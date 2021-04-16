Мошенники из лже-службы безопасности Сбера позвонили одному из руководителей банка — что он им ответил

— Вы давали доступ к своему мобильному банку кому-нибудь?

— Да, конечно.

— Кому?!

— Жене.

— Зачем?!

— Как я могу от неё что-то скрывать...

Пауза.

— Когда вы были в банке последний раз?

— Сегодня, уехал оттуда в 7 вечера.

— А между вами и сотрудником банка не произошла ссора?

— Нет, сегодня все было хорошо.

— А до этого было?

— Ну... может быть...

— Когда?

— Да сложно вспомнить, я же там с утра до вечера каждый день нахожусь.

— Не поняла...?

— Информация о подозрительных транзакциях передана нами в правоохранительные органы, они уже возбуждают уголовное дело!

— Спасибо!

Пауза

— В смысле «спасибо»?

Ещё узнал, что: все мои счета (и «бонусный» тоже!) привязаны к «финансовому счету, открытому в Банке России». Нужно назвать адрес отделения банка, который я посещал последний раз — там срочно нужно провести следственные действия!

P.S. Вообще-то завтра рабочий день, ещё следственных действий нам там не хватало!

Смешно, конечно, но многие люди все ещё попадаются на уловки мошенников и теряют свои деньги. А номер, с которого мне звонили, я отправил в приложении мобильного банка, заполнив небольшую форму — задал в верхней строке поиска слово «мошенник» (до этого не пользовался этой функцией — как раз прочитал об этом в комментах к посту друга в ФБ). Берегите свои деньги!

