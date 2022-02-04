«Он бежал на меня — я отстреливался»: риелторы устроили потасовку из-за сдачи коттеджа в Новосибирске

— Домов не так много в Новосибирске. Объявления у всех одни и те же. У кого-то лучше или хуже, но дома одинаковые. Жена ответила на звонок. Звонивший начал угрожать. Я взял трубку, сказал: «Ты дурачок? Ты из-за чего начинаешь конфликт? Сделай свою работу лучше». Он сказал: «Диктуй адрес, сейчас приеду, убивать тебя буду», — пересказывает разговор Павел.

Записи разговора у мужчины нет.

— Я за ворота дома вышел. Вижу, что парень идет. Метра за три — за два он просто достает газовый пистолет и начинает стрелять в лицо. Я не дошел до него, не было даже слова сказано. По телефону, да, друг друга поматерили, и всё, — рассказал мужчина. — Восемь раз выстрелил мне в лицо.

По его словам, после этого Владислав убежал. На место инцидента приехала скорая и полиция. У Павла установили химический ожог глаз (справка имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Сейчас мужчина лечится дома.

Что говорит стрелявший

Владислав Захаров занимается сдачей в аренду коттеджей посуточно. Дом, из-за которого разгорелся конфликт, он рекламирует и сдает по согласованию с хозяином здания. Владислав вложился в ремонт коттеджа, и сейчас предлагает его в аренду как деловой партнер собственника.