«Не могла поверить, что Катя меня обманула». Как директор агентства недвижимости похитила 15 миллионов рублей

— Я немного пожила с дочерью и ее мужем, они заняли мне денег на первый взнос (на часть взноса я заработала), в июле 2021 я купила однокомнатную квартиру в ипотеку. Ежемесячный платеж по ней 12 500 , моя пенсия — 12 тысяч. Сейчас я работаю гардеробщицей в музыкальном колледже, однако здоровье уже не то. Я не думаю, что мне по силам погасить эту ипотеку, не знаю, насколько меня вообще хватит, — добавила женщина.



«Долго не могла поверить, что Катя меня обманула»

Обратиться к Екатерине Корниенко за помощью в приобретении квартиры еще одной сибирячке, Ольге Белоусовой, посоветовала дочь, знавшая риелтора с детства. В «Первом риелторском центре» оперативно подобрали подходящий вариант — однокомнатная квартира в строящемся доме в районе НГПУ на Ключ-Камышенском плато за 2800 тысяч рублей. Корниенко сказала, что поможет оформить сделку, деньги на покупку нужно перечислять ей на счета, которые та укажет.



— Катя Корниенко буквально выросла у меня на глазах: ходила с моей дочерью в одну школу, часто гостила у нас. Поэтому она вызывала доверие, ей не составило труда убедить меня перевести ей деньги. Я делала это частями, в общей сложности направив ей 2 миллиона 650 тысяч. Она дала мне документ, из которого следовало, что средства переведены застройщику. На нем не было ни печатей, ни подписей, на следующий день я отправилась в офис строительной компании, мне сказали, что получили лишь 300 тысяч, — рассказывает Белоусова.