С карты новосибирца списали больше 12 тысяч за поездки в такси, но машины он не вызывал — как так вышло

С карты жителя Новосибирска списали деньги за несуществующие поездки в такси
11 января с банковской карты Ильи Спиридонова списали больше 12 тысяч рублей за поездки в такси. Только вот мужчина утверждает, что никуда не ездил. Более того, у него даже нет приложения Яндекс.Такси. Зато данные своей карты новосибирец оставлял при покупках в интернете на другом сервисе «Яндекса».
— Я никогда не пользовался Яндекс.Такси, а в такси поездки всегда оплачиваю наличкой. И единственное, что было, — это аккаунт «Яндекса». И чтобы совершить там большинство покупок, надо привязать карту, иначе не дает зарегистрироваться. На моей работе не приветствуется использование телефона — рабочих групп много, постоянно валятся сообщения, а я к 22:00, к концу смены, уже подустал и сильно не обращал внимание на них, тем более что приходили СМС, — рассказал Илья Спиридонов.
Позже он заметил, что получил 13 уведомлений о списании средств в промежуток с 20:14 до 22:46. Из них 12 о поездках через сервис Яндекс.Такси на суммы от 600 до 2,8 тысячи рублей. Первый платеж на 91 рубль прошел в адрес онлайн-кинотеатра Ivi.ru.
— Чувствую — телефон разрывается в рюкзаке. Открываю, а там списание за списанием идут. Я быстрее набираю оператору банка. Она заблокировала карту, после чего я обратился с жалобой в «Яндекс» и написал заявление о незаконном списании средств, — объяснил мужчина.
По его словам, информацию, когда и как будут возвращены деньги, он так и не получил.
Сегодня оказалось, что деньги мужчине всё-таки вернули. В пресс-службе Яндекс.Такси заверили, что уже разобрались в ситуации.
— Сейчас Илье сделали рефанды всех указанных в выписке списаний. У него украли данные банковской карты и использовали в сервисе (это не взлом паспортного аккаунта «Яндекс»), — уточнили в компании.
Рефанд — добровольный возврат торговым сервисом или продавцом платежа покупателю.
Эксперт объяснил, по каким причинам могло произойти списание средств с карты.
— Могу предположить несколько вариантов, по которым произошло списание. Первое, если клиент поставил или не убрал выбор определенных опций. Например, не убрал галочки с автоплатежа или ещё что-то подобное. Второй вариант, если пострадавший был на фишинговом сайте — это такие сайты, которые собирают данные клиента и используют их в мошеннических целях. Визуально они могут выглядеть точно так же, как и оригинальный сайт, но адрес на одну или две буквы отличается. В любом случае мужчине необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением и написать заявление в банк о списании, — сообщила дивизиональный руководитель по маркетинговым коммуникациям одного из банков Новосибирска Дарья Адамович.
На момент публикации новости в Ivi.ru и «Россельхозбанке», чьим клиентом является Илья Спиридонов, не ответили на запрос корреспондента НГС.
В сентябре прошлого года с банковской карты жительницы Новосибирска Елены Дорониной за несколько часов списали
В начале января НГС рассказал историю сибиряка, купившего в «Пятерочке» пару снеков, в тот же день с его карты списали еще две суммы — за две другие покупки, которых он не совершал. В итоге после отзыва покупателя в соцсетях «Пятерочка» провела проверку, отнятые деньги пообещали вернуть. Подробности — здесь.