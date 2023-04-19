Директор агентства недвижимости из Новосибирска обманула клиентов на 17 млн — люди отдали деньги и не получили квартиры

Октябрьский суд вынес приговор директору ООО «Первый риэлторский центр» Екатерине Корниенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманывала клиентов, обещая помощь в покупке квартир.
В суде выяснилось, что в июне 2021 года
— Суд назначил ей наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, — сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Это второй приговор Корниенко. Первый огласили еще
— Окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере
Приговор в законную силу не вступил.
В августе 2022 года Центральный суд вынес приговор адвокату Сергею Пищуку. Он оставлял новосибирцев без жилья, предоставляя им денежные займы под залог квартир, а затем искусственно создавал условия для невыплаты средств, чтобы получить имущество.