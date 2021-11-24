После 70 обращений в полицию задержали группу юристов — их клиенты жаловались, что платили деньги в никуда

Жительница Новосибирска Татьяна Чибрикова рассказала, что пострадала от действий юристов. По ее словам, она обратилась к ним за помощью в начале апреля 2021 года за восстановлением нарушенных трудовых прав.



— Я работала фармацевтом в аптеке и столкнулась с незаконным увольнением. Пришла на бесплатную консультацию на Гоголя, 38. Мне пообещали помочь восстановиться в должности и наказать работодателя рублем, причем так, что и юридические услуги окупятся, и мне в качестве компенсации останется солидная сумма. Я заключила два договора на сопровождение за 25 500 и 26 000 рублей. Однако за полгода эти «юристы» не сделали вообще ничего: кормили завтраками, ссылались на пандемию и прочее. До того как обратиться в полицию, я 8 раз приходила обивать их пороги, — говорит Татьяна Чибрикова.



Издание «Прецедент» с 2018 года рассказало более десятка историй новосибирцев, которые жаловались на юристов с Гоголя, 38. Услуги были недешевы: пенсионер Владимир Ачегечев за помощь в расторжении отношений с управляющей компанией выложил 90 тысяч рублей, а Виктория Кузьмина отдала 25 тысяч за подготовку письма на передачу Андрея Малахова. Оба за свои деньги не получили никакого результата.