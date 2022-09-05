Пять лет колонии дали директору агентства недвижимости за хищение
15,3 миллиона рублей
Екатерина Корниенко обманула своих клиентов, банк и даже маму подруги детства
5 сентября Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Первый риэлторский центр» Екатерине Корниенко. Ее осудили за похищение более
— Подсудимая под предлогом оказания риелторских услуг в приобретении и продаже квартир потерпевших, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитила принадлежащие им денежные средства. Еще в одном случае подсудимая похитила денежные средства банка в крупном размере, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Общий ущерб от действий Корниенко составил
Во время следствия и суда на ее имущество общей стоимостью
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее в Новосибирске ссора двух риелторов закончилась стрельбой, больницей и вызовом полиции. Поводом стало объявление о сдаче коттеджа на Дальневосточной.