Независимый айтишник перепроверил ноутбук после «ремонта» по объявлению. И обнаружил странное

В Новосибирске с 79-летней учительницы взяли 31 тысячу за обновление WhatsApp
Мошенники становятся всё изощреннее в отъеме денег у доверчивых людей. Всё чаще схемы обмана маскируются под обычные услуги: медицинские осмотры, рекламные массажные процедуры, диагностика окон. В их числе и ремонт ноутбуков и компьютеров на дому. Часто на этот обман попадаются пожилые и плохо разбирающиеся в компьютерной технике люди. В итоге недорогой ремонт может вылиться в круглую сумму — до 100 тысяч рублей. Корреспондент НГС Илья Калинин записал две истории, связанные с мошенническим ремонтом ноутбука на дому, и пообщался с одним из таких мастеров. Этот мошенник даже согласился на личную встречу.
Хотела обновить WhatsApp и попала на 31 тысячу рублей
Людмиле Чусовитиной скоро будет 80 лет. Женщина работает преподавателем математики в
— Мне это надо было срочно. Знакомых учеников куча, но пока договоришься, пока что… А на подъезде объявление: ремонтирую. Я позвонила — пришел. Объяснила причину, три раза спросила и по телефону, и уже когда пришел: «Сколько стоит?» В ответ — молчание. Вообще ничего не ответил. Лет
Мастер представился Иваном. В квартире Людмилы Николаевны он провел около двух часов — что-то делал в ноутбуке, параллельно рассказывал, что закончил Алтайский государственный технический университет и томскую магистратуру. И постоянно, как вспоминает пожилая учительница, почему-то повторял, что ноутбук через какое-то время «станет тыквой». В конце работы мастер озвучил стоимость: 31 тысяча рублей. Объяснений, что именно он сделал, не дал. Как и не оставил никаких чеков или квитанций.
— Я очень растерялась от этой суммы. Он мог сказать и 50, и 60, и сколько угодно. От испуга отдала 10 тысяч и попросила у него номер телефона, сказав, что остальное вышлю частями, — говорит пожилая сибирячка.
После ухода мастера Людмила Чусовитина, как сама говорит, словно очнулась: сразу же заблокировала обе банковские карточки, которые изучил мастер Иван, и попросила знакомых IT-специалистов проверить, какие действия совершались с ее ноутбуком. Вердикт айтишника следующий: с макбуком ничего серьезного не делали, «облако» не купили и даже изначальную причину — неработающий мессенджер — не устранили. Впрочем, с банковскими картами тоже ничего не сделали: женщина успела позвонить в банк.
Обращаться в полицию Людмила Николаевна не стала. Пояснила: особо не верит, что там чем-то могут помочь. Для себя решила: 10 тысяч рублей стали для нее ценой за своеобразный урок беспечности.
Разговор с мастером Иваном
Людмила Чусовитина вызывала мастера по телефону 8-961-227-… (номер новосибирского «Билайна»), который был указан в рукописном объявлении у подъезда. Также мастер Иван дал ей позже свой личный номер — для перечисления оставшейся 21 тысячи рублей — 8-983-186-… (МТС Алтайского края). Впрочем, человек, назвавшийся Иваном, в разговоре с журналистом отозвался на другое имя. В дальнейшем, правда, он объяснил это тем, что работает на одном телефоне с напарником.
Иван (пусть будет так) начал рассказывать, что разблокировал MacBook Людмилы Чусовитиной и установил на него последнюю операционную систему. Компьютерный мастер общался с корреспондентом НГС как со знакомым пожилой женщины, который заинтересовался обоснованностью цены в 31 тысячу.
— У меня есть журнал событий, записанный в специальном устройстве, с помощью которого я это делал. Он может быть предоставлен в суде, у меня все бумаги по этому счету есть. Вы идите с айтишниками поговорите, не звоните сюда больше, — вдруг резко оборвал он разговор.
Во время второго разговора Иван сослался на занятость и предложил встретиться лично. Место встречи было назначено в центре города. При этом мастер заранее пояснил, что отвязал заблокированный MacBook от прежнего владельца и разблокировал через официальный сервис.
— Я это сделал через поддержку Apple. Чтобы отвязать MacBook, надо заплатить 27 косарей туда в контору. Короче, я с вами по телефону разговаривать не буду.
В назначенное время высокий человек в очках и белой футболке, так себя описал Иван, в условленном месте не появился, а по телефону объяснил, что передумал встречаться. После того как мужчина узнал, что общается с корреспондентом, то сообщил, что дальше будет разговаривать его адвокат. Однако на просьбу в WhatsApp дать телефон адвоката Иван никак не отреагировал.
Заключение независимого айтишника
IT-специалист Павел Меньшиков специально изучил ноутбук Людмилы Николаевны после вмешательства компьютерного мастера. Вердикт Меньшикова однозначный: мастер лгал, рассказывая, что он якобы установил в компьютере.
— Каких-то установленных программ от пользователя я не заметил, кроме обновлений, которые система сама запрашивает и сама ставит. И проблема, с которой пользователь обращался (неработающий WhatsApp), не была решена. MacBook полностью рабочий, не заблокирован. Разблокировкой там никто не занимался: устройство изначально было привязано к учетной записи Людмилы Чусовитиной, ее телефону, почте… До этого там всё было настроено, и вопрос был совершенно не в этом. Единственное, что было: не был оплачен iCloud, это облачное хранилище Apple. Но это так и осталось, его помог оплатить родственник Людмилы Чусовитиной, а не мастер, — объясняет Павел Меньшиков.
За что тогда учительница заплатила 10 тысяч рублей (и должна была заплатить еще 21 тысячу) — непонятно.
Схема
Еще про одну схему отъема денег через ремонт компьютерной техники на дому рассказал читатель НГС Александр. Мужчина сам попался на этот обман, когда хотел восстановить случайно удаленные драйверы на ноутбуке и обратился по частному объявлению о ремонте техники, которое нашел в интернете.
— Мастер представился Максимом, но в итоге ко мне домой приехал какой-то Андрей. Дальше он стал объяснять, что ноутбук сильно греется, потому что загрязнился. Потом стал предлагать какие-то дополнительные услуги, связанные с ремонтом. В итоге мастер собрал ноутбук, а тот не работает: даже экран не включается. Я у него еще спрашивал предварительно, сколько это будет стоить? А он отвечал, мол, работы тут немного, потом скажу. И обнадежил меня тем, что будет намного дешевле, чем в прайс-листе. Работал он практически полдня, — рассказывает новосибирец.
Как потом выяснилось, мастер в процессе «ремонта» сжег материнскую плату. После того как ноутбук не включился, Андрей предложил забрать его с собой, чтобы починить в офисе, но Александр должен был сначала оплатить часть проделанной работы.
— А я ему говорю: «Подожди, а что ты уже сделал, если ноутбук до тебя работал, а сейчас не работает?» — вспоминает Александр.
При дальнейшем разговоре с мастером выяснилось, что он якобы сотрудничает с некой фирмой, где ему передают заказы.
— В общем, я отдал ноутбук в сервис, которому доверяю, и там мне сказали, что мастер сжег материнскую плату, какие-то шлейфы сломал… Он переустановил Windows и, скорее всего, объединил два диска С и D и поставил там какой-то пароль. Скорее всего, это сделано было специально, чтобы я потом к нему обратился, и он еще тысяч
Владельцу ноутбука в официальном сервисе объяснили, что такая схема обмана действует во многих городах России: в основном обманывают пожилых клиентов — на
И где ремонтировать компьютерную технику?
IT-специалист Павел Меньшиков советует всё же обращаться в сервисные центры, которые есть у каждого компьютерного бренда. Адреса центров можно найти на официальных сайтах. Такое обращение с оформлением во время ремонта документов хоть как-то убережет вас от непорядочных мастеров или мошенников.
Ранее мы опубликовали откровения бывшего сотрудника фирмы по ремонту окон, которая навязывает клиентам дорогой ремонт даже там, где он не нужен. А чуть ранее о своей работе в мошеннической структуре честно рассказал торговец «массажными креслами», которые продают доверчивым за сотни тысяч рублей.