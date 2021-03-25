Ваша заявка одобрена: как мошенники могут оформить на вас кредит

— К сожалению, нет закона, обязывающего банки информировать тебя о выдаче кредита, — говорит Дамир Садритдинов. — Кредит выдается, как правило, на твой же счет в банке. То есть он либо пополняется, либо открывается новый счет и на него зачисляются деньги. Если мошенники это сделали, вернуть деньги в банк можно — они у тебя лежат. Но, как правило, мошенники сразу же делают операцию по переводу денег с твоего счета на чужую карточку. Тебе придет СМС об этом, ты это увидишь, и на это уже нужно оперативно реагировать. Из СМС человек понимает и знает, что кредит выдан и деньги с его счета ушли. Только так. Это самый лучший способ.



А вот если заём выдан в МФО, вы об этом узнаете совсем не сразу — только когда будет вынесен приказ в суде на взыскание суммы. Либо когда придет претензия от МФО. Ну а если вам стали звонить коллекторы с требованием вернуть деньги, которых вы не брали, значит, уже поздно — скорее всего, с момента выдачи займа прошло от года до трех лет.



Как себя защитить?



Если вы переживаете за свою кредитную историю и за каждое СМС-сообщение об одобренном кредите, можно ежемесячно делать запрос в бюро кредитных историй и смотреть, выданы ли на ваше имя какие-то займы. Бесплатно эту процедуру можно сделать раз в год, а за деньги — хоть каждый день. Стоимость одного запроса — от 400 до 1000 рублей в зависимости от сервиса.



Но лучший способ, по словам специалистов, — жить по средствам. Изменить образ жизни и перестроить себя так, чтобы не вестись на ненужные покупки, а кредитами пользоваться разве что для ипотеки. На всё остальное можно заработать.



Как распознать мошенников?



Если вы решили перезвонить по указанному в сообщении номеру телефона, чтобы всё же оформить кредит, насторожить должны несколько моментов. Во-первых, когда вас попросят внести предоплату («Мы дадим вам деньги, только нужен блиц-перевод и оплата курьерской доставки бумаг»). Серьезные финансовые организации не требуют от заемщика никакой предоплаты, комиссии на одобрение займа, оплаты страховки, курьерской доставки или других услуг.



Во-вторых, можно найти организацию, которая прислала СМС, в интернете (но ни в коем случае не переходите по ссылкам в сообщении). Если у компании есть сайт, проверьте, чтобы там был адрес, телефон горячей линии или городской номер, электронная почта, сведения о лицензии, выданной Банком России и подтверждающей право на деятельность. В реестре Банка России нет организации, которая предлагает кредит? Передайте данные о ней в полицию или Роспотребнадзор.



Запутанные условия кредитования и ноль требований к заемщику — третий ключевой момент. Нормальные финансовые организации четко всё прописывают и ничего не скрывают. Кроме того, банки и МФО проверяют кредитную историю клиента. Если организации она безразлична, вас обманывают. Подайте заявление в полицию и сообщите им все сведения о мошенниках.

