Двойной тариф: сибиряк купил продукты в «Пятёрочке», а потом с его карты дважды списали сумму покупки

Покупка втридорога

3 января новосибирец Виктор Дмитриев зашел в «Пятёрочку» на Гоголя, 46, — решил купить пару снеков и еще какую-то мелочь. Сумма покупки получилась чуть больше 100 рублей.



— Положил карточку путем бесконтактного списывания. Потому что мелкие суммы — не нужно никакого ПИН-кода, ничего. И ушел. Я бы обо всем этом ни разу в жизни не вспомнил, но на следующий день я решил проверить расходы на такси, — рассказывает новосибирец.



В итоге выяснилось, что вместо одной проводки (одной суммы за покупки) по карте провели еще две. То есть вместо 170 рублей с него списали около 500.



— Мне сказали, что, может быть, кто-то случайно хакнул, а я не заметил. Но, во-первых, там же значок стоит, этот значок ставит не кто-то, а Сбербанк. Авторизует того, кто деньги снимает. Сбербанк поставил значок «Пятёрочки» — значит, Сбербанк считает, что снято «Пятёрочкой». Это с одной стороны, — рассуждает Виктор Дмитриев. — За последующие две минуты были сняты еще две суммы.

Он позвонил в Сбер, где ему сказали: что прошло, то прошло, и у них нет способов доказать, что была нелегальная покупка. Потом новосибирец набрал единый номер для покупателей «Пятёрочки» — там почему-то ответили, что такого магазина (на Гоголя, 46) у них нет. В итоге Виктор решил выложить пост в фейсбук — в комментарии пришли представители магазина и пообещали разобраться в этой ситуации. Только после праздников ему позвонили.

