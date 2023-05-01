«Где директор? Может, он в бегах?» Как сибирячка судилась с большой компанией микрозаймов

Жительница Новосибирска Елена Гавровская оказалась в числе тех, на кого мошенники оформили микрозаем через российскую микрофинансовую организацию «VIVA Деньги» (МКФ «ЦФП»). Причем с этой компанией, как показано в расследовании НГС, всё настолько странно, что невозможно сказать, кто там мошенники на самом деле. Гавровская узнала, что должна кому-то 11 тысяч, в конце 2021 года. Женщина не стала отмахиваться от проблемы или платить, как поступили бы многие, а начала собственную борьбу и пошла суд. Недавно Елена Гавровская вернулась из Москвы и рассказала, как она судилась, а потом пыталась найти директора компании «VIVA Деньги», через которую обманывали жителей со всей страны. Далее — от первого лица.
Пострадавшие в разных городах от «VIVA Деньги» подавали коллективный иск, но нам объяснили, что нужно подавать индивидуально. Поэтому каждый был вынужден сам обращаться в суд. Многие решили подавать именно в Зюзинский суд в Москве, хотя мы почти все — иногородние. Потому что юридический адрес VIVA находится на территории Зюзинского суда, в производстве куча дел по тому же поводу. Я думала, что это будет проще и быстрее, — очевидно, что с VIVA что-то не так, раз столько заявляющих о своих претензиях. Но я несколько заблуждалась, что всё будет просто.
Суд очень перегружен: на дела выделяется очень мало времени. По графику — от 15 до 30 минут на дело. На меня вот было 30 минут, и это — очень много! Люди сидят в очереди и ждут своего дела часами. Я ждала своей очереди 2,5 часа, и это еще считалось быстро. В назначенное время тебя не примут, так как время следующего заседания постоянно сдвигается из-за того, что судья не успевает уложиться в выделенный интервал.
В суде мне задавали довольно интересные вопросы. Например, я должна была доложить, каким образом мои персональные данные оказались у злоумышленников. Спросили несколько раз. Но, честно признаюсь, я не знаю! Мошенникам стали известны мои паспортные данные, мои имя и фамилия, СНИЛС, адрес прописки… Всё было украдено. Все эти данные, конечно, у меня обозначены в «Госуслугах».
Я, в отличие от многих истцов, запросила компенсацию морального ущерба. Многие просто хотят избавиться от VIVA любой ценой, лишь бы быстрее. И если кто не хочет получить компенсацию, то у него суд идет быстрее, а к тем, кто хочет, вопросов больше. Я даже свою поездку в Москву предъявила в компенсацию судебных издержек. Увидев эту наглость, судья поступила так: несмотря на то что VIVA просила рассмотреть дело в их отсутствие, она отложила заседание, чтобы всё же заслушать ответчика. Который, вероятно, не хочет туда ходить… Я запросила компенсацию в 100 тысяч рублей.
VIVA себя представляет пострадавшей стороной. Они считают, что исполнили все обязательства по договору и перечислили заем. А вот то, что кто-то — неизвестно кто — их кинул и не платит деньги, от этого они пострадали. Но при этом, раз они такие пострадавшие, почему они не обращаются в полицию и не судятся? Почему не предъявляют исковые к этим третьим лицам, а всё сваливают на тех людей, у кого были украдены персональные данные? В отношении меня VIVA написала, что я не предоставила никаких доказательств, что договор не заключала. И моральные страдания, мол, не доказала.
Забавно еще, что из оформленного на меня кредита в 5000 рублей под 358,759% годовых заемщику перечислялось только 4000. А тысяча — оплата страховки: программа добровольного страхования на случай каких-то проблем со здоровьем! Общая сумма выплат, которую должен был отдать по договору заемщик, —
После суда я решила посмотреть, где находится офис «VIVA Деньги». Оказывается, до него от суда можно спокойно дойти пешочком: они на одной улице — там менее километра. Но при этом VIVA не появляется на судебных заседаниях по причине удаленности от суда. Они так и пишут: «Прошу в удовлетворении исковых требований Гавровской отказать в полном объеме. В связи с удаленностью — рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика».
Когда дошла до офисного здания, где якобы находится «VIVA Деньги», я обратилась с вопросом к вахтеру, который там сидит на «вертушке». Он рассказал, что сюда приходила куча людей: и пострадавшие, и прокуратура, и СК, и журналисты… А в самом офисе-то, мол, никто почти и не бывает — очень редко кто появляется. Поэтому предложили записать только номер их телефона и показали почтовый ящик, куда приходят на VIVA письма. Но, по данным в ЕГРЮЛ, у этой компании штат сотрудников порядка 700 человек. И очень странно, что офис им практически заменяет почтовый ящик. А юридический адрес, напомню, это адрес, где должен находиться директор. А если такового нет, то юридический адрес — недействителен. Что является нарушением. О чем я написала в налоговую и в Центробанк. Где директор-то этой организации — господин Черпалюк? Может, он в бегах? Скрывается на Кипре?
Я тут изучала судебные документы и обнаружила, что Черпалюк этот, вероятно с женой, судились с застройщиком, который не сдал им вовремя квартиру. Обычную квартиру за
У меня еще открыто уголовное дело в полиции по факту мошенничества. Дело приостанавливалось, сейчас возобновлено. И я написала обращение к нашему новому прокурору области. Раз VIVA не отказывается от претензий ко мне, то чего мне ожидать, когда истечет срок давности по моему уголовному делу? Уголовное дело на меня?
На 26 апреля 2023 года в отношении МФК «ЦФП» («VIVA Деньги») открыто 62 исполнительных производства на общую сумму 424,2 тысячи рублей. Это — сведения Федеральной службы судебных приставов.
В феврале 2022 года после выхода расследования о «VIVA Деньги» корреспондента НГС Ильи Калинина компания «ЦФП» как будто бы сняла претензии с сибирячки Елены Гавровской. Ей даже прислали письмо с расплывчатой формулировкой. Но дальнейшие события показали, что это письмо каким-то серьезным документом не являлось и ничего не обозначало.