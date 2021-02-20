«Это снова ты, пупсик?»: подборка ваших смешных ответов телефонным мошенникам (часть 2)

Неделю назад мы опубликовали подборку смешных ответов наших читателей телефонным разводилам из «службы безопасности банка» и не ожидали, что она так вам понравится. В комментариях на сайте и в социальных сетях вы оставили еще пачку веселых диалогов с разного рода мошенниками, из которых мы собрали вторую часть. Надеемся, с этим чтивом дополнительный рабочий день будет не таким уж тяжелым и томным.
Читателю E1 недавно позвонили и представились отделом финансового мониторинга:
— Пришлось просвещать его об обязанностях служб финансового мониторинга и содержании
А другая наша читательница в первые же секунды спросила: «Это снова ты, пупсик?»
— Мне в ответ начали про службу безопасности из банка толковать, на что я сказала, что жаль, что не про секс, и положила трубку. Через пару секунд опять этот же номер позвонил, но я не ответила и заблокировала его. Теперь, наверное, про секс хотел поговорить.
— А я им всегда говорю: «Да, это я, но говорите быстрее, у меня расстройство памяти, я запоминаю только первые
Читатель
— Я им говорю, что я за рулем, перезвоните минут через 15. Как всегда, через
Читатель Макар однажды развлекался разговорами полтора часа: нашел в интернете звуки банкомата и включал шуршание купюроприемника, якобы подтверждая операцию по карте.
— Потом пожелал «вечер в хату, чифир в радость». Он мне пожелал хорошего дня и отключился. До этого звонили, проговорил минут 30, потом прокололся, не смог быстро найти в инете морду банкомата банка и не смог сказать, что написано возле правых кнопок. Поговорили с ним, спросил, какие данные у него есть на меня, он назвал имя, отчество, город и телефон. Говорю: «Где взял?» Он сказал, что приносят базу и они ее отрабатывают. Я говорю: «У нас город небогатый», а он говорит: «Да ладно, я неплохо за сегодня с вашего города снял». В общем, будьте бдительны!
— Звонили такие сотрудники, сказал, что Сбербанка нет, но пользуюсь их банком. Они сразу спросили, каким. Говорю, что ОПБанк, — рассказывает Евгений Вацлавский. — Спрашивают, что это за банк такой. Говорю: ну ваш же банк, «объединенный петушиный банк»! Как же они обиделись, угрожали, чтобы из дома неделю не выходил, обзывались.
А у читательницы с ником Каа свои методы отпугивания мошенников, которые с натяжкой можно назвать гуманными:
— Я говорю: «Подождите, сейчас найду карту», кладу телефон на кухонный стол, закрываю его кастрюлей и со всей дури начинаю колотить дробь двумя ложками. Если он/она там в наушниках, то ушам капец!
— Моя племяшка в ответ на такой звонок завизжала в трубку: «А-А-А-А-А-А-А-А-А». Трубку бросили, но потом перезвонили и поинтересовались, всё ли с ней в порядке. Какие заботливые зэки оказались, — рассказывает читательница с ником @olgabutuzik.
— У меня несколько телефонов, по одному из них веду беседу с подругой. Вдруг вызов на другой телефон. Ага, «служба безопасности Сбера», голос мужской, — рассказывает свою историю @myalitsyna.marina. — Громко сообщаю подруге: «Меня сейчас разводить будут на бабки». Мужик, совершенно незлобиво: «Мари-и-иночка, ну не обижайся!» Хохотали втроем — я и два моих собеседника.
Один из читателей поделился волшебной фразой, после которой мошенники вешают трубку:
— Я всегда говорю: «Все звонки платные, 45 рублей минута, чтобы исключить недоразумения, разговоры записываются. Пожалуйста, переведите деньги за первые
Пользователь @shvarcekb приготовил для мошенников музыкальный привет:
— У меня для таких дел заготовлена песня «Жадность — это плохо» из мультика «Остров сокровищ». Они звонят, а я им ее ставлю.
Кстати, мы не раз рассказывали, что делать, если вам звонят телефонные обманщики. В этом материале мы объясняем, могут ли мошенники воспользоваться вашим голосом и коротким ответом «да», а здесь ищите популярные схемы развода преступников эпохи коронавируса. И, конечно, еще раз перечитайте первую подборку смешных ответов телефонным разводилам.