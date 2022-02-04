«Он бежал на меня — я отстреливался»: риелторы устроили потасовку из-за сдачи коттеджа в Новосибирске

В Новосибирске во дворе на улице Владимировской ссора двух риелторов закончилась стрельбой, больницей и вызовом полиции. Поводом стало объявление о сдаче коттеджа на Дальневосточной. Стрелявший утверждает, что приехал попросить снять конкурента незаконную рекламу и тот на него напал. Пострадавший от выстрелов мужчина заявляет, что это он подвергся нападению. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.
Версия раненого риелтора
Риелтор Павел Колганов с женой Анастасией организовывают мероприятия, сдают в аренду коттеджи как посредники. С ними связался другой риелтор Владислав Захаров, который потребовал удалить одно из их объявлений. Мужчина сказал, что они не имели права размещать этот объект.
— Домов не так много в Новосибирске. Объявления у всех одни и те же. У кого-то лучше или хуже, но дома одинаковые. Жена ответила на звонок. Звонивший начал угрожать. Я взял трубку, сказал: «Ты дурачок? Ты из-за чего начинаешь конфликт? Сделай свою работу лучше». Он сказал: «Диктуй адрес, сейчас приеду, убивать тебя буду», — пересказывает разговор Павел.
Записи разговора у мужчины нет.
— Я за ворота дома вышел. Вижу, что парень идет. Метра за три — за два он просто достает газовый пистолет и начинает стрелять в лицо. Я не дошел до него, не было даже слова сказано. По телефону, да, друг друга поматерили, и всё, — рассказал мужчина. — Восемь раз выстрелил мне в лицо.
По его словам, после этого Владислав убежал. На место инцидента приехала скорая и полиция. У Павла установили химический ожог глаз (справка имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Сейчас мужчина лечится дома.
Что говорит стрелявший
Владислав Захаров занимается сдачей в аренду коттеджей посуточно. Дом, из-за которого разгорелся конфликт, он рекламирует и сдает по согласованию с хозяином здания. Владислав вложился в ремонт коттеджа, и сейчас предлагает его в аренду как деловой партнер собственника.
Он увидел объявление, что этот дом в аренду предлагает Павел с женой, и решил добиться, чтобы пара его убрала.
— Собственник выгнал их с очень большим трудом из этого коттеджа. Они к нему сейчас никакого отношения не имеют. Я написал им сообщения, чтобы они убрали объявление, — объяснил Владислав.
Мужчина решил позвонить «как клиент», уточнил, свободен ли коттедж в определенную дату. Ему ответили, что нет, и предложили другой коттедж.
— В словесной перепалке меня оскорбили и унизили, — рассказал риелтор. — Договорились встретиться. Я приехал, он выходит такой борзый и полез в карман. Зачем он это сделал? Он мне угрожал по телефону, что он со мной расправится, когда мы встретимся. Я не стал ждать, выстрелил в корпус из пистолета с перцовым патроном. После чего он кинулся на меня в драку. Я начал отбегать от него, после этого я выстрелил в него еще раз. Был не прицельный огонь, а рука направлена была на корпус. Он продолжил на меня бежать. Я отстреливался, повернулся, вставил другой картридж и выстрелил ему в область лица. После чего он накрыл себя курткой, я выстрелил еще два раза и побежал. Он сбил меня с ног, но я быстренько встал и перебежал дорогу.
Владислав уже дал объяснение в полиции, встречное заявление он не писал. Но добавил, что пара угрожала расправой хозяину коттеджа и его матери, которые планируют обращаться из-за этого в полицию.
Что говорит хозяин коттеджа
Хозяин коттеджа Руслан Шушпанов объяснил корреспонденту НГС, что ранее он сдавал Павлу и Анастасии дом в субаренду. Пара проводила там различные мероприятия, но потом произошел конфликт. Руслана не устроило, в какое состояние привели его дом, и разорвал все отношения с парой. Разрешения на рекламу своего коттеджа Павлу и Анастасии он не давал, а с Владиславом у него есть договоренности.
— На «Авито» они выставляют мой коттедж. И до сих пор не убрали объявление, и толку никакого. Какое они право имеют мой дом рекламировать? — недоумевает хозяин коттеджа.
Мужчина утверждает, что столкнулся с угрозами со стороны пары и боится за свое здоровье и здоровье своей матери.
Полиция начала проверку
Мужчины обвиняют друг друга в непорядочности, обмане клиентов, оскорблениях, недобросовестной конкуренции и провокациях. Кто прав, а кто виноват — теперь придется разбираться полиции. Павлу выдали направление на судмедэкспертизу. Сейчас проводится проверка инцидента:
— 3 февраля в районе 18:00 поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 31-летнему гражданину. Участковым уполномоченным был осуществлен выезд по указанному адресу. Опрошен потерпевший, а также в ходе работы над материалом была установлена личность еще одного участника конфликта, также 31-летнего гражданина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Потерпевшему выдано направление на прохождение судмедэкспертизы для установления тяжести вреда его здоровью. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе в квартире в микрорайоне Горском прогремели выстрелы. Прибывшие полицейские обнаружили целый арсенал оружия и, предположительно, наркотики у хозяина жилища. Из окон и балкона он выбрасывал домашние вещи и свою квартиру полностью разгромил. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия, чтобы выяснить, как всё зашло так далеко.