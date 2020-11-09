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Заберут последнее: как обманывают мошенники эпохи коронавируса

Какие уловки они используют, и как распознать злоумышленников

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Не дайте проходимцам себя обмануть

Не дайте проходимцам себя обмануть

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Прошло больше полугода, как мы то выходим на улицу, то снова запираемся дома, опасаясь за свое здоровье из-за коронавируса. И некоторым такая ситуация только на руку. Пандемия открыла в мошенниках новые таланты, и они решили выжать из ситуации максимум пользы. Смотрим, на какие уловки идут злоумышленники, чтобы заработать на слишком доверчивых людях, и как им помешать обогатиться за ваш счет.

Мошенники от медицины

В августе Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, и рассказал о последствиях вакцинации (его дочь сделала прививку). В середине октября стало известно, что зарегистрирована уже вторая российская вакцина, а в ноябре Роспотребнадзор ожидает регистрации третьей. Но мошенники начали продавать спасительные лекарства еще весной и до сих пор предлагают их всем подряд: кто-нибудь да клюнет.

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Но если весной на такие уловки сложно было поддаться (официальных лекарств не было, и само предложение звучало сомнительно), то сейчас поверить в чудодейственные уколы проще. Но не торопитесь расставаться с деньгами, если кто-то позвонит вам с предложением купить вакцину. Во-первых, официально она не продается. Во-вторых, есть четкий список тех, кто получит вакцину в первую очередь.

Кому положена вакцина от COVID-19 уже сейчас, а кому она пока не светит

Кому положена вакцина от COVID-19 уже сейчас, а кому она пока не светит

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СЮЖЕТ

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Также в интернете можно наткнуться на объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус (для тех, кто не хочет несколько дней ждать результатов из клиники). В этом случае главное помнить, что любые такие тестирования проводят только аккредитованные медицинские организации и представители Роспотребнадзора. В любом случае делать такие тесты должны медики.

Но есть и такие предложения, которые должны предостеречь от покупки одним своим существованием, — такие как очистители воздуха, убивающие вирус, и специальные маски, отсеивающие CОVID-19.

Более правдоподобно выглядят объявления об оптовой продаже масок. Причем чаще всего оплатить заказ нужно заранее, а получить вы можете всё что угодно, только не то, что ожидали — носовые платки, бинты, одноразовые салфетки. А иногда продавец попросту исчезает.

— Даже если вы заказываете без предоплаты, товар нужно будет получать по почте, а там его не отдадут, пока вы не оплатите его, — предупредила председатель екатеринбургского общества защиты прав потребителей Елена Зубковская.

В этом случае обезопасить себя можно как минимум двумя способами: элементарно покупать средства индивидуальной защиты в аптеках или тщательно выбирать поставщика (проверить, чтобы это была легальная интернет-аптека или магазин), особенное внимание уделяя адресам сайтов. Мошенники легко могут подделать бренд и фирменный стиль известных организаций — банков, Минздрава, ВОЗ, Роспотребнадзора и других, но адрес они подделать не смогут.

От имени ВОЗ и Роспотребнадзора кибермошенники могут рассылать письма с ложными рекомендациями по профилактике заболеваний. В самих письмах ничего плохого нет, но не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте подозрительные вложения.

— Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка, — заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

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Публикуем официальные адреса ведомств и организаций:

Всё, что хоть немного от них отличается, не стоит и минуты вашего внимания.

Банковские мошенники

По данным Минтруда на середину октября, с начала пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных в России выросло до 5 миллионов человек. И это еще один повод нажиться для мошенников. Они обзванивают людей, обещая пособия, отсрочки по кредитам и компенсации. Понятно, что человек, оказавшийся без работы, но с долгами, будет рад любой помощи. Но не забывайте, где бывает бесплатный сыр, и слушайте «банковских сотрудников» ровно до тех пор, пока они не попросят у вас данные банковской карты, пароль из СМС, а то и вовсе сделать платеж на определенный счет. Прекращайте любые разговоры сразу, как только заподозрили неладное. Не сообщайте посторонним людям данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений и не вводите их на неизвестных сайтах.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», проведенного в первой половине 2020 года, в среднем сумма ущерба от действий мошенников, представляющихся сотрудниками банковских организаций, составляет 5 тысяч рублей. В первой половине этого года со злоумышленниками, действующими от имени банков, хотя бы раз сталкивались более половины россиян. В подавляющем большинстве случаев (более 90%) речь идет о телефонном мошенничестве, причем звонки поступают в основном в рабочее время — с понедельника по четверг, с 11 до 18 часов.

— Злоумышленники продолжают использовать простейшие уловки. В 42% случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили. Этого оказывалось достаточно для полного доверия со стороны пострадавшего, — говорит директор сети офисов Райффайзенбанка в Екатеринбурге Ольга Маутер. — Наиболее распространенными легендами были необходимость подтвердить данные, сообщение о блокировке карты и предложение кредита. Почти в половине случаев злоумышленники пытались получить код из СМС или данные карты, а в каждом пятом случае — убеждали перевести деньги якобы на безопасный счет.

Пять простых правил, чтобы не попасться на уловки псевдобанкиров

Пять простых правил, чтобы не попасться на уловки псевдобанкиров

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Кроме того, несколько банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники похищают предварительно одобренные кредиты. И для такого способа наживы у них есть несколько методов. Во-первых, мошенники могут получить необходимые данные (фамилию, имя, отчество, номер телефона и информацию, в каком банке у человека открыт счет) из сторонних источников — маркетинговых опросов в торговых центрах, данных фитнес-клубов, интернет-магазинов.

Также злоумышленники могут позвонить клиенту банка под видом сотрудника сказать, что тому одобрен кредит, который оформляется прямо сейчас. А когда услышат, что человек ничего не оформляет, начинают настаивать на необходимости установить специальное приложение для защиты персональных данных. На деле эта программа дает удаленный доступ к телефону, через который мошенники оформляют кредит в банковском приложении жертвы.

За первое полугодие 2020 года мошенникам удалось похитить со счетов банковских клиентов 4 миллиарда рублей, подсчитали в Центробанке. Из них банки вернули клиентам около 485 миллионов рублей, или 12,1% от украденного. Деньги, которые украдены по вине клиента (например, если он раскрыл мошенникам необходимые для хищения данные), не возвращаются. По сути, единственный способ аннулировать сделку — это доказать, что она совершена под влиянием обмана. Для этого в любом случае придется обращаться в полицию.

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COVID-19банковские мошенникимошенникикоронавирус
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