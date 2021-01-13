Двойной тариф: сибиряк купил продукты в «Пятёрочке», а потом с его карты дважды списали сумму покупки

У сибиряка сняли лишние деньги в магазине «Пятёрочка»
Сибиряк купил в «Пятёрочке» пару снеков, в тот же день с его карты списали еще две суммы — за две другие покупки, которых он не совершал. Суммы были небольшими — один платеж чуть больше 100 рублей, поэтому пропажу он обнаружил случайно, когда зашел в систему посмотреть свои расходы на такси. Обращения в Сбер и в «Пятерочку» ничего не дали. По номеру справочной для клиентов «Пятёрочки» ему вообще сначала ответили, что магазина по такому адресу у них нет. В итоге после отзыва покупателя в соцсетях «Пятёрочка» провела проверку, отнятые деньги пообещали вернуть. Случаи, когда с карты клиента списывают лишние деньги, — не редкость. Если суммы небольшие, обнаружить пропажу можно не сразу, а потом не все захотят тратить время и силы на разбирательства. Вообще юристы предлагают несколько вариантов, как поступать в таких случаях. Подробности — в публикации НГС.
Покупка втридорога
3 января новосибирец Виктор Дмитриев зашел в «Пятёрочку» на Гоголя, 46, — решил купить пару снеков и еще какую-то мелочь. Сумма покупки получилась чуть больше 100 рублей.
— Положил карточку путем бесконтактного списывания. Потому что мелкие суммы — не нужно никакого ПИН-кода, ничего. И ушел. Я бы обо всем этом ни разу в жизни не вспомнил, но на следующий день я решил проверить расходы на такси, — рассказывает новосибирец.
В итоге выяснилось, что вместо одной проводки (одной суммы за покупки) по карте провели еще две. То есть вместо 170 рублей с него списали около 500.
— Мне сказали, что, может быть, кто-то случайно хакнул, а я не заметил. Но, во-первых, там же значок стоит, этот значок ставит не кто-то, а Сбербанк. Авторизует того, кто деньги снимает. Сбербанк поставил значок «Пятёрочки» — значит, Сбербанк считает, что снято «Пятёрочкой». Это с одной стороны, — рассуждает Виктор Дмитриев. — За последующие две минуты были сняты еще две суммы.
Он позвонил в Сбер, где ему сказали: что прошло, то прошло, и у них нет способов доказать, что была нелегальная покупка. Потом новосибирец набрал единый номер для покупателей «Пятёрочки» — там почему-то ответили, что такого магазина (на Гоголя, 46) у них нет. В итоге Виктор решил выложить пост в фейсбук — в комментарии пришли представители магазина и пообещали разобраться в этой ситуации. Только после праздников ему позвонили.
Выяснилось, что Виктор забыл свою карту на терминале (так как в кошельке несколько карт, подумал, что ту, которой рассчитывался в «Пятёрочке», он забрал).
— Мне звонила директор магазина, говорила: «Приходите за своей картой, я верну вам деньги». Хотя я не понимаю, есть ли такой механизм, чтобы директор вернула деньги. Я подозреваю, что хочет отдать мне из зарплаты эту сумму, чтобы на этом вопрос был закрыт, — рассуждает Виктор Дмитриев.
Эту ситуацию он рассказывает без особых претензий к магазину, говорит, что булочки были замечательными, и вообще это пустяк, про который можно забыть. С другой стороны, он уверен, что даже такая оплошность покупателя не дает магазину право списывать лишние деньги с карты. Тем более если в одном случае это смешные суммы (хотя их и проще не заметить), в другом — могут быть тысячи, десятки тысяч.
Как это объясняют в «Пятёрочке»
В официальном ответе пресс-службы компании на запрос НГС ответили лаконично.
— Банковская карта после оплаты была оставлена покупателем на терминале оплаты. Кассир не сразу обратил на это внимание, что привело к списанию дополнительных денежных средств в качестве оплаты покупок следующего покупателя, — говорится в ответе представителя «Пятёрочки». — Мы находимся на связи с покупателем, забытая им банковская карта и списанные по ошибке денежные средства будут возвращены, как только он придет в магазин.
Кто еще снимал лишние деньги с новосибирцев
Ошибки по картам случаются часто, как правило, не в пользу покупателя. Например, осенью прошлого года покупательница магазина Lee Wrangler в ТЦ «Галерея» дважды заплатила за купленную там джинсовую куртку. Вторая оплата прошла без ведома покупателя — это списание в магазине объяснили тем, что при первой оплате кассир ошибочно занизил цену товара, а куртка стоила дороже, поэтому разницу и сняли с покупательницы через несколько дней.
Путешественница из Новосибирска пять раз оплатила авиабилет из Сеула, но так и не купила его. Авиакомпания объяснила, что некорректное списание средств произошло в связи с системной ошибкой сайта.
Как вернуть деньги
Если магазин списал с карты клиента деньги и ничего не предоставил взамен, то деньги, полученные магазином, являются необоснованным обогащением и подлежат возврату, объясняет руководитель юридической компании «Гриаста» Григорий Асташов.
К тому же, терминал не может активизироваться сам по себе — деньги списываются, только когда кассир пробивает на компьютере определенные позиции, после чего нажимает кнопку, которая активирует терминал.
— Может быть, кассир хотел воспользоваться чужой картой, то тогда и будет отвечать кассир. Потому что это он совершил эти действия, — говорит юрист с оговоркой на то, что любой факт нужно доказывать.
Вообще доказать, что магазин снял деньги за несовершенные покупки, можно несколькими способами.
— Можно написать заявление в полицию, полиция проведет проверку без возбуждения уголовного дела и установит, почему такие деньги были списаны. То есть спросит всех лиц, возможно, затребует видеозаписи с камер, если магазин по какой-то причине не может предоставить информацию, почему эти деньги с карты списались, — объясняет Григорий Асташов.
Также, по его словам, оспорить покупки можно, обратившись в платежную систему. То есть инициировать разбирательство в рамках платежной системы и банка, в котором обслуживается карта. По итогам проверки должны выяснить, есть или нет основания для возврата денег. Эта процедура (возврата денег) называется чарджбэк.
— На мой взгляд, самый эффективный способ — обратиться с заявлением в суд — что деньги с карты были списаны безосновательно. И суд уже будет разбираться, кто и по какой причине списал деньги. Решение суда в любом случае нужно будет исполнять, — подчеркнул юрист.
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