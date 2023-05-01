«Где директор? Может, он в бегах?» Как сибирячка судилась с большой компанией микрозаймов

Суд очень перегружен: на дела выделяется очень мало времени. По графику — от 15 до 30 минут на дело. На меня вот было 30 минут, и это — очень много! Люди сидят в очереди и ждут своего дела часами. Я ждала своей очереди 2,5 часа, и это еще считалось быстро. В назначенное время тебя не примут, так как время следующего заседания постоянно сдвигается из-за того, что судья не успевает уложиться в выделенный интервал.



В суде мне задавали довольно интересные вопросы. Например, я должна была доложить, каким образом мои персональные данные оказались у злоумышленников. Спросили несколько раз. Но, честно признаюсь, я не знаю! Мошенникам стали известны мои паспортные данные, мои имя и фамилия, СНИЛС, адрес прописки… Всё было украдено. Все эти данные, конечно, у меня обозначены в «Госуслугах».

