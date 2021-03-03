Вам компенсация: мошенники рассылают письма «от "Госуслуг"»

— Когда человек видит, что ему положены какие-то выплаты, он охотно начинает вводить свои данные, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Это раскрытие персональной информации. Например, вы ввели паспортные данные. Но они ведь потом могут вообще неизвестно куда попасть. И кредит на человека могут оформить, микрозаймы очень часто таким образом оформляются.

«Госуслуги» советуют не доверять автоматическим рассылкам, тем более с незнакомых адресов. Официальные письма приходят только от отправителя no-reply@gosuslugi.ru.



— Сообщения могут приходить и в мессенджерах, например в вотсапе или вайбере. Особенно не доверяйте таким сообщениям и проверяйте ссылки на официальные ресурсы, — предупреждают на «Госуслугах».



По ссылкам из писем и сообщений там советуют не переходить вовсе: мошенники могут создать сайт, который внешне будет похож на «Госуслуги» — в таких же цветах, с такими же кнопками и даже похожим адресом. Поэтому, если вы видите в интернете похожий сайт, обязательно зайдите на официальный портал вручную. Официальный адрес портала «Госуслуги» — Gosuslugi.ru.

