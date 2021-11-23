В Новосибирске действует лохотрон с фейковым ремонтом техники. Как разводят на деньги и куда не стоит идти

Когда приставку доставили владельцу, выяснилось, что она по-прежнему не работает. Только тогда Андрей начал вникать в подписанные им документы и понял, что на сайте и в акте приема-передачи Sony Playstation 4 фигурируют разные юридические лица.



— При моей попытке связаться с руководством для обсуждения сложившейся ситуации обнаружилось отсутствие и сокрытие полной информации о сервисном центре. На самом сайте указан недействительный юридический адрес Крылова, 67. Там нет никакого сервисного центра, как выяснилось. По телефону меня просто футболили, я начал искать отзывы в интернете и узнал, что наткнулся на мошенников! — говорит Андрей.

ООО «Решение», которому новосибирец заплатил 9650 рублей, было создано в августе 2021 года, что противоречит информации с сайта организации о многолетнем опыте работе. Хотя не совсем: в Новосибирске около пяти лет существуют «сервисные центры» Sony, LG, Samsung, Lenovo, Acer и другие. Все эти сайты имеют схожий дизайн и описание, везде указаны одни и те же контактные номера телефонов и один адрес: Крылова, 67. К слову, в этом доме нет никаких сервисных центров.