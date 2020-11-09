Заберут последнее: как обманывают мошенники эпохи коронавируса

Прошло больше полугода, как мы то выходим на улицу, то снова запираемся дома, опасаясь за свое здоровье из-за коронавируса. И некоторым такая ситуация только на руку. Пандемия открыла в мошенниках новые таланты, и они решили выжать из ситуации максимум пользы. Смотрим, на какие уловки идут злоумышленники, чтобы заработать на слишком доверчивых людях, и как им помешать обогатиться за ваш счет.

Мошенники от медицины

В августе Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, и рассказал о последствиях вакцинации (его дочь сделала прививку). В середине октября стало известно, что зарегистрирована уже вторая российская вакцина, а в ноябре Роспотребнадзор ожидает регистрации третьей. Но мошенники начали продавать спасительные лекарства еще весной и до сих пор предлагают их всем подряд: кто-нибудь да клюнет.