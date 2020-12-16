Новосибирский магазин обвинил покупателей в воровстве и повесил их снимки на стенде — законно ли это

Магазин в Новосибирске вывесил снимки покупателей с подписями «Вор»
В хозяйственном магазине «Семейка» на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска придумали нестандартный способ борьбы с кражами в магазине — для этого администрация вывесила в тамбуре у входа в магазин фотографии покупателей с обвинением их в воровстве.
— Это решение директора. Это люди, которые воруют и попадаются на камеры, — объяснил корреспонденту НГС менеджер магазина «Семейка», отказавшаяся называть своё имя.
Она пояснила, что кражи в магазине были всегда, но в этом году люди «пошли толпой», первый всплеск воровства случился весной.
— Берут кастрюли, сковородки. Могут в карман положить плавки, носочки. Всё, что неровно лежит, всё берут, без разбору, — рассказала менеджер. — В основном это неблагополучные люди, пьяницы и наркоманы, есть и пенсионеры.
После появления стенда с фотографиями удалось вычислить пять покупателей — кого-то сдали знакомые, кто-то сам пришел на себя посмотреть. Но магазину так и не удалось вернуть деньги за товар. Собеседница затруднилась объяснить, уменьшилось ли количество самих краж после такой меры.
Можно привлечь за клевету
Новосибирский адвокат Константин Чесноков считает поступок магазина незаконным, поскольку вором человека может признать только суд.
— До этого человек считается невиновным, и вором его называть нельзя. Тем более в случае, когда еще и дело не возбуждено. То есть человек даже не привлекается к уголовной ответственности. В магазине же могут и злоупотреблять этим. Как они установили, что он вор? Даже полиция так не делает, только в целях розыска выставляет фотороботы и прочее. А когда человек уже найден, дело расследуется, никто этим заниматься не будет. Тем более магазину такое близко не позволено. Это однозначно противоправно, — подчеркивает эксперт.
Адвокат пояснил, что люди на снимке вправе обратиться в полицию, и на администрацию магазина могут возбудить уголовное дело по статье 128.1 УК РФ (клевета). Наказание предусмотрено в виде крупного штрафа или обязательных работ. Также люди с фотографий могут обратиться с иском в суд к магазину и взыскать моральный вред, связанный с незаконным использованием фотографий, и с тем, что порочат их честь и достоинство.
— Защищать от воров магазин себя должен так же, как и другие граждане: обращаться в полицию, без подобного самоуправства, — продолжает адвокат. — Вместо того, чтобы развешивать фото людей, можно поставить дополнительные камеры, можно усилить охрану, это эффективней будет, чем заниматься вот такой ерундой.
Что говорят в полиции
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС рассказали, что жалоб на действия администрации магазина в полицию не поступало.
— Люди, узнавшие себя на снимках, могут обратиться с заявлением, после чего будет проведена проверка, — пояснили в ведомстве.
Похожий случай был в Новосибирске три года назад — тогда в магазине «Ярче» на улице Богдана Хмельницкого вывесили черно-белые фотографии мужчин, напечатанные на листах формата А4, сопровождены надписями: «Вор», «Воры», «Документы уже в полиции».