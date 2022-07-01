СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 52.51
eur 54.64
Тема дняСотрудницу полиции поймали с мефедроном — приговор
Все новости
Все новости
Подробности

К микрофинансовой компании «VIVA Деньги» подан коллективный иск в Москве — среди пострадавших жительница Новосибирска

Истцы требуют снять с них ответственность за оформленные без их согласия кредиты

152
На микрофинансовую организацию «VIVA Деньги» подали в суд

На микрофинансовую организацию «VIVA Деньги» подали в суд

Поделиться

В Москве был подан коллективный иск против микрофинансовой компании «VIVA Деньги» (ООО МФК «ЦФП») из-за микрокредитов. Об этом сообщил истец Иван Дронов, на которого был оформлен такой кредит — сейчас он занимается коллективным заявлением.

Новосибирская предпринимательница Елена Гавровская оказалась в числе тех, кто подает этот иск. О выданном на ее имя и без ее ведома микрокредите Гавровская узнала в конце 2021 года, когда с нее стали требовать погашение долга.

— Из Новосибирска я там была одна, большинство — из Челябинска, — пояснила Елена Гавровская.

Как рассказал корреспонденту НГС уже сам Иван Дронов, на него в 2021 году было оформлено пять микрокредитов на общую сумму в 65 тысяч рублей.

— Иск подан по месту регистрации ответчика («VIVA Деньги». — Прим. ред.) — в Зюзинский районный суд города Москвы. Документы приняли, назначили судью, но судебное заседание еще не назначили. В иске сорок один человек. Большинство — из Челябинска. На некоторых «VIVА Деньги» уже сама подала в суд, требуя погашения кредитов. Главное наше требование: чтобы в «VIVA Деньги» официально признали, что мы им ничего не должны. А так уже почти у всех кредитная история чистая — нам Центральный банк ее почистил. Я веду telegram-канал, где собрал всех пострадавших, и там объясняю, что делать и какой алгоритм подачи документов, — сообщил Иван Дронов.

На сайте суда иск к ООО МФК «ЦФП» от Ивана Дронова датирован 26 июня.

Как уточнил Дронов, по версии истцов, микрокредиты оформляются через чужие аккаунты «Госуслуг», которые взламываются. А по существующей упрощенной системе выдачи микрокредитов каких-то особых подтверждений такой небольшой заём не требует.

Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как подобные займы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «VIVA Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». После выхода этого расследования Гавровская получила письмо от «VIVA Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит.

По теме

микрофинансовая компаниямошенникисудмикрофинансовая организация
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2