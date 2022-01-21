«Не могла поверить, что Катя меня обманула». Как директор агентства недвижимости похитила 15 миллионов рублей

Директор «Первого риелторского центра» Екатерина Корниенко присваивала деньги сибиряков, выданные ей на покупку квартир. 20 января суд Октябрьского района начал рассматривать в ее отношении уголовное дело по факту мошенничества. По какой схеме работала женщина и сколько человек пострадали — в материале Виктора Бобровникова.
«Ни денег, ни квартиры»
В конце 2020 года Ирина Базылева пришла в «Первый риелторский центр» на улице Гурьевской подобрать и купить себе квартиру. Ей предложили студию за 1 миллион 650 тысяч рублей в микрорайоне Весенний. Квартира Базылевой понравилась — одним из главных достоинств была цена. Больше этой суммы потратить на жилье тогда женщина не могла себе позволить.
— Директор «ПРЦ» Екатерина Корниенко сказала, что у собственников жилья проблемы с ипотекой, а квартира находится в обременении. Риелтор сказала, что нашла решение этой проблемы: уже найден инвестор, который готов выкупить студию и перепродать ее мне. Мы заключили с Корниенко соглашение: она взяла 1 миллион 650 тысяч и обязалась предоставить мне квартиру, — рассказывает Ирина Базылева.
Соглашение было заключено в декабре, однако спустя месяц никаких подвижек в деле приобретения квартиры не произошло.
— В январе Корниенко заявила, что истратила мои деньги, объяснив это тем, что у нее «сложная ситуация». Обещала вернуть в следующем месяце, потом — в следующем, в марте мы последний раз с ней разговаривали на эту тему. Потом она перестала отвечать на звонки, а я обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию, — говорит Базылева.
Окончательно обман пенсионерка осознала, когда увидела на сайтах объявление о продаже той же студии за 2 миллиона рублей. Важно отметить, что для покупки студии в Весеннем микрорайоне Ирина Базылева продала свой дом (миллион отдала дочери на улучшение ее жилищных условий), после обмана риелтора она стала бомжом.
— Я немного пожила с дочерью и ее мужем, они заняли мне денег на первый взнос (на часть взноса я заработала), в июле 2021 я купила однокомнатную квартиру в ипотеку. Ежемесячный платеж по ней
«Долго не могла поверить, что Катя меня обманула»
Обратиться к Екатерине Корниенко за помощью в приобретении квартиры еще одной сибирячке, Ольге Белоусовой, посоветовала дочь, знавшая риелтора с детства. В «Первом риелторском центре» оперативно подобрали подходящий вариант — однокомнатная квартира в строящемся доме в районе НГПУ на Ключ-Камышенском плато за 2800 тысяч рублей. Корниенко сказала, что поможет оформить сделку, деньги на покупку нужно перечислять ей на счета, которые та укажет.
— Катя Корниенко буквально выросла у меня на глазах: ходила с моей дочерью в одну школу, часто гостила у нас. Поэтому она вызывала доверие, ей не составило труда убедить меня перевести ей деньги. Я делала это частями, в общей сложности направив ей 2 миллиона 650 тысяч. Она дала мне документ, из которого следовало, что средства переведены застройщику. На нем не было ни печатей, ни подписей, на следующий день я отправилась в офис строительной компании, мне сказали, что получили лишь 300 тысяч, — рассказывает Белоусова.
В семейном альбоме есть несколько совместных фото дочери Белоусовой и Кати Корниенко. Это давнее знакомство помогло риелтору вытянуть из семьи 2,65 миллиона рублей, большую часть денег она присвоила.
Обман вскрылся в мае 2020 года. Корниенко обещала вернуть деньги, шел месяц, другой. Устав ждать оплаты за квартиру, застройщик вернул покупателю
Вину признала, но где деньги?
Уголовное дело по факту мошенничества возбудили весной 2021 года, следователи нашли 8 обманутых Корниенко покупателей квартир. Материалы поступили в суд в декабре 2021-го.
— В обвинительном заключении говорится, что с марта по декабрь 2020 года Екатерина Корниенко, являясь директором ООО «Первый риелторский центр», вводила в заблуждение клиентов относительно якобы совершения ею риелторских услуг по подысканию им для приобретения жилых помещений и сопровождению сделок, незаконно завладела принадлежащими им деньгами, которыми распорядилась по своему усмотрению, — говорится в сообщении райсуда.
Перед передачей дела в суд Екатерина Корниенко написала явку с повинной, сообщали ранее в МВД. Возмещения ущерба на момент публикации этого материала пострадавшие не дождались.
На 20 января было назначено первое судебное заседание по уголовному делу о 8 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере. Однако судебный процесс был отложен на 25 января.
По информации «Контур.Фокус», директор и единственный учредитель открытого в июне 2020 года «Первого риелторского центра» — Екатерина Корниенко. На конец 2020 года фирма указала нулевой баланс.
По номеру телефона, который использовала Екатерина Корниенко в период своей работы в агентстве недвижимости, до нее сейчас не дозвониться, оператор информирует: «Абонент временно недоступен». Сайт «Первого риелторского центра» не работает, компания съехала из офиса на улице Гурьевской, который ранее занимала. Последний пост в Instagram «ПРЦ» датирован 19 января 2021 года.
Что еще интересно почитать
После 70 обращений в полицию в Новосибирске задержали группу юристов — их клиенты жаловались, что платили деньги в никуда. Где они работали.
Мошенники из лжеслужбы безопасности Сбера позвонили одному из руководителей банка — что он им ответил.