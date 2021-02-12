«Называйте меня Моя Госпожа»: 14 смешных ответов наших читателей телефонным мошенникам

У вас может не быть карты условного Сбера, но рано или поздно вам позвонят из «службы безопасности» этого банка (или любого другого) и скажут, что с вашим счетом что-то не так. Вы вправе, конечно, не брать трубку от неизвестных номеров, но иногда разговоры с жуликами получаются очень увлекательными. Мы попросили читателей Сети городских порталов (а это на минуточку вся страна) поделиться опытом общения с телефонными мошенниками и выбрали лучшие варианты, чтобы вам тоже было что им сказать.