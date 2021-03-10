Мошенники предложили журналисту НГС подработку в Amazon за 20–25 тысяч в месяц. Как он их раскрыл — аудио

Телефонные мошенники предложили журналисту НГС поработать на Amazon
Телефонные мошенники постоянно звонят новосибирцам. И далеко не всегда это «сотрудники службы безопасности» какого-нибудь популярного банка. Так, корреспонденту НГС Илье Калинину позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками американской торговой интернет-площадки Amazon. Журналист в ответ представился простаком, чтобы понять, какую схему будут использовать мошенники.
Первый звонивший назвал корреспондента по имени и пояснил, что из-за расширения компании происходит набор новых сотрудников на удаленную работу. Якобы требуется расставлять оценки товарам, продавцам, писать на сайте комментарии и
— Оплата производится по факту выполненных заданий, итоговая сумма за месяц порядка 20–25 тысяч рублей. Такие цифры вас в принципе могли бы заинтересовать, Илья? — не прекращал убеждать корреспондента НГС звонивший.
Получив предварительное согласие, мошенник завершил разговор. Перед этим он пояснил, что сейчас будет звонить старший специалист, который изложит инструкции и ответит на все вопросы.
Второй звонивший представился Иваном, экспертом по сопровождению и обучению партнеров в интернете. Он начал объяснять направление работы. Мошенник также пояснил, что необходимо открыть индивидуальный счет в банке, который будет привязан к интернет-платформе и на который будут перечисляться заработанные деньги. А для того чтобы человек мог удаленно работать, он должен скачать и запустить у себя на компьютере, ноутбуке или планшете бесплатную программу AnyDesk.
AnyDesk — легальное приложение для удаленного рабочего стола. Программа обеспечивает независимый от платформы удаленный быстрый доступ к персональным компьютерам и другим устройствам, на которых запущено главное приложение. Эту программу обычно устанавливают компьютерные мастера на ПК клиентов для решения мелких проблем, чтобы не выезжать к месту физического расположения компьютера. Приложение AnyDesk выпущено в 2015 году.
Во время обсуждения AnyDesk корреспондент НГС бегло ознакомился в интернете со схемами мошенничества с этим приложением и раскрылся перед звонившим. Человек на том конце телефона еще некоторое время пытался убедить, что тут всё честно, но в итоге перешел на хамство, заматерился и бросил трубку. Разговор длился около восьми минут.
Самые популярные схемы обмана через AnyDesk
В интернете можно найти несколько схем, по которым вас могут обмануть после установки на вашем электронном устройстве приложения AnyDesk.
- Мошенники под разными предлогами получают доступ к вашему онлайн-банку, а потом с помощью установленного приложения заходят в ваше электронное устройство и снимают со счета деньги или даже оформляют на вас кредиты.
- Встречаются мошенники-брокеры, которые могут с выгодой для себя открывать убыточные сделки с вашего компьютера.
- После уже совершенного обмана вам может позвонить якобы юрист, сотрудник финансовой компании, хакер или какой-нибудь другой благодетель, который расскажет о найденных ваших деньгах. Он попросит подключиться к компьютеру и зайти в онлайн-банк, чтобы вернуть вам украденные деньги. И обман произойдет во второй раз.
Сколько уже украли у новосибирцев
В ГУ МВД России по НСО сообщили, что на территории Новосибирской области подобные мошенничества уже зафиксированы.
— В 2021 году зарегистрировано четыре преступления, совершенных с использованием указанной программы. Сумма похищенных денежных средств варьируется от 5000 до
Как избежать обмана
Чтобы уберечься от телефонного мошенничества, полиция рекомендует ни в коем случае не выполнять подобные просьбы по установке каких-либо программ и приложений. Если же по рекомендации сотрудника «финансового учреждения» вы установили подобное приложение, то обязательно удалите его. Также в полиции сообщают, что «при любых подозрительных звонках от якобы сотрудников банка необходимо положить трубку, вручную набрать номер горячей линии банка и сообщить об инциденте». Телефон, по которому надо звонить, указан на обратной стороне вашей банковской карты.
В феврале НГС сделал подборку смешных ответов наших читателей телефонным мошенникам. Публикация была настолько успешна, что через несколько дней редакция сделала продолжение такой подборки.