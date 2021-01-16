С карты новосибирца списали больше 12 тысяч за поездки в такси, но машины он не вызывал — как так вышло

Позже он заметил, что получил 13 уведомлений о списании средств в промежуток с 20:14 до 22:46. Из них 12 о поездках через сервис Яндекс.Такси на суммы от 600 до 2,8 тысячи рублей. Первый платеж на 91 рубль прошел в адрес онлайн-кинотеатра Ivi.ru.

— Чувствую — телефон разрывается в рюкзаке. Открываю, а там списание за списанием идут. Я быстрее набираю оператору банка. Она заблокировала карту, после чего я обратился с жалобой в «Яндекс» и написал заявление о незаконном списании средств, — объяснил мужчина.



По его словам, информацию, когда и как будут возвращены деньги, он так и не получил.

Сегодня оказалось, что деньги мужчине всё-таки вернули. В пресс-службе Яндекс.Такси заверили, что уже разобрались в ситуации.

— Сейчас Илье сделали рефанды всех указанных в выписке списаний. У него украли данные банковской карты и использовали в сервисе (это не взлом паспортного аккаунта «Яндекс»), — уточнили в компании.

Рефанд — добровольный возврат торговым сервисом или продавцом платежа покупателю.