На сибирячку оформили кредит в Сбербанке на полмиллиона с помощью СМС и сняли эти деньги

Кредит на 500 тысяч оформили мошенники на жительницу Новосибирска
Жительница Новосибирска пострадала от действий телефонных мошенников, которые оформили на нее кредит на 500 тысяч, а затем сняли все деньги со счета. Теперь банк отказывается отменять операцию.
Как действовали мошенники
— Маме позвонили с номера 900. Сказали: «На вас пытались оформить кредит в Краснодаре». Сказали, что сейчас будут его закрывать. Там были звуки Сбербанка, и коды приходили с номера 900. Она сказала только один код. Они знали ее имя, они сами огласили ее паспортные данные. То есть они всё сами сказали. Откуда бы они это знали, неизвестно. В итоге она сказала им только один код, они оформили на нее кредит 500 тысяч рублей и списали все деньги, — рассказала дочь пострадавшей Анастасия.
После этого девушка сразу заблокировала карту, позвонила в банк с просьбой отменить данный платеж и объяснила, что деньги сняли мошенники. Однако там отказались отозвать операцию.
— Мы написали заявление в полицию. Там сказали: «Мы заявление, конечно, возьмем, но Сбербанк должен отозвать платеж в течение суток». Сбербанк отказался это делать. Причину отказа не оглашают, — добавляет Анастасия.
Кредит на 500 тысяч мошенники взяли под 16,9% годовых. Ежемесячный платеж составил чуть больше пяти тысяч рублей.
Как отметила сама пострадавшая женщина в разговоре с корреспондентом НГС, в отделении полиции, куда она обращалась, ей заявили, что за сутки приняли уже восемь заявлений от пострадавших от мошенников.
— Моя дочь позвонила на горячую линию, там мне карту заблокировали. Я сходила в Сбербанк, сказала, что они наверняка знают счета, на которые переводились эти деньги. Они эту информацию мне не дали, и даже не знаю, дадут ли. Вот эти мошенники звонят по городу, звонят всем людям. У меня буквально вчера так подруге звонили, но я ее предупредила, — добавила мать Анастасии.
Что говорят в банке
Сразу после списания средств пострадавшая обратилась в Сбербанк, однако там пояснили, что отменять операцию не будут, так как у банка «отсутствуют основания для возврата средств».
Корреспондент НГС направила запрос в Сбербанк. Там не стали комментировать конкретно эту ситуацию, произошедшую с жительницей Новосибирска, но напомнили о правилах безопасности при использовании банковской карты.
— Злоумышленники могут звонить с номера, похожего на 900, но отличающегося на одну цифру. Чтобы защитить себя, запишите номер банка 900 в адресную книгу своего телефона. Если звонок будет с другого номера, то на экране телефона он отобразится как комбинация цифр, которая отличается от 900. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Сразу заканчивайте разговор. Работник банка никогда не попросит у вас коды безопасности с обратной стороны карты (CVV/CVC), логин от Сбербанк Онлайн, коды из СМС, номер банковской карты. В отличие от мошенников, задача которых — любым способом получить конфиденциальную информацию, — уточнили в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк».
В банке также напомнили, что, если информация с карты или персональные данные стали доступны третьим лицам, карту следует немедленно заблокировать через Сбербанк Онлайн или позвонив в службу помощи банка.
Можно ли получить деньги обратно? Комментирует эксперт
Как пояснила дивизиональный руководитель по маркетинговым коммуникациям одного из банков Новосибирска Дарья Адамович, получить кредит на такую сумму мошенники смогли, получив доступ в интернет-банк женщины, где у нее, вероятно, были предварительно одобренные кредиты.
— У многих есть предварительно одобренные кредиты. Это нормально, это кредитное предложение. Если кредит предварительно одобрен, то получить деньги можно в один клик. И вот здесь мошенники и ловят. По сути, здесь две пострадавшие стороны — и сама женщина, и Сбербанк. И мы постоянно повторяем, что никогда и ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать никаких кодов и паролей по телефону. Даже если там называют все ваши личные данные. Лучше положить трубку, дойти в отделение банка или перезвонить, — отметила эксперт.
Она также предположила, что доступ к личным данным женщины мошенники получили, купив базы данных. А номер 900 появился при помощи специального механизма подмены номера.
— К сожалению, эта история — еще один прецедент, когда люди сами отдают свои данные. Это также боль любой финансовой организации. В любом случае нужно писать заявление в полицию, нужно внимательно смотреть суть кредита. Может быть, там есть какая-то страховка, которую можно вернуть, — резюмировала Дарья Адамович.
НГС направил запрос в пресс-службу МВД с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответа не поступало.
В середине января с карты новосибирца списали 12 тысяч рублей за поездки в такси, которые он не совершал.