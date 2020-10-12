Сибирячка купила куртку в Lee Wrangler — через неделю с её карты опять списали деньги за эту покупку

Жительница Новосибирска Татьяна Л. два раза заплатила за джинсовую куртку из магазина Lee Wrangler в ТЦ «Галерея». Вторая оплата прошла по карте без её ведома и согласия — оказалось, что при первой оплате кассир ошибочно занизил цену товара.

Списали лишние 600 рублей

Куртку женщина купила 9 августа 2020 года, за неё она рассчиталась при помощи Apple Pay — с её карты было списано 3390 рублей в этот день. А 17 августа с карты внезапно списалось ещё 600 рублей.

— Произошло это в десять вечера, в момент закрытия магазина. Данную транзакцию я не совершала и никому не поручала ее проведение. При этом на момент проведения операции карта и мобильный телефон находились у меня. Обнаружив операцию, я сразу позвонила в службу технической поддержки держателей банковских карт Сбербанка России. Карту заблокировали и отправили на перевыпуск. Сами деньги небольшие, но могли быть и больше, и для меня было делом принципа понять, как можно списать деньги спустя столько времени, еще и не уведомив меня, — рассказала Татьяна.

