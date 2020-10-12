Сибирячка купила куртку в Lee Wrangler — через неделю с её карты опять списали деньги за эту покупку

Магазин списал с карты сибирячки деньги за старую покупку
Жительница Новосибирска Татьяна Л. два раза заплатила за джинсовую куртку из магазина Lee Wrangler в ТЦ «Галерея». Вторая оплата прошла по карте без её ведома и согласия — оказалось, что при первой оплате кассир ошибочно занизил цену товара.
Списали лишние 600 рублей
Куртку женщина купила 9 августа 2020 года, за неё она рассчиталась при помощи Apple Pay — с её карты было списано 3390 рублей в этот день. А 17 августа с карты внезапно списалось ещё 600 рублей.
— Произошло это в десять вечера, в момент закрытия магазина. Данную транзакцию я не совершала и никому не поручала ее проведение. При этом на момент проведения операции карта и мобильный телефон находились у меня. Обнаружив операцию, я сразу позвонила в службу технической поддержки держателей банковских карт Сбербанка России. Карту заблокировали и отправили на перевыпуск. Сами деньги небольшие, но могли быть и больше, и для меня было делом принципа понять, как можно списать деньги спустя столько времени, еще и не уведомив меня, — рассказала Татьяна.
По словам Татьяны, на куртку была скидка, и впоследствии с нее якобы досписали сумму этой скидки. Однако этикетку и свои чеки сама Татьяна вскоре после покупки выбросила. Она не перепроверяла и даже не смотрела их, так что дополнительное списание спустя восемь дней после покупки стало неожиданностью.
Что говорят в магазине
В магазине корреспонденту НГС сказали, что скидки на куртку не было. В системе магазина информация о покупке сохранилась, в фискальном чеке, где указано наименование товара, значится реальная стоимость куртки (3990 рублей), а в слип-чеке, который выдается при оплате банковской картой (3390 рублей), — ошибочная.
Сразу недоплату никто не заметил, но через несколько дней в магазине обнаружили недостачу. После этого магазин обратился в банк с просьбой о досписании средств с карты Татьяны Л.
— Цена на этикетке была корректной, куртка стоила ровно столько. С неё сотрудник ошибочно снял на 600 рублей меньше. В таких ситуациях магазин вправе обратиться в банк и досписать ту сумму, на которую он ошибся. Банк подтвердил это списание, потому что бухгалтерия магазина предоставила полностью все условия и обоснования для этого списания. Непосредственно к списанию магазин отношения не имеет. Все делается через банк с официальным подтверждением, что сумма была не доснята, и просьбой ее проверить и списать, — рассказала корреспонденту НГС управляющая сети магазинов Lee Wrangler Ксения Слуцкая.
Деньги банк вернул
Карта Татьяны, с которой проходила оплата, выпущена Сбербанком, а эквайром магазина Lee Wrangler является банк ВТБ — он обеспечивает механизм расчёта карточками в этой организации и следит за платёжными операциями.
В ВТБ корреспонденту НГС уточнили, что оплата банковской картой через POS-терминал в торговой точке происходит непосредственно в момент покупки товара при помощи самой карты (или электронного устройства с платежным приложением, как в случае Татьяны) с обязательным подтверждением операций покупателем.
— Данная покупка была оформлена в магазине двумя операциями с одновременным проведением транзакций и одобрением их владельцем карты, дополнительных списаний не производилось. Из-за некорректности ввода одной из транзакций точкой продаж ранее одобренное списание средств произошло позже, — пояснили в пресс-службе ВТБ.
В банке также сообщили, что, если покупатель не согласен с проведенной операцией, он имеет право опротестовать ее, обратившись в банк, выпустивший карту. По правилам, информирование об оплате покупки, как и возврат излишне списанных средств, также проводит банк, выпустивший карту.
В Сбербанке корреспонденту НГС сообщили, что банк провел проверку и в полном объеме проинформировал клиента о результатах.
Также Татьяна рассказала, что списанные 600 рублей ей вернули спустя две с половиной недели. Насчёт списания в Cбербанке девушке сообщили, что согласно действующим процедурам проведения операций по банковским картам, банк не имеет права запретить списание средств со счёта карты по ранее одобренному авторизационному запросу.
Что говорят в полиции
В процессе разбирательств девушка обращалась в центр защиты прав потребителей. Помимо этого Татьяна написала заявление в полицию. Там его приняли, но как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, по результатам рассмотрения заявления примут решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, так как факт хищения денег не подтверждается, а вопросы о правомерности действий сотрудников банка не входят в компетенцию органов внутренних дел.
— Заявительнице необходимо обратиться в банк с заявлением о разъяснении правомерности произведенной операции по списанию денег в пользу магазина, где она совершала покупку, а затем в суд в гражданско-правовом порядке. Также она вправе подать заявление в Центробанк — как регулятору рынка в сфере безналичной формы денежных обращений, — в отдел по защите прав потребителей либо вернуть купленное имущество в магазин и оформить возврат денег, — пояснили в пресс-службе МВД.
Комментарий юриста
Юрист в сфере защиты прав потребителей Ольга Шувалова пояснила, что ответственность в данном случае ложится не на покупателя, а на того сотрудника, который допустил ошибку:
— Та сумма, которая обозначена на ценнике, она основная и самая главная. Если вдруг на кассе обнаружится, что сумма меньше, со скидкой или еще что-то, то пожалуйста, если, наоборот, больше, то нет. Есть сумма на ценнике, за нее и должны продать. В случае этой девушки она могла увидеть на ценнике в магазине, например, тысячу рублей, на кассе ей озвучили восемьсот — тогда всё нормально. Продавец или кассир — это в любом случае уполномоченное лицо, оно материально ответственно, оно и отвечает. То есть если какую-то ошибку допустил кассир и образовалась недостача денег в кассе — это ошибка кассира и его материальная ответственность, но никак не клиента.
В сентябре с банковской карты жительницы Новосибирска Елены Дорониной за несколько часов списали 19 000 рублей в пользу сервисов «Яндекс», которые она на самом деле не была должна.