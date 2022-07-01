К микрофинансовой компании «VIVA Деньги» подан коллективный иск в Москве — среди пострадавших жительница Новосибирска

В Москве был подан коллективный иск против микрофинансовой компании «VIVA Деньги» (ООО МФК «ЦФП») из-за микрокредитов. Об этом сообщил истец Иван Дронов, на которого был оформлен такой кредит — сейчас он занимается коллективным заявлением.

Новосибирская предпринимательница Елена Гавровская оказалась в числе тех, кто подает этот иск. О выданном на ее имя и без ее ведома микрокредите Гавровская узнала в конце 2021 года, когда с нее стали требовать погашение долга.