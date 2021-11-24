После 70 обращений в полицию задержали группу юристов — их клиенты жаловались, что платили деньги в никуда

В Новосибирске задержали группу юристов после 70 жалоб
В Новосибирске задержали сотрудников юридической группы, которая работала на Гоголя, 38. Юристы несколько лет приглашали новосибирцев на бесплатные консультации, которые заканчивались оформлением дорогих договоров на юридическое сопровождение. В итоге клиенты оказались недовольны качеством услуг, которые должны были оказываться за большие деньги.
— Сотрудники полиции задержали организованную преступную группу мошенников на Гоголя, 38. Они заключали договоры на оказание разного рода юридических услуг, но обязательства не исполняли. Ранее работали от имени ИП Гусевой, после множества жалоб было принято решение начать действовать от имени ИП Анисимовой. В полицию поступило 70 заявлений по факту мошенничества. Известно, что подобный филиал от тех же бенефициаров действовал и в Иркутске, они обучали друг друга, как эффективно обманывать людей, — сообщил 24 ноября корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Жительница Новосибирска Татьяна Чибрикова рассказала, что пострадала от действий юристов. По ее словам, она обратилась к ним за помощью в начале апреля 2021 года за восстановлением нарушенных трудовых прав.
— Я работала фармацевтом в аптеке и столкнулась с незаконным увольнением. Пришла на бесплатную консультацию на Гоголя, 38. Мне пообещали помочь восстановиться в должности и наказать работодателя рублем, причем так, что и юридические услуги окупятся, и мне в качестве компенсации останется солидная сумма. Я заключила два договора на сопровождение за
Издание «Прецедент» с 2018 года рассказало более десятка историй новосибирцев, которые жаловались на юристов с Гоголя, 38. Услуги были недешевы: пенсионер Владимир Ачегечев за помощь в расторжении отношений с управляющей компанией выложил 90 тысяч рублей, а Виктория Кузьмина отдала 25 тысяч за подготовку письма на передачу Андрея Малахова. Оба за свои деньги не получили никакого результата.
НГС обратился в пресс-службу МВД за комментарием по существу, на момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи. Телефон, по которому ранее отвечали юристы ИП Гусевой-Анисимовой, сейчас не доступен для связи.
По данным «Контур.Фокус», Гусева Марина Юрьевна состоит на учете в качестве ИП с 15 марта 2018 года. Анисимова Дарья Николаевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 14 декабря 2020 года.
Накануне НГС рассказал, что в Новосибирске более 6 лет действует лохотрон с фейковым ремонтом техники. Отдав свою технику на «диагностику», люди вынуждены впоследствии выкупать ее или же прощаться с ней.