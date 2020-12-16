Новосибирский магазин обвинил покупателей в воровстве и повесил их снимки на стенде — законно ли это

В хозяйственном магазине «Семейка» на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска придумали нестандартный способ борьбы с кражами в магазине — для этого администрация вывесила в тамбуре у входа в магазин фотографии покупателей с обвинением их в воровстве.



— Это решение директора. Это люди, которые воруют и попадаются на камеры, — объяснил корреспонденту НГС менеджер магазина «Семейка», отказавшаяся называть своё имя.

Она пояснила, что кражи в магазине были всегда, но в этом году люди «пошли толпой», первый всплеск воровства случился весной.