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С карты сибирячки списали 16 тысяч за «Яндекс.Такси», пока она собирала грибы в лесу

Ещё часть денег с карты ушла в пользу сервиса «Яндекс.Афиша»

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С карты Елены Дорониной списали деньги, которые она не тратила

С карты Елены Дорониной списали деньги, которые она не тратила

«Яндекс.Такси» списал у сибирячки 16 тысяч за чужие поездки

12 сентября с банковской карты жительницы Новосибирска Елены Дорониной за несколько часов списали 19 000 рублей в пользу сервисов «Яндекс».

В тот день сибирячка поехала за город собирать грибы и почти весь день провела в лесу. Никаких поездок на такси у Елены в этот день не было — до места добиралась на электричке, потом она шла пешком. Неоплаченных поездок и долга у девушки не было, а тем более в таких размерах.

Несмотря на это, с карты Елены разными суммами 25 раз в течение шести часов были списаны в пользу сервиса «Яндекс.Такси» 16 654 рубля. Еще 2240 рублей двумя частями ушли в пользу «Яндекс.Афиши» — через этот сервис сибирячка тоже ничего не приобретала. Пропажу денег девушка обнаружила не сразу.

— Обнаружилось это только через два дня, так как у меня нет на этой карте смс-оповещения, — рассказала Елена корреспонденту НГС. — Конечно, были предприняты шаги, чтобы вернуть утраченные средства, — звонки в банк, в «Яндекс». И там и там одно и то же — пишите обращение и будем разбираться.

Елена написала обращение в службу поддержки через форму на сайте банка. В итоге во вторник, 22 сентября, ей вернули на счет все деньги.

— То есть в приложении банка около всех сумм списания просто минусы поменялись на плюсы, то есть отмена операций произошла, все деньги вернули, — отметила Елена.

В компании «Яндекс» сообщили, что связались с пользователем и разобрались в ситуации.

— Данные карты были украдены мошенниками, сейчас все списанные средства возвращены на карту ее владельца, — рассказала НГС представитель компании «Яндекс» Елизавета Хмелева. — В таких ситуациях мы рекомендуем заблокировать карту и обратиться в органы.

Карта, с которой были списаны, а потом благополучно возвращены деньги, выпущена банком ВТБ.

— Мы провели детальный анализ указанных транзакций по обращению клиента. На стороне банка все операции были выполнены корректно, исключительно по требованию поставщика услуг, — пояснила корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы банка ВТБ по СФО Анна Дудко. — Как эмитент карты ВТБ инициировал запрос получателям платежей с просьбой подтвердить факт оказания услуг и корректность списаний.

Такая ситуация с необоснованным списанием денег с прикрепленной к приложению карты пассажира в пользу «Яндекс.Такси» далеко не первая. Курьезный случай произошел в прошлом году — тогда с карты новосибирца Александра списали 3000 рублей за поездку на улицу Абовяна, которая находится на хуторе Ленинаван в Ростовской области, где он не был ни разу в жизни.

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«Яндекс.Такси»ВТБбанковская картамошенничество
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