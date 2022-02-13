«VIVA Деньги» после статьи НГС отказалась от претензий к сибирячке, на которую оформили заем без ее ведома

Новосибирская предпринимательница Елена Гавровская 10 февраля получила письмо по электронной почте от микрофинансовой организации «VIVA Деньги», в которой 15 октября 2021 года на нее без ее ведома был оформлен микрозаем в 5000 рублей под 358% годовых. Письмо пришло на следующий день после выхода расследования НГС о собственниках микрофинансовой компании, где разбирался пример Гавровской. Текст Елена выложила на своей странице в Facebook.
В составленном с ошибками официальном документе сообщалось, что по заявлению Гавровской «проводятся внутренние проверки», но предоставить документы по договору ее займа невозможно из-за соблюдения в компании тайны по операциям своих заемщиков. В последней строчке письма сообщалось, что заявитель (Елена Гавровская. — Прим. ред.) не является заемщиком по договору.
— Я так понимаю, что после статьи на НГС они напрочь забыли русский язык, — смеется над странными оборотами в письме Гавровская. — Предыдущее письмо [с информацией о том, что они проводят проверки] я получала заказным, ходила за ним на почту... Сейчас же этот ответ мне пришел на электронку. То есть они как можно быстрее прислали мне его, не отправляя заказным письмом. <…> Конечно, в моей кредитной истории вся эта «красота» пока еще висит и никуда не исчезла: этот заем и после него еще было шесть попыток неудавшихся займов. То есть они не успели еще исправить кредитную историю, но сделали всё, чтобы как можно быстрее мне сообщить, что я не их клиент.
Напомним, 9 февраля на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как подобные займы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «VIVA Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов».