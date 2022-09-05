Пять лет колонии дали директору агентства недвижимости за хищение 15,3 миллиона рублей

5 сентября Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Первый риэлторский центр» Екатерине Корниенко. Ее осудили за похищение более 15 миллионов рублей у своих клиентов и банка.



— Подсудимая под предлогом оказания риелторских услуг в приобретении и продаже квартир потерпевших, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитила принадлежащие им денежные средства. Еще в одном случае подсудимая похитила денежные средства банка в крупном размере, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

