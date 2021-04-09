Как устроен бизнес по продаже «массажных кресел» за 240 тысяч: кто и сколько зарабатывает на доверчивых людях

Фирма из Новосибирска продает «массажные кресла» по завышенным ценам
В феврале журналиста НГС выгнали со скандальной презентации вибромассажеров, где пенсионеров настойчиво уговаривали купить дорогущие накидки на кресла. Товар, аналоги которому можно найти в интернете по ценам в десятки раз меньше, пожилым людям представляли как уникальную продукцию за сотни тысяч рублей. Сомневающихся уговаривали долго, предлагая оформить якобы беспроцентный кредит. Корреспонденту Илье Калинину организаторы мероприятия запретили снимать происходящее, но подробный текст о странной презентации всё равно появился. Сегодня публикуем вторую серию — мы поговорили с экс-сотрудником компании, который описал всю схему по вытягиванию денег доверчивых людей. Рассказываем, кто, как и сколько зарабатывает на наших родителях, бабушках и дедушках, загоняя их в кредиты, долги и безденежье.
Менеджер по решению конфликтов
Мужчина, сидящий за столиком в одном из городских кафе, выглядит как обычный житель обычного мегаполиса. Возраст — неопределенный, где-то за 40, в неброской одежде, без каких-то запоминающихся деталей и черт лица. Такими, как правило, бывают оперативники и фээсбэшники, но не те, что в кино, а настоящие — из жизни. Такими еще оказываются и менеджеры — те, кто продают пенсионерам ненужные вибромассажные накидки на кресла за 240–300 тысяч рублей.
— Моя история началась в 2019 году. Я тогда искал работу, рассылал резюме, ходил на собеседования. И вот одно из этих собеседований привело меня в компанию… без названия. По факту — без названия. Офис находился на улице Инской. Скорее всего, они уже там не находятся, так как достаточно быстро меняют местоположение, явки, пароли, — начал рассказывать Павел, поправив стопку принесенных документов, разложенных по мультифорам.
Павел (имя изменено по договоренности) попал на работу в структуру, которая занималась презентациями-продажами вибромассажных накидок по всей России, а также в городах Казахстана и Белоруссии. В разговоре он условно обозначил эту компанию «Сейко» — по марке массажных накидок, которые продавались в тот год (название созвучно с известным часовым брендом, но никак с ним не связано). Хотя, говорит новосибирец, бренды могли легко меняться. Такие накидки продавались под марками Askardo, Amato Saisho, Keido+. На презентации в гостинице «AZIMUT Сибирь», например, всё проходило под брендом Spino.
В обязанности Павла входили не сами продажи, а разрешение конфликтных ситуаций, когда клиент после покупки передумывал и хотел вернуть деньги. Именно этим мужчина и пытался как-то оправдать свою работу в этой компании: мол, деньги у пенсионеров он не забирал, а наоборот — возвращал. Деятельность в трудовой книжке никак не фиксировалась: на память от той работы остались только доверенности и прочие бумаги, необходимые при расторжении сделок, оформленные на его имя.
Откуда берутся вибромассажные накидки
Бизнес «Сейко» начинается с собственного производства вибромассажных накидок и других бытовых вещей, которые идут в дополнение к главному товару всех презентаций. Судя по всему, производство находится в Китае. Обычно на презентациях-фестивалях людям демонстрируют ручные массажеры, небольшие пылесосы, ионизаторы воздуха... Постоянной частью «фестивального набора» является набор постельного белья из особой шерсти, что особенно нравится пожилым парам, иногда — огромные супницы.
В качестве мелкого подарка, который обещают всем пришедшим на презентацию/фестиваль, выступают небольшой видеорегистратор или недорогой умный браслет. Правда, «гарантированные» подарки фестивальщики дарят не всегда. Если ты забыл получить его перед началом презентации, то потом, как показывает практика, выпросить бесплатный подарок не удастся.
Производство накидок и бытовых приборов, говорит Павел, настроено только на «Сейко»: в каких-либо магазинах купить точно такие же предметы не получится. Возможно, это делается, чтобы не было возможности сравнивать цены у разных продавцов и для подчеркивания уникальности товара.
— Если вы решите купить в интернете накидки типа «Сейко», то вы их не найдете. Либо увидите в продаже только б/у. Это — свое производство. Оно завязано именно на такую схему деятельности. Это свой большой рынок сбыта, который представлен инвалидами и пенсионерами, — объясняет Павел.
Фестивали и фестивальщики
Вторая составляющая схемы «Сейко» — уже упомянутые фестивали. Обслуживают их больше 15 фестивальных бригад, каждая из которых состоит из 10–15 человек. Координация, обмен информацией, разрешение рабочих вопросов происходит в специальном чате. По именам друг друга знают лишь те, кто входит в бригаду. В нее набирают менеджеров и тех, кто будет выполнять функцию охранников.
— Там неплохие продажники, неплохие менеджеры. Причем дополнительно еще и натасканные, очень сильно натасканные. Используются методы НЛП-программирования: люди, особенно неподготовленные, которые не умеют противостоять такой словесной атаке, чаще всего соглашаются подписать документы либо просто испытывают тревогу и стремятся убежать из этого места. Я слишком много разговаривал с людьми, которые делали возврат. Все они из разных городов, друг с другом не знакомые, но, как один, говорили одно и то же: «На нас что-то нашло… Я ничего не понимал… Я подписывал, как в тумане… Мне постоянно что-то в уши вливали-вливали-вливали», — рассказывает бывший сотрудник «Сейко» (напоминаем, что это условное название компании по марке массажных накидок).
Фестивали, по его словам, обычно проводят в небольших городах — пенсионеры из таких мест легче поддаются убеждениям. Та новосибирская презентация, откуда выгнали журналиста НГС, была скорее исключением из этого правила.
Команда работает в каждом городе обычно дня три, после чего уезжает в следующий. И тогда уже разыскивать ее бесполезно: если у покупателя произошло отрезвление, и он решил вернуть товар, то ему приходится довольствоваться контактами, оставленными в договоре.
Фестивальная бригада катается по региону несколько недель, после чего берется пауза примерно на 10 дней, затем — снова фестивали. Работают по армейскому принципу: служить посылают подальше от дома. И новосибирский менеджер вряд ли окажется фестивальщиком в родном городе — могут узнать.
Высокие заработки и большой брак
Сам Павел в каждой из командировок зарабатывал 4500–5000 рублей в день — чистыми на руки. Автомобиль для поездок предоставляла компания. Бензин и проживание в гостиницах оплачивались тоже. Свои деньги в поездках Павел тратил только на еду. Сколько зарабатывают остальные участники проекта — мужчина точно не знает, но считает, что деньги в этой схеме крутятся очень большие.
— С фестиваля один-два человека пытаются расторгнуть договор. Естественно, продано товара больше. Естественно, себестоимость всей этой продукции копеечная. Не совсем, конечно, копейки. Но если вспомнить тот период, когда я работал, всё это «вкручивалось» вместе с подарками тысяч за 220–230. Хорошо, если это всё (полный набор товаров на презентации) стоит вместе сто тысяч рублей. Но вряд ли. Я в этом очень-очень сильно сомневаюсь, — говорит новосибирец.
В среднем на один так называемый фестиваль собирают около 20–30 человек. Количество приглашенных зависит от размера города. В Новосибирске на презентации, где был корреспондент НГС, в зале сидело около 30 человек. Потом примерно треть подписали договоры на приобретение рекламируемой продукции. В комплект тогда входили: вибромассажная накидка, ручной массажер, бытовой озонатор и подушки из шерсти мериноса. Каждый пришедший получал якобы в подарок умный браслет стоимостью примерно 500 рублей. Весь этот комплект, утверждалось на презентации, стоил 300 тысяч рублей, но пенсионерам предлагали купить его со скидкой: кому-то озвучивали цену в 240 тысяч, кому-то — чуть меньше. Общение с покупателем, если фестивальщик понимал, что тот готов платить, переходило в формат тет-а-тет. И уже тогда окончательно формировалась цена — исходя из возможностей клиента.
— Всё это очень быстро ломается. Брака достаточно много: я не только расторгал договоры, мне параллельно приходилось заниматься и браком. С одним расторг договор, другому передал этот товар вместо бракованного. Менеджеры говорят, что шары внутри [массажеров] нефритовые… И после того как люди начинают предъявлять, что шары не нефритовые, им отвечают: «По свойствам они аналогичные нефритовым», — утверждает сотрудник «Сейко».
Куда писать, если решил вернуть дорогую покупку
Договоры с недовольными покупателями в период работы Павла обычно расторгались. Условие, которое влияло на положительный исход, — заявление о расторжении сделки, написанное в течение 14 дней после покупки. Такое право обозначено в законе «О защите прав потребителей». Правда, для этого придется поискать продавца по данным, указанным в договоре.
— В мою бытность всем, кто заявлял о расторжении, деньги возвращали. Я даже специально оставлял свой личный телефон — мол, если не вернут деньги, то позвоните, — вспоминает Павел.
За всю командировку ему удавалось объехать 10–15 адресов. За один раз — 4–5. Потом собранные коробки, которыми заполнялась машина, приходилось везти в транспортную компанию и отправлять в Новосибирск. Именно поэтому мужчина уверен: в столице Сибири есть региональный офис этой структуры. По другим данным, такой же офис есть в Москве и, возможно, в Екатеринбурге.
Сам процесс возврата происходил строго под аудиозапись, которую Павел обязан был делать на мобильном телефоне. Записи отправлялись в главный центр, где изучалось, насколько точно сотрудник выполняет инструкции, уговаривает ли покупателей оставить себе товар. Потом вся работа оценивалась по пятибалльной шкале и влияла на итоговый заработок. Сотрудник мог получить денег еще больше, если, например, уговорил покупателя не расторгать договор.
— Естественно, люди не знали, что разговоры записываются. Просто кладется телефон с уже включенным диктофоном. И это делается заранее: я звоню в домофон, а диктофон уже должен быть включен. Потом оценивалось всё: насколько сильно ты пытался им втюхать, чтобы они оставили эту продукцию, насколько вежливо ты разговаривал, насколько у тебя был последовательным стиль общения… У меня в среднем было 3,5–4 балла по пятибалльной шкале. Не хватало, что я не вдудонивал товар. Не мог. Мне было стремно. Особенно когда приходишь и смотришь на эту нищету… Опять же, может, вы меня не так поймете: мне честно не жалко взрослых половозрелых людей, которые просто придурки. Допустим, тех, кому от 30 до 40 лет, вроде как адекватные, разумные, с квартирой, работающие... За каким хреном вы вообще в это вкладываетесь, что вам надо? Хотя, наверное, поэтому у нас до сих пор и наперсточники стоят… Таких — не жалко. А вот пенсионеров и инвалидов мне было жалко, — как бы оправдываясь, подчеркивает Павел.
По совету бывшего сотрудника «Сейко», покупателю лучше всего заявлять о расторжении договора как можно быстрее — в течение 14 дней. По контактам, указанным в договоре. Тогда есть шанс мирно вернуть деньги. В противном случае добиваться справедливости придется через суд. Павел также посоветовал писать заявления в полицию о мошенничестве. В небольших городах, по его словам, это еще срабатывает: полиция, возможно, из-за нехватки дел в целом старается отреагировать и на такие заявления. Самому Павлу не раз приходилось попадать в районные полицейские участки для дачи показаний, когда он приезжал возвращать покупателям деньги.
Российские банки и таинственный пан Богдан
Чтобы схема «Сейко» работала четко, фестивальные менеджеры действуют от лица различных торговых фирм, официально зарегистрированных в разных городах страны — Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Астрахани... Иногда на презентациях ведется работа сразу от нескольких ООО.
Павел показывает мне доверенности юрлиц, от имени которых работали сотрудники «Сейко» и он в том числе. На стандартных бланках обозначены реквизиты ООО «Максимум», «Гермес», «Торговый Дом Зима», «Торговый Дом ЕКБторг»… Сотруднику, утверждает Павел, оставалось лишь заполнить пустые строки и поставить подпись.
В общую схему входят также юристы, разбирающиеся со сложными конфликтными случаями. В каждом регионе есть свои юристы. А также — разные банки. Без банков здесь тоже не обойтись: почти всегда при покупках на презентациях пенсионерам приходится брать кредиты, которые на месте сразу же выписывают те же самые фестивальщики, имеющие на это отдельные законно оформленные права.
Кредиты, утверждает Павел, оформляются стандартные — потребительские. Со стандартными процентами: от 17 до 20. И если менеджер при продаже убеждает покупателя, что кредит — беспроцентный, это будет ложью, уверяет бывший сотрудник «Сейко».
Корреспондент НГС обратился в банки «Ренессанс Кредит», «Восточный» и «МТС-Банк», которые упоминались в этих документах, и предложил прокомментировать отношения между ними и конкретными фирмами. КБ «Восточный» на запрос не ответил. «Ренессанс Кредит» отказался комментировать, объяснив это коммерческой тайной. Внятный комментарий дал только «МТС-Банк».
— Перечисленные компании сотрудничают с партнером-брокером «МТС-Банка», который ответственен за выбор благонадежных контрагентов. Клиенты по всем вопросам могут обратиться в данные компании, которые готовы идти навстречу: обменять или вернуть товар. Для этого достаточно обратиться по номеру телефона, указанному на договоре купли-продажи. Если заемщик не получил товар или услугу, за которую платит кредит, также в первую очередь необходимо обратиться к продавцу товара или услуги. Если это невозможно, то заемщику следует обратиться в банк для решения вопроса. После внутреннего расследования, если подтвердится факт непредоставления услуг, банк аннулирует договор и вернет выплаченные денежные средства, — говорится в ответе «МТС-Банка».
Однако если покупатель в течение 14 дней решит вернуть товар обратно, добавляет Павел, оплату процентов по кредиту за эти дни возвращать никто не будет.
— Голова же всей этой структуры находится в Украине. По крайней мере, телефоны были оттуда: я общался непосредственно с диспетчером и руководством этого диспетчерского пункта. Никто и никогда не называл имени главного руководителя. Они его звали паном Богданом. Я не шучу, это серьезно, — говорит Павел.
Что известно о новосибирских фестивальщиках
В документах, которые показал Павел, встречается название новосибирской фирмы «Астрид», которая тоже участвовала в фестивалях-продажах вибромассажных накидок. Система «Контур.Фокус» сообщает: ООО «Астрид» образовано
Директором и единственным учредителем «Астрид» с
Павел, когда рассказывал о своем собеседовании в 2019 году, заметил, что приезжал в офис, располагавшийся как раз в районе улицы Инской — Маковская находится именно там. По словам Павла, это была комната с тремя столами, компьютерами и девушкой, проводившей собеседование:
— Во второй мой приезд, когда я вернулся из командировки и передавал документы, там была еще одна дама, с мешочком печатей. Качественным. Из чего я сделал вывод, что вот эти известные мне фирмы — лишь вершина айсберга, далеко не все. Но эта контора, как Фантомас, неуловима: она вроде как есть, но ее как бы и нет. Вы начнете искать эти конторы, а их нет, вы начнете искать этих людей, а их тоже нет.
Дверь офиса
Соседи офиса
Судя по финансовым показателям, которые приводит «Контур.Фокус», дела у «Астрид» идут неплохо: хоть выручка в 2020 году по отношению к
Впечатляет у этого юридического лица и общее количество исполнительных производств — почти на сумму в 6 миллионов рублей. «Контур.Фокус» выдает 28 разных судебных дел, в которых ООО «Астрид» за четыре года выступало ответчиком. В основном иски связаны с желанием покупателей вернуть товар и получить свои деньги. Судя по географии судов, новосибирская компания вела деятельность в таких городах как Анжеро-Судженск, Кисилевск, Смоленск, Юрга, Рыбинск, Вологда, Клинцы, Новокузнецк, Пермь, Новокуйбышевск, Удомля, Ялуторовск, Миллерово, Прокопьевск, Миасс, Владимир, Электросталь, Александровск. И никогда не была замечена в Новосибирской области.
В августе 2020 года по заявлению одного из клиентов, вероятно, оставшегося недовольным общением с менеджерами «Астрид», областной прокуратурой была проведена внеплановая документарная проверка. Нарушений, как сообщает «Контур.Фокус», не обнаружено.
— Я недолго проработал в этой компании. Изначально понимал, что тоже несу ответственность за всё это, — в конце разговора признался Павел. — Знаете, когда я решил уйти? Когда осознал, на каком уровне тут всё может быть организовано. Ведь те звонки на телефоны, когда зазывают людей на такие фестивали, это так называемые горячие звонки. То есть почти всегда они попадают в свою целевую аудиторию — к пожилым людям и тем, у кого проблемы со здоровьем. А откуда у звонящих такая информация? Здесь кто-то замешан на уровне Минздрава, что ли? Вот от этого особенно противно… Я уверен, такие схемы мы еще увидим не раз: не массажерами будут торговать, так чем-нибудь другим. Какая разница? Пенсионеры, конечно, этот материал не увидят, но пусть хоть дети им расскажут, что это такое.
В начале февраля НГС рассказал о закрытой презентации вибромассажных накидок на кресла, которые пытались продать пенсионерам почти за 300 тысяч рублей. Корреспондент НГС побывал на странном мероприятии и рассказал, что там происходило.