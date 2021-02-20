«Это снова ты, пупсик?»: подборка ваших смешных ответов телефонным мошенникам (часть 2)

А другая наша читательница в первые же секунды спросила: «Это снова ты, пупсик?»

— Мне в ответ начали про службу безопасности из банка толковать, на что я сказала, что жаль, что не про секс, и положила трубку. Через пару секунд опять этот же номер позвонил, но я не ответила и заблокировала его. Теперь, наверное, про секс хотел поговорить.