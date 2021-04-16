Мошенники из лже-службы безопасности Сбера позвонили одному из руководителей банка — что он им ответил

Мошенники из лже-службы безопасности Сбера дозвонились до руководителя банка
Мошенники дозвонились до одного из руководителей «Сбербанка» в Сибири Игоря Чепенькова. Специалист долгое время работал в Новосибирске, а два года назад переехал в Кемерово. Пост с разговором со «службой безопасности» он опубликовал у себя на странице в Facebook, чтобы предупредить других людей и посоветовал сразу жаловаться на такие звонки через приложение.
Далее — от первого лица, автора поста.
Звонит мне сейчас дама «из Сбербанка». Мне, из Сбербанка! Буквально вчера-позавчера в ленте друзей на ФБ видел обсуждение подобного процесса и вот теперь я. Называет имя-отчество. В принципе, мне все уже понятно, но решил развлечься.
— Вы давали доступ к своему мобильному банку кому-нибудь?
— Да, конечно.
— Кому?!
— Жене.
— Зачем?!
— Как я могу от неё что-то скрывать...
Пауза.
— Когда вы были в банке последний раз?
— Сегодня, уехал оттуда в 7 вечера.
— А между вами и сотрудником банка не произошла ссора?
— Нет, сегодня все было хорошо.
— А до этого было?
— Ну... может быть...
— Когда?
— Да сложно вспомнить, я же там с утра до вечера каждый день нахожусь.
— Не поняла...?
— Информация о подозрительных транзакциях передана нами в правоохранительные органы, они уже возбуждают уголовное дело!
— Спасибо!
Пауза
— В смысле «спасибо»?
Ещё узнал, что: все мои счета (и «бонусный» тоже!) привязаны к «финансовому счету, открытому в Банке России». Нужно назвать адрес отделения банка, который я посещал последний раз — там срочно нужно провести следственные действия!
P.S. Вообще-то завтра рабочий день, ещё следственных действий нам там не хватало!
Смешно, конечно, но многие люди все ещё попадаются на уловки мошенников и теряют свои деньги. А номер, с которого мне звонили, я отправил в приложении мобильного банка, заполнив небольшую форму — задал в верхней строке поиска слово «мошенник» (до этого не пользовался этой функцией — как раз прочитал об этом в комментах к посту друга в ФБ). Берегите свои деньги!
Часто ли мошенники звонят новосибирцам и как быть, если вам звонят?
По данным прокуратуры Новосибирской области, регион занимает первое место в СФО по количеству преступлений, совершенных телефонными мошенниками. Люди по-прежнему доверяют подобным звонкам. В прокуратуре неоднократно предупреждали, что по телефону нельзя сообщать свои данные с карты или какую-либо другую информацию.
— Мы даже сделали срез, пытаясь понять, кто наиболее подвержен этим преступлениям. И, к сожалению, это люди от 30 до 50 лет. Более 2/3 людей — молодые, кто читает новости и использует соцсети. Сложности в том, что мошенники используют приложения и программы как на компьютерах, так и на телефонах, которые не позволяют установить человека, адрес и телефонный номер, с которого он звонил. Этого сделать нельзя. Получателя денежных средств тоже вычислить невозможно, — объяснили в ведомстве и добавили, что расследование подобных дел — очень трудоемкий и непростой процесс.
Полиция при этом рекомендует, чтобы уберечься от телефонного мошенничества, ни в коем случае не выполнять подобные просьбы по установке каких-либо программ и приложений. Если же по рекомендации сотрудника «финансового учреждения» вы установили подобное приложение, то обязательно удалите его. Также в полиции сообщают, что «при любых подозрительных звонках от якобы сотрудников банка необходимо положить трубку, вручную набрать номер горячей линии банка и сообщить об инциденте». Телефон, по которому надо звонить, указан на обратной стороне вашей банковской карты.
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