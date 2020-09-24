С карты сибирячки списали 16 тысяч за «Яндекс.Такси», пока она собирала грибы в лесу

«Яндекс.Такси» списал у сибирячки 16 тысяч за чужие поездки
12 сентября с банковской карты жительницы Новосибирска Елены Дорониной за несколько часов списали
В тот день сибирячка поехала за город собирать грибы и почти весь день провела в лесу. Никаких поездок на такси у Елены в этот день не было — до места добиралась на электричке, потом она шла пешком. Неоплаченных поездок и долга у девушки не было, а тем более в таких размерах.
Несмотря на это, с карты Елены разными суммами 25 раз в течение шести часов были списаны в пользу сервиса «Яндекс.Такси»
— Обнаружилось это только через два дня, так как у меня нет на этой карте смс-оповещения, — рассказала Елена корреспонденту НГС. — Конечно, были предприняты шаги, чтобы вернуть утраченные средства, — звонки в банк, в «Яндекс». И там и там одно и то же — пишите обращение и будем разбираться.
Елена написала обращение в службу поддержки через форму на сайте банка. В итоге во вторник,
— То есть в приложении банка около всех сумм списания просто минусы поменялись на плюсы, то есть отмена операций произошла, все деньги вернули, — отметила Елена.
В компании «Яндекс» сообщили, что связались с пользователем и разобрались в ситуации.
— Данные карты были украдены мошенниками, сейчас все списанные средства возвращены на карту ее владельца, — рассказала НГС представитель компании «Яндекс» Елизавета Хмелева. — В таких ситуациях мы рекомендуем заблокировать карту и обратиться в органы.
Карта, с которой были списаны, а потом благополучно возвращены деньги, выпущена банком ВТБ.
— Мы провели детальный анализ указанных транзакций по обращению клиента. На стороне банка все операции были выполнены корректно, исключительно по требованию поставщика услуг, — пояснила корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы банка ВТБ по СФО Анна Дудко. — Как эмитент карты ВТБ инициировал запрос получателям платежей с просьбой подтвердить факт оказания услуг и корректность списаний.
Такая ситуация с необоснованным списанием денег с прикрепленной к приложению карты пассажира в пользу «Яндекс.Такси» далеко не первая. Курьезный случай произошел в прошлом году — тогда с карты новосибирца Александра списали 3000 рублей за поездку на улицу Абовяна, которая находится на хуторе Ленинаван в Ростовской области, где он не был ни разу в жизни.