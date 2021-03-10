Мошенники предложили журналисту НГС подработку в Amazon за 20–25 тысяч в месяц. Как он их раскрыл — аудио

— Оплата производится по факту выполненных заданий, итоговая сумма за месяц порядка 20–25 тысяч рублей. Такие цифры вас в принципе могли бы заинтересовать, Илья? — не прекращал убеждать корреспондента НГС звонивший.



Получив предварительное согласие, мошенник завершил разговор. Перед этим он пояснил, что сейчас будет звонить старший специалист, который изложит инструкции и ответит на все вопросы.



Второй звонивший представился Иваном, экспертом по сопровождению и обучению партнеров в интернете. Он начал объяснять направление работы. Мошенник также пояснил, что необходимо открыть индивидуальный счет в банке, который будет привязан к интернет-платформе и на который будут перечисляться заработанные деньги. А для того чтобы человек мог удаленно работать, он должен скачать и запустить у себя на компьютере, ноутбуке или планшете бесплатную программу AnyDesk.



AnyDesk — легальное приложение для удаленного рабочего стола. Программа обеспечивает независимый от платформы удаленный быстрый доступ к персональным компьютерам и другим устройствам, на которых запущено главное приложение. Эту программу обычно устанавливают компьютерные мастера на ПК клиентов для решения мелких проблем, чтобы не выезжать к месту физического расположения компьютера. Приложение AnyDesk выпущено в 2015 году.

