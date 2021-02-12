«Называйте меня Моя Госпожа»: 14 смешных ответов наших читателей телефонным мошенникам

У вас может не быть карты условного Сбера, но рано или поздно вам позвонят из «службы безопасности» этого банка (или любого другого) и скажут, что с вашим счетом что-то не так. Вы вправе, конечно, не брать трубку от неизвестных номеров, но иногда разговоры с жуликами получаются очень увлекательными. Мы попросили читателей Сети городских порталов (а это на минуточку вся страна) поделиться опытом общения с телефонными мошенниками и выбрали лучшие варианты, чтобы вам тоже было что им сказать.
Екатерина Тарасова признается, что мошенники часто звонят ее бабушке, но она — тот ещё крепкий орешек.
— Она спрашивает, какая у нее в базе дата рождения, и тут начинается «Поле чудес». С третьей попытки они не угадывают, далее в диалоге спрашивают номер карты, она называет цифры с карты «Пятёрочки», и тогда звонящий вообще в непонимании. Понимают, что бабулю не развести, сбрасывают трубку. Ну а бабуля, так сказать, развлекается, — говорит Екатерина.
Кирилл Обихвост рассказывает, что, когда мошенники спрашивают его приятеля, как к нему обращаться, тот просит называть себя Ваше Преосвященство (Долбаный Козел, Охреневший Утырок, Белый Господин и тому подобное — что ему в голову приходило в тот момент).
— Как правило, все сразу бросали трубку. Пару минут продержалась барышня, называвшая его Мой Ласковый Уродец, но в итоге расхохоталась и прекратила разговор, — говорит Кирилл.
— Позвонил очередной «специалист из службы безопасности Сбербанка». Я, не давая ему сказать и слова, протараторила, что никакие переводы я не совершала, номер, привязанный к карте не меняла, никому ничего не сообщала и знаю, что он звонит не из Сбербанка. Ответ был очень неожиданным. Молодой человек сказал: «Вау!» — посмотрел, из какого я города, и пригласил как-нибудь попить кофе и погулять по набережной. Ответила, что замужем и что такие забавные «специалисты» мне еще не звонили. Посмеялись, и я отключилась. Обычно злость на них берет, а тут даже какие-то положительные эмоции от звонка остались, — рассказывает читательница под ником Tina Fox.
— Мне позвонил один и сказал, что прервали операцию по покупке на 15 тысяч рублей в магазине «Озон». И дальше я на все его вопросы отвечала: «С какой карты?», «В какой системе?», «Какую покупку?», «По какому договору?». Он начал запутываться (вместо Сбербанка сказал «Центробанк», и всё в таком духе) и обиделся, сказал: «Всё, короче. Отвяжись» — и повесил трубку, — делится опытом Римма Никитина.
— Решила как-то обмануть мошенника. Сказала: «назовите пароль». Он не понял. Говорю, мол, я три дня назад подключила услугу от мошенников. Теперь каждый сотрудник, который действительно звонит мне из банка, должен назвать пароль, после которого мы продолжим разговор. Мошенник задумался. Сказал, что это всего лишь соцопрос, хотя до этого четко представился финансовым контролем. Повторила ему про услугу против мошенников, попросила назвать пароль. Несколько секунд молчал и повесил трубку, — рассказывает Оля Лущинская.
— Если я не занят, то общаюсь. Отыгрываю разные сценарии, разных личностей изображаю — мужчину, женщину, пенсионеров, детей (раньше у меня был софт, меняющий тембр голоса). Уголовника мог изображать с его цитатами типа «как карта ляжет, так и будет». Представителя налоговой службы или вовсе работника банка, мог представиться коллектором или наркоторговцем. Или говорю: «Дежурная часть ФСБ, майор Фекалов слушает». Да кем угодно, лишь бы смешно было. И наблюдаю бурный эмоциональный всплеск на том конце провода — меня радует, а вот моего собеседника — не очень, — говорит Михаил Верещагин.
А вам часто звонят мошенники? Отвечаете им? И что говорите? Делитесь своими открытиями в комментариях — кому-нибудь они точно пригодятся!
Кстати, некоторые избегают общаться с мошенникам только потому, что считают, что они могут записать ваш голос и использовать его в своих корыстных целях. Раньше мы разобрались, что это не так, и выяснили, на какие уловки жулики действительно могут пойти, чтобы оставить вас без гроша.