс-главы СО РАН Александра Асеева стали известны в 2020 году

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Условный срок и штраф попросили назначить экс-главе Сибирского отделения РАН Александру Асееву по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Советского районного суда Новосибирска.

— Обвинение попросило суд признать Асеева виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тыс. рублей, — указано в сообщении.

Как сообщил изданию «Интерфакс» адвокат Александра Асеева Геннадий Шишебаров, в ходе прений он заявил о невиновности доверителя.

Подробности уголовного дела в отношении бывшего главы СО РАН Александра Асеева стали известны осенью 2020 года. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем приватизировал коттедж, находящийся в собственности академии наук.

Позже Александр Асеев якобы убедил президиума СО РАН в том, что недвижимость будет использоваться как представительская резиденция для приема иностранных гостей, там провели дорогостоящий ремонт за счет средств отделения.

— Подписывая договор найма жилого помещения, подозреваемый внес в него данные своей дочери — как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства, — сообщали в СУ СК РФ по региону.

Впоследствии экс-глава СО РАН направил в суд иск к академии наук от имени своей дочери. На основании документов судья вынесла решение об удовлетворении исковых требований.


В начале февраля суд в Новосибирске вернул в прокуратуру уголовное дело о злоупотреблении полномочиями бывшего директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Экс-руководителю института могут предъявить обвинения в совершении более тяжкого преступления.

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