С карты сибирячки списали 16 тысяч за «Яндекс.Такси», пока она собирала грибы в лесу

— Обнаружилось это только через два дня, так как у меня нет на этой карте смс-оповещения, — рассказала Елена корреспонденту НГС. — Конечно, были предприняты шаги, чтобы вернуть утраченные средства, — звонки в банк, в «Яндекс». И там и там одно и то же — пишите обращение и будем разбираться.



Елена написала обращение в службу поддержки через форму на сайте банка. В итоге во вторник, 22 сентября , ей вернули на счет все деньги.

— То есть в приложении банка около всех сумм списания просто минусы поменялись на плюсы, то есть отмена операций произошла, все деньги вернули, — отметила Елена.

В компании «Яндекс» сообщили, что связались с пользователем и разобрались в ситуации.

— Данные карты были украдены мошенниками, сейчас все списанные средства возвращены на карту ее владельца, — рассказала НГС представитель компании «Яндекс» Елизавета Хмелева. — В таких ситуациях мы рекомендуем заблокировать карту и обратиться в органы.



Карта, с которой были списаны, а потом благополучно возвращены деньги, выпущена банком ВТБ.