Как устроен бизнес по продаже «массажных кресел» за 240 тысяч: кто и сколько зарабатывает на доверчивых людях

— Всё это очень быстро ломается. Брака достаточно много: я не только расторгал договоры, мне параллельно приходилось заниматься и браком. С одним расторг договор, другому передал этот товар вместо бракованного. Менеджеры говорят, что шары внутри [массажеров] нефритовые… И после того как люди начинают предъявлять, что шары не нефритовые, им отвечают: «По свойствам они аналогичные нефритовым», — утверждает сотрудник «Сейко».



Куда писать, если решил вернуть дорогую покупку



Договоры с недовольными покупателями в период работы Павла обычно расторгались. Условие, которое влияло на положительный исход, — заявление о расторжении сделки, написанное в течение 14 дней после покупки. Такое право обозначено в законе «О защите прав потребителей». Правда, для этого придется поискать продавца по данным, указанным в договоре.



— В мою бытность всем, кто заявлял о расторжении, деньги возвращали. Я даже специально оставлял свой личный телефон — мол, если не вернут деньги, то позвоните, — вспоминает Павел.



За всю командировку ему удавалось объехать 10–15 адресов. За один раз — 4–5. Потом собранные коробки, которыми заполнялась машина, приходилось везти в транспортную компанию и отправлять в Новосибирск. Именно поэтому мужчина уверен: в столице Сибири есть региональный офис этой структуры. По другим данным, такой же офис есть в Москве и, возможно, в Екатеринбурге.



Сам процесс возврата происходил строго под аудиозапись, которую Павел обязан был делать на мобильном телефоне. Записи отправлялись в главный центр, где изучалось, насколько точно сотрудник выполняет инструкции, уговаривает ли покупателей оставить себе товар. Потом вся работа оценивалась по пятибалльной шкале и влияла на итоговый заработок. Сотрудник мог получить денег еще больше, если, например, уговорил покупателя не расторгать договор.



— Естественно, люди не знали, что разговоры записываются. Просто кладется телефон с уже включенным диктофоном. И это делается заранее: я звоню в домофон, а диктофон уже должен быть включен. Потом оценивалось всё: насколько сильно ты пытался им втюхать, чтобы они оставили эту продукцию, насколько вежливо ты разговаривал, насколько у тебя был последовательным стиль общения… У меня в среднем было 3,5–4 балла по пятибалльной шкале. Не хватало, что я не вдудонивал товар. Не мог. Мне было стремно. Особенно когда приходишь и смотришь на эту нищету… Опять же, может, вы меня не так поймете: мне честно не жалко взрослых половозрелых людей, которые просто придурки. Допустим, тех, кому от 30 до 40 лет, вроде как адекватные, разумные, с квартирой, работающие... За каким хреном вы вообще в это вкладываетесь, что вам надо? Хотя, наверное, поэтому у нас до сих пор и наперсточники стоят… Таких — не жалко. А вот пенсионеров и инвалидов мне было жалко, — как бы оправдываясь, подчеркивает Павел.



По совету бывшего сотрудника «Сейко», покупателю лучше всего заявлять о расторжении договора как можно быстрее — в течение 14 дней. По контактам, указанным в договоре. Тогда есть шанс мирно вернуть деньги. В противном случае добиваться справедливости придется через суд. Павел также посоветовал писать заявления в полицию о мошенничестве. В небольших городах, по его словам, это еще срабатывает: полиция, возможно, из-за нехватки дел в целом старается отреагировать и на такие заявления. Самому Павлу не раз приходилось попадать в районные полицейские участки для дачи показаний, когда он приезжал возвращать покупателям деньги.