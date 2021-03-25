Ваша заявка одобрена: как мошенники могут оформить на вас кредит

Если власти делают всё возможное, чтобы засекретить личную информацию силовиков, то ваши данные — открытая книга и, скорее всего, уже гуляют по рукам. Поэтому ничего удивительного в том, что вам время от времени приходят сообщения о якобы одобренных кредитах. Но стоит ли обращать на них внимание, могут ли на вас оформить кредит без вашего ведома, и что делать, если вы задолжали банку, сами того не зная? Об этом мы спросили юристов.
Для начала немного статистики. Центробанк подсчитал, что
Мне одобрили заявку, которую я не подавал. Что делать?
Сообщения о том, что вам одобрили заявку по кредиту, которую вы не подавали, — это такой маркетинговый ход вроде холодных звонков.
— Когда пишут, что заявка одобрена, и даже пишут номер заявки — это для придания большей весомости своему сообщению, — говорит юрист Дамир Садритдинов. — Дело в том, что если вы нормальный клиент банка, то информация о вас, о вашем телефоне есть везде. Допустим, если я как частное лицо хочу выбрать клиента, которому можно дать денег под проценты, я легко могу купить на информационном рынке эту базу и по ней сидеть и прозванивать. Потому что я буду знать, что у них нормальная кредитная история, и если они отдали пять-шесть-семь займов до меня, то мой заём они с большой вероятностью тоже отдадут.
Дамир Садритдинов — адвокат, защитник потребителей финансовых услуг (банки, страховые компании), член экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.
Но одно дело — когда вам приходит кредитный спам от банка, клиентом которого вы являетесь (например у вас там зарплатная карта оформлена), и другое — если сообщение приходит от совсем непонятных и сомнительных компаний. Кроме банков ваши данные могут легко оказаться в руках микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов. Все необходимые банковские данные заемщиков, по оценкам экспертов, гуляют по рукам уже лет пятнадцать.
— В наше время раскрытие персональных данных превосходит все границы, — говорит юрист Андрей Конышев. — Это до такой степени доступно банковским структурам, МФО и прочим организациям, мошенникам, что перестраховать себя по этой части невозможно, — я просто не вижу выхода из этой ситуации. Когда вы получаете подобного рода сообщения или звонки, это значит, что ваша конфиденциальная информация уже просочилась в какие-то источники. Очень часто мы видим из статей, когда «Сбер» неоднократно взламывали хакеры и получали личную информацию. А она содержит в том числе номер телефона, фамилию, имя, отчество. Естественно, там, скорее всего, есть и паспортные данные.
Андрей Конышев — адвокат-партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры», окончил Уральскую государственную юридическую академию, адвокат по гражданским и уголовным делам.
Если вы захотите наказать надоедливых спамеров, у которых оказались ваши данные, можно обратиться в полицию с жалобой на навязанную рекламу. Но добьетесь ли вы своего — большой вопрос.
— Фактически это навязанная реклама, когда лицу не просто предлагают взять кредит, а убеждают в том, что этот кредит ему одобрен, — говорит Андрей Конышев. — Но сотрудники полиции, я думаю, заниматься этим не будут. Максимум, что они могут сделать, — это проверить номер телефона, с которого вам звонили. При этом очень часто бывает, что звонят даже не с городских, а с сотовых номеров телефона. Проверят и поймут, что номер принадлежит не юридическому лицу, не банку, а какому-нибудь физлицу. А оснований привлекать физлицо к ответственности нет.
На меня могут оформить кредит?
Если вам просто досаждают спамом кредитные организации — это еще полбеды. Вашими документами действительно могут воспользоваться мошенники. Оформить кредит на подставное лицо по копии паспорта или другим способом не составляет труда, если знать как.
— Я сейчас как раз занимаюсь двумя делами, в ходе работы над одним я глубоко копал информацию, связанную с тем, что в мобильном приложении «Сбера» и ВТБ привязывается мобильный банк к самой трубке, — говорит Дамир Садритдинов. — Если владелец эту трубку потерял, а другой (мошенник) нашел, то он может, в принципе, при помощи этой трубочки зайти в мобильный банк и провести любые операции. Ответственность за использование трубки с привязанным к ней мобильным банком несет сам клиент банка. Это написано в правилах, но про них мало кто помнит и знает. Другая технология — делают клон симки через операторов связи и при помощи этого клона заходят в мобильный банк. Получается, что официально заходит владелец, клиент банка. Технически, если человек сделал клон симки и у него есть ваши паспортные данные, то он запросто может оформить кредит на ваше имя.
— Это очень распространенный вид мошенничества, — говорит Андрей Конышев. — В этом году он как-то еще более-менее пошел на спад, а вот во времена пандемии и до этого часто обращались по такого рода проблеме. Люди жаловались, что на их имя пришел исполнительный лист и даже прошел суд по ним, а кредит они, естественно, никакой не брали. Это мошеннические действия. Виновных лиц, пожалуй, можно попробовать найти, но потерпевшей стороне, наверное, даже нужно не это. Потерпевшей стороне в первую очередь нужно снять с себя ответственность по этому кредитному обязательству. Это можно доказать через суд.
Как доказать, что я ничего не брал?
Если судебного решения еще нет, а вы уже узнали, что на вас оформлен кредит, необходимо обратиться в банк, требовать экземпляр подписанного кредитного договора и фото человека, который взял кредит по вашим документам. В большинстве случаев заемщика фотографируют, снимок необходим, даже если это онлайн-заявка. Фактически, если кредит оформили на вас, получается, что вы свои же данные и просите, их обязаны предоставить. Другой момент, по которому вы можете доказать свою непричастность, — подпись, которая стоит на кредитном договоре. Вряд ли она будет идентична вашей.
— Если кто-то пришел в микрофинансовую организацию с копией твоего паспорта, за тебя расписался, тут всё просто, — говорит Дамир Садритдинов. — Суд истребует все эти документы, посмотрит на подпись, проверит, а был ли ты вообще в этом месте. Потому что бывает, что ты живешь в одном городе, а в то же время МФО выдала тебе заём в условном Владивостоке. В суде это доказывается достаточно просто. Если кто-то сделал клон симки, то тоже можно доказать. Потому что когда активируется клон, твоя
Как я узнаю, что на меня оформлен кредит?
Самая элементарная повестка, по которой вы узнаете, что вам выдали кредит, который вы не оформляли, — это СМС-сообщение об операции по вашему счету. Банки обязаны информировать клиента о любых движениях. По закону о национальной платежной системе, если человек в течение суток сообщил о подозрительной операции, банк обязан приостановить операцию и выяснить, кто ее автор — сам человек или кто-то другой.
— К сожалению, нет закона, обязывающего банки информировать тебя о выдаче кредита, — говорит Дамир Садритдинов. — Кредит выдается, как правило, на твой же счет в банке. То есть он либо пополняется, либо открывается новый счет и на него зачисляются деньги. Если мошенники это сделали, вернуть деньги в банк можно — они у тебя лежат. Но, как правило, мошенники сразу же делают операцию по переводу денег с твоего счета на чужую карточку. Тебе придет СМС об этом, ты это увидишь, и на это уже нужно оперативно реагировать. Из СМС человек понимает и знает, что кредит выдан и деньги с его счета ушли. Только так. Это самый лучший способ.
А вот если заём выдан в МФО, вы об этом узнаете совсем не сразу — только когда будет вынесен приказ в суде на взыскание суммы. Либо когда придет претензия от МФО. Ну а если вам стали звонить коллекторы с требованием вернуть деньги, которых вы не брали, значит, уже поздно — скорее всего, с момента выдачи займа прошло от года до трех лет.
Как себя защитить?
Если вы переживаете за свою кредитную историю и за каждое СМС-сообщение об одобренном кредите, можно ежемесячно делать запрос в бюро кредитных историй и смотреть, выданы ли на ваше имя какие-то займы. Бесплатно эту процедуру можно сделать раз в год, а за деньги — хоть каждый день. Стоимость одного запроса —
Но лучший способ, по словам специалистов, — жить по средствам. Изменить образ жизни и перестроить себя так, чтобы не вестись на ненужные покупки, а кредитами пользоваться разве что для ипотеки. На всё остальное можно заработать.
Как распознать мошенников?
Если вы решили перезвонить по указанному в сообщении номеру телефона, чтобы всё же оформить кредит, насторожить должны несколько моментов. Во-первых, когда вас попросят внести предоплату («Мы дадим вам деньги, только нужен блиц-перевод и оплата курьерской доставки бумаг»). Серьезные финансовые организации не требуют от заемщика никакой предоплаты, комиссии на одобрение займа, оплаты страховки, курьерской доставки или других услуг.
Во-вторых, можно найти организацию, которая прислала СМС, в интернете (но ни в коем случае не переходите по ссылкам в сообщении). Если у компании есть сайт, проверьте, чтобы там был адрес, телефон горячей линии или городской номер, электронная почта, сведения о лицензии, выданной Банком России и подтверждающей право на деятельность. В реестре Банка России нет организации, которая предлагает кредит? Передайте данные о ней в полицию или Роспотребнадзор.
Запутанные условия кредитования и ноль требований к заемщику — третий ключевой момент. Нормальные финансовые организации четко всё прописывают и ничего не скрывают. Кроме того, банки и МФО проверяют кредитную историю клиента. Если организации она безразлична, вас обманывают. Подайте заявление в полицию и сообщите им все сведения о мошенниках.