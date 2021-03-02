Сибирячка перевела мошенникам 8 миллионов рублей через банкомат — она хотела обезопасить деньги

Жительница Новосибирска перевела 8 миллионов телефонным мошенникам
Жительница Новосибирска пострадала от телефонных мошенников — она перевела им через банкомат 8 миллионов рублей.
Сначала мошенники украли персональные данные женщины, а затем связались с ней и напугали тем, что ее деньги на счету хотят украсть. В прокуратуре Новосибирской области рассказали, по какой схеме действовали злоумышленники.
— Во время телефонного звонка с потерпевшим они говорят, что мошенники на него оформляют кредит и что сейчас придет СМС-оповещение о получении определенной суммы. Затем звонящие через приложение действительно оформляют кредит. Человек получает уведомление, подтверждает получение. После этого мошенники предлагают обезопасить средства и срочно перевести их на безопасный банковский счет. Дальше потерпевший, будучи введенным в заблуждение, добровольно переводит свои денежные средства по указанным счетам мошенников. Вот эта женщина через банкомат последовательно перечисляла 8 миллионов на указанные счета, — рассказал во время пресс-конференции заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.
В прокуратуре НСО уточнили, что сейчас дело расследуют, поиски мошенников продолжаются. Вопрос о возмещении ущерба пострадавшей пока не решен.
Также, по данным прокуратуры, Новосибирская область занимает первое место в СФО по количеству преступлений, совершенных телефонными мошенниками.
— Мы даже сделали срез, пытаясь понять, кто наиболее подвержен этим преступлениям. И, к сожалению, это люди от 30 до 50 лет. Более 2/3 людей — молодые, кто читает новости и использует соцсети. Сложности в том, что мошенники используют приложения и программы как на компьютерах, так и на телефонах, которые не позволяют установить человека, адрес и телефонный номер, с которого он звонил. Этого сделать нельзя. Получателя денежных средств тоже вычислить невозможно, — добавил собеседник во время пресс-конференции.
В начале февраля жительница Новосибирска также пострадала от действий телефонных мошенников, которые оформили на нее кредит на 500 тысяч, а затем сняли все деньги со счета. Теперь банк отказывается отменять операцию. В середине января с карты новосибирца списали 12 тысяч рублей за поездки в такси, которые он не совершал.