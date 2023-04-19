Директор агентства недвижимости из Новосибирска обманула клиентов на 17 млн — люди отдали деньги и не получили квартиры

В августе 2022 года Центральный суд вынес приговор адвокату Сергею Пищуку. Он оставлял новосибирцев без жилья, предоставляя им денежные займы под залог квартир, а затем искусственно создавал условия для невыплаты средств, чтобы получить имущество.