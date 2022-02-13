«VIVA Деньги» после статьи НГС отказалась от претензий к сибирячке, на которую оформили заем без ее ведома

Новосибирская предпринимательница Елена Гавровская 10 февраля получила письмо по электронной почте от микрофинансовой организации «VIVA Деньги», в которой 15 октября 2021 года на нее без ее ведома был оформлен микрозаем в 5000 рублей под 358% годовых. Письмо пришло на следующий день после выхода расследования НГС о собственниках микрофинансовой компании, где разбирался пример Гавровской. Текст Елена выложила на своей странице в Facebook.

В составленном с ошибками официальном документе сообщалось, что по заявлению Гавровской «проводятся внутренние проверки», но предоставить документы по договору ее займа невозможно из-за соблюдения в компании тайны по операциям своих заемщиков. В последней строчке письма сообщалось, что заявитель (Елена Гавровская. — Прим. ред.) не является заемщиком по договору.

