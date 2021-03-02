Сибирячка перевела мошенникам 8 миллионов рублей через банкомат — она хотела обезопасить деньги

Жительница Новосибирска пострадала от телефонных мошенников — она перевела им через банкомат 8 миллионов рублей.

Сначала мошенники украли персональные данные женщины, а затем связались с ней и напугали тем, что ее деньги на счету хотят украсть. В прокуратуре Новосибирской области рассказали, по какой схеме действовали злоумышленники.

— Во время телефонного звонка с потерпевшим они говорят, что мошенники на него оформляют кредит и что сейчас придет СМС-оповещение о получении определенной суммы. Затем звонящие через приложение действительно оформляют кредит. Человек получает уведомление, подтверждает получение. После этого мошенники предлагают обезопасить средства и срочно перевести их на безопасный банковский счет. Дальше потерпевший, будучи введенным в заблуждение, добровольно переводит свои денежные средства по указанным счетам мошенников. Вот эта женщина через банкомат последовательно перечисляла 8 миллионов на указанные счета, — рассказал во время пресс-конференции заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.