На сибирячку оформили кредит в Сбербанке на полмиллиона с помощью СМС и сняли эти деньги

Жительница Новосибирска пострадала от действий телефонных мошенников, которые оформили на нее кредит на 500 тысяч, а затем сняли все деньги со счета. Теперь банк отказывается отменять операцию.



Как действовали мошенники

— Маме позвонили с номера 900. Сказали: «На вас пытались оформить кредит в Краснодаре». Сказали, что сейчас будут его закрывать. Там были звуки Сбербанка, и коды приходили с номера 900. Она сказала только один код. Они знали ее имя, они сами огласили ее паспортные данные. То есть они всё сами сказали. Откуда бы они это знали, неизвестно. В итоге она сказала им только один код, они оформили на нее кредит 500 тысяч рублей и списали все деньги, — рассказала дочь пострадавшей Анастасия.

