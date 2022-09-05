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Пять лет колонии дали директору агентства недвижимости за хищение 15,3 миллиона рублей

Екатерина Корниенко обманула своих клиентов, банк и даже маму подруги детства

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Гражданские иски потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства

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5 сентября Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Первый риэлторский центр» Екатерине Корниенко. Ее осудили за похищение более 15 миллионов рублей у своих клиентов и банка.

— Подсудимая под предлогом оказания риелторских услуг в приобретении и продаже квартир потерпевших, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитила принадлежащие им денежные средства. Еще в одном случае подсудимая похитила денежные средства банка в крупном размере, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Общий ущерб от действий Корниенко составил 15,3 миллиона рублей. Одной из потерпевших стала мать школьной подруги Екатерины — Ольга Белоусова. Женщина ранее рассказала НГС, что риелтор взяла у нее более двух миллионов якобы на покупку квартиры, а впоследствии призналась, что деньги истратила «из-за сложностей в бизнесе».

Во время следствия и суда на ее имущество общей стоимостью 7,6 миллиона рублей наложили арест. Директора «Первого риэлторского центра» признали виновной в 8 эпизодах мошенничества, ей назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Новосибирске ссора двух риелторов закончилась стрельбой, больницей и вызовом полиции. Поводом стало объявление о сдаче коттеджа на Дальневосточной.

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