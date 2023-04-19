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Тема дняРиелтор обманула клиентов на 17 миллионов
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Директор агентства недвижимости из Новосибирска обманула клиентов на 17 млн — люди отдали деньги и не получили квартиры

Екатерина Корниенко выслушала два приговора за последний год

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Женщина представлялась руководителем «Первого риэлторского агентства»

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Октябрьский суд вынес приговор директору ООО «Первый риэлторский центр» Екатерине Корниенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманывала клиентов, обещая помощь в покупке квартир.

В суде выяснилось, что в июне 2021 года 34-летняя Корниенко, представляясь руководителем отдела продаж агентства недвижимости, взяла у клиентов 1,9 млн рублей на покупку квартиры, но свои обязательства не выполнила. Впоследствии на нее завели уголовное дело и отдали под суд.

— Суд назначил ей наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, — сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Это второй приговор Корниенко. Первый огласили еще 5 сентября 2022 года. В Октябрьском суде женщину признали виновной в хищении 15,3 млн рублей по той же схеме — она брала с клиентов деньги на покупку квартир, а затем исчезала. Среди потерпевших оказалась даже мать ее школьной подруги. Тогда директора «Первого риэлторского центра» признали виновной в 8 эпизодах мошенничества, ей назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей.

— Окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — пояснили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

В августе 2022 года Центральный суд вынес приговор адвокату Сергею Пищуку. Он оставлял новосибирцев без жилья, предоставляя им денежные займы под залог квартир, а затем искусственно создавал условия для невыплаты средств, чтобы получить имущество.

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