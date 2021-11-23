В Новосибирске действует лохотрон с фейковым ремонтом техники. Как разводят на деньги и куда не стоит идти

Лохотрон с ремонтом техники действует в Новосибирске более 5 лет
В Новосибирске около 6 лет работает сеть профильных сервисных центров по ремонту бытовой и цифровой техники известных брендов, предназначение которых — не ремонт неисправностей, а развод потребителей. Аферисты используют договоры с подвохом, имеют солидный бюджет на продвижение в поисковых системах, практикуют перерегистрацию юридических лиц и смену адресов раз в полгода. В итоге люди платят тысячи рублей буквально за воздух, чтобы просто вернуть свою технику назад. Ремонт или не делают вовсе, или делают халатно: повезет, если «мастера» окончательно не доломают технику. Показываем суть их работы на конкретном примере и рассказываем, что делать, если вас развели, как героя этого текста.
Как обманули новосибирца
Андрей Горностаев решил продать свою Sony Playstation 4, однако для сделки нужно было починить приставку: барахлил блок питания. Погуглив «сервисный центр Sony» в Новосибирске, Андрей наткнулся на сайт с приятным визуальным оформлением и многообещающим описанием: бесплатная диагностика и выезд курьера,
— Вскоре позвонил мастер по имени Сергей, объяснив, что поломка заключается в выходе из строя цепи питания, озвучил стоимость ремонта приставки в 4250 рублей. Я согласился на ремонт при условии, что неисправность приставки устранят полностью за эту сумму и предоставят гарантию. Но уже через час Сергей снова позвонил и сообщил, что приставка после изначально согласованного ремонта работать не будет, так как оказалось, что на самом деле неисправен процессор, который и сжег цепи питания, и нужно заплатить еще 5400. Итого стоимость ремонта выросла до 9650 рублей, я согласился, — рассказал НГС Андрей Горностаев.
Когда приставку доставили владельцу, выяснилось, что она по-прежнему не работает. Только тогда Андрей начал вникать в подписанные им документы и понял, что на сайте и в акте приема-передачи Sony Playstation 4 фигурируют разные юридические лица.
— При моей попытке связаться с руководством для обсуждения сложившейся ситуации обнаружилось отсутствие и сокрытие полной информации о сервисном центре. На самом сайте указан недействительный юридический адрес Крылова, 67. Там нет никакого сервисного центра, как выяснилось. По телефону меня просто футболили, я начал искать отзывы в интернете и узнал, что наткнулся на мошенников! — говорит Андрей.
ООО «Решение», которому новосибирец заплатил 9650 рублей, было создано в августе 2021 года, что противоречит информации с сайта организации о многолетнем опыте работе. Хотя не совсем: в Новосибирске около пяти лет существуют «сервисные центры» Sony, LG, Samsung, Lenovo, Acer и другие. Все эти сайты имеют схожий дизайн и описание, везде указаны одни и те же контактные номера телефонов и один адрес: Крылова, 67. К слову, в этом доме нет никаких сервисных центров.
Во «ВКонтакте» создана группа обманутых клиентов этих фирм (их много, они регулярно меняют названия и адреса — примерно раз в полгода за последние 6 лет). В сообществе — 1666 участников, их истории позволяют выстроить суть схемы развода потребителей на деньги:
- Приезжающий «мастер» (на самом деле — курьер) забирает технику в сервисный центр для детальной диагностики, уверяя при этом клиента в невысокой стоимости ремонта.
- Звонит мастер якобы для согласования стоимости и состава ремонтных работ. На этом этапе стоимость уже возрастает, и если клиент отказывается, то с него требуют оплатить какую-то якобы проведенную диагностику и курьерскую доставку, иначе технику не отдают. Если же клиент соглашается на ремонт, то происходит следующее.
- Через короткое время снова звонит «мастер» и сообщает уже новую стоимость ремонта, так как обнаружились еще какие-то дефекты и, чтобы техника всё-таки заработала, нужно доплатить еще. Здесь сумма вырастает уже в два и более раз (составляет примерно половину стоимости новой техники). Далее следуют варианты:
- клиента удается «уломать» на новую, сильно увеличившуюся стоимость ремонта. Сам ремонт впоследствии либо не проводится вообще, либо работы выполняются халатно: используются самые дешевые запчасти;
- клиент отказывается от значительно возросшей цены и, чтобы забрать свою технику (которая, возможно, и вовсе не ремонтировалась), выплачивает первоначально согласованную стоимость. В этом случае техника выдается на условиях, что дефект всё равно полностью не устранен и работоспособность не гарантируется, но мастер якобы какую-то работу проделал и за нее придется заплатить. Люди пишут, что обратно получают либо даже не вскрывавшуюся технику, либо испорченную еще больше;
- клиент вовсе отказывается платить, предпочитая купить взамен новую технику. Старая же остается у «мастера», который не отдаст ее обратно без выкупа. В договоре прямо указано, что по истечении 60 дней техника продается для покрытия убытков.
Про эти фирмы выходили десятки публикаций в СМИ разных городов России, пользователи сайта Pikabu также провели собственное расследование. Отметим, что НГС не удалось найти прямой связи между учредителями десятка этих фирм: вероятно, они оформляются на так называемых космонавтов (номинальных директоров, которые нужны лишь во избежание негативных последствий для реальных собственников в случае судебных разбирательств или уголовных дел). Однако по стилю оформления сайта и по документам, которые Андрей Горностаев представил НГС, можно сделать вывод о том, что он столкнулся с федеральной сетью сервисных аферистов.
— Я уже понял, что мне не удастся вернуть свои деньги, я просто хотел, чтобы как можно больше людей узнало об этих конторах и не повторило мою ошибку. Я, конечно, написал жалобу в налоговую и Роспотребнадзор, однако понимаю, что, вероятно, вскоре фирма опять сменит название и мне ничего не добиться, — подытожил Горностаев.
Корреспондент НГС позвонил по указанному номеру на многочисленных сайтах «специализированных сервисных центров» в Новосибирске и услышал: «Пишите, что хотите, нам вообще по барабану. Телефон руководства я вам не предоставлю». На этом разговор завершился.
Что делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию
Чтобы избежать подобных недоразумений, необходимо изначально побольше узнать о сервисном центре, например, получить выписку из Единого госреестра юридических лиц, где будет указана дата создания фирмы, ее фактические и юридические адреса (если прописка московская — это должно насторожить). Как минимум нужно почитать отзывы. Если на сайте компании нет ИНН и названия юридического лица, это тревожный звоночек. Разговор по телефону как раз стоит начать с вопросов: «Куда я позвонил?», «Как называется юридическое лицо?» и прочих. Когда вам отказывают в предоставлении этой информации, лучше сразу искать другой сервисный центр.
Если бы клиенты ООО «Решения» и предыдущих реинкарнаций этой компании действовали именно таким образом, обманутых было бы в разы меньше. Ну и, конечно, стоит внимательнейшим образом изучать предлагаемые на подпись документы, в которых должен быть указан полный объем выполняемых работ и обязательства сторон.
— Закон предусматривает обязанность сервисного центра согласовать с клиентом стоимость ремонта до его начала. Если же этого не сделали, а ремонт провели, потребитель вправе отказаться от оплаты. При этом мастерская не может удерживать сданную вещь и должна ее вернуть заказчику. Аналогичным образом можно поступать и в том случае, если с потребителем согласовали одну цену, а в процессе ремонта потребовалось сделать дополнительные работы, за которые нужно доплатить. Если эти работы не были предварительно согласованы с клиентом, он может отказаться от оплаты и оплатить только ту сумму, о которой с ним договаривались первоначально, — разъясняет юрист Сергей Гладких.
В случае, если вы столкнулись с такой фирмой, как ООО «Решение», можно и обратиться в правоохранительные органы. Но лучше быть готовым, что по итогам рассмотрения вашего заявления вы получите отказ в возбуждении уголовного дела с отсылкой к тому, что ситуация относится к гражданско-правовым отношениям. Судиться с фирмами-однодневками, какой является ООО «Решение», не очень перспективно: до момента исполнения решения суда ее, вероятно, ликвидируют, начав работать от имени новой. Истории, рассказанные обманутыми людьми в группе во «ВКонтакте», показывают, что им ничего не удалось добиться ни с помощью МВД, ни при самостоятельной подаче претензии и последующем обращении в суд. Однако привлечь таких недобросовестных ремонтников к ответственности всё-таки можно, но путем подачи коллективных обращений в правоохранительные органы:
— Такие дела не так уж просты в расследовании, потому как не столь очевидны, как например, бытовые преступления. Правоохранители большей частью занимаются бытовыми составами, а экономические не очень-то стремятся возбуждать. Коллективные обращения помогают оперативникам проследить системность в действиях мошенников и увидеть, что подобная ситуация не является результатом проволочек со стороны, на первый взгляд, честной фирмы, а самый настоящий и массовый обман, поставленный на поток, — добавил Сергей Гладких.
Ранее НГС описывал две схемы обмана потребителей при ремонте компьютерной техники (люди теряют до 100 тысяч).