Вам компенсация: мошенники рассылают письма «от "Госуслуг"»

Мошенники рассылают электронные письма, которые имитируют официальные сообщения сайта «Госуслуги». В сообщениях, оформленных в характерном для официального сайта стиле, сообщается о начислении неких социальных компенсаций. Письма выглядят убедительно: помимо логотипа и определенного стиля, письмо содержит номера документов, на основании которых и полагаются компенсации. Для получения выплат предлагается перейти на сайт по ссылке прямо из письма, однако ссылка эта вредоносная.
«Госуслуги» действительно могут написать на электронную почту, прислать уведомление в приложении или ответить в комментариях соцсетей от имени сообщества. Однако этим пользуются и мошенники: на сайте сообщается, что они могут манипулировать темой господдержки в связи с коронавирусом или предлагать помощь с оформлением выплат, законы о которых еще не подписаны.
— Когда человек видит, что ему положены какие-то выплаты, он охотно начинает вводить свои данные, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Это раскрытие персональной информации. Например, вы ввели паспортные данные. Но они ведь потом могут вообще неизвестно куда попасть. И кредит на человека могут оформить, микрозаймы очень часто таким образом оформляются.
«Госуслуги» советуют не доверять автоматическим рассылкам, тем более с незнакомых адресов. Официальные письма приходят только от отправителя no-reply@gosuslugi.ru.
— Сообщения могут приходить и в мессенджерах, например в вотсапе или вайбере. Особенно не доверяйте таким сообщениям и проверяйте ссылки на официальные ресурсы, — предупреждают на «Госуслугах».
По ссылкам из писем и сообщений там советуют не переходить вовсе: мошенники могут создать сайт, который внешне будет похож на «Госуслуги» — в таких же цветах, с такими же кнопками и даже похожим адресом. Поэтому, если вы видите в интернете похожий сайт, обязательно зайдите на официальный портал вручную. Официальный адрес портала «Госуслуги» — Gosuslugi.ru.
— Стать жертвой можно не только в интернете. Вам могут позвонить и представиться сотрудником «Госуслуг», после чего попытаться узнать персональные данные, — сообщается на сайте. — Никогда не сообщайте по телефону личных данных, паролей и номеров банковских карт. Настоящие сотрудники не попросят вас делать тестовые переводы денег, диктовать им код из СМС. Если есть сомнения, что с вами говорит сотрудник «Госуслуг», после разговора перезвоните по официальному номеру
Если вы все-таки сообщили данные мошенникам, то первым делом нужно не бежать в полицию, а звонить в банк и блокировать свои счета и карты.
— Это самое правильное, что можно сделать, — считает адвокат Андрей Конышев. — Потому что банк отреагирует на этот звонок моментально. Сотрудник банка спросит либо секретное слово, либо паспортные данные. Естественно, не нужно звонить по номеру телефона, если он указан в подозрительном электронном письме — только по истинному телефону банка. Уже после этого можно обращаться в полицию. Но по опыту вам скажу, что не всегда правоохранительные органы реагируют на подобные заявления, потому что они уже за этот год, за период пандемии завалены подобными заявлениями.
Он говорит, что большинство таких преступлений остается нераскрытым, потому что мошенники часто не проживают на территории Российской Федерации. А если они и в стране, то их достаточно проблематично найти.
— Писать заявление обязательно надо, но надеяться на раскрытие — это уже зависит от уровня удачливости, — говорит адвокат.
Буквально вчера мы рассказывали историю о мужчине, который снял квартиру и тут же продал ее по липовым документам. А по этой ссылке вы узнаете, смогут ли телефонные мошенники воспользоваться вашим коротким «да» (и что вообще надо им отвечать).