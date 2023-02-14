Как школьный изгой стал зверем: реальная история убийцы из нашумевшего сериала «Фишер»

Премьера сериала «Фишер» состоялась 8 февраля 2023 года. Детективный триллер основан на реальных событиях и рассказывает историю московского маньяка Сергея Головкина, орудовавшего с 1986 по 1992 год. Сценаристы Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года изучали архивные материалы и общались со следователями по делу Сергея Головкина, чтобы написать сценарий. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили реальную историю убийцы из нового триллера.
Главные роли в сериале «Фишер» исполнили Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Действие разворачивается в 1986 году. Рядом с Рублевским шоссе находят тела жестоко убитых подростков. Напарники Валерий Козырев и Евгений Боков, а также молодая следовательница Наталья Добровольская расследуют серию убийств, которые навсегда изменят их судьбы. Им помогает единственный свидетель — школьник Игорь.
«Фишер» — кем он был на самом деле
Сергей Головкин — серийный убийца и педофил, жертвами которого по материалам суда стали 11 мальчиков и юношей в период с 1986 по 1992 год. Все убийства, за исключением первого, совершены на территории Одинцовского района Московской области. До того, как был пойман, получил широкую анонимную известность под прозвищем Фишер. Большинство преступлений совершил в погребе своего личного гаража, где крайне жестоко истязал, насиловал и убивал своих жертв и расчленял их трупы. Приговорен судом к смертной казни и расстрелян в 1996 году.
Отец Сергея Головкина был алкоголиком, а мать, по воспоминаниям следователя прокуратуры, тихой обычной женщиной. Родители развелись в 1988 году, когда сам Сергей уже совершил два убийства.
Парень рос тихим и неприметным, один из одноклассников вспоминал о нем так: «Девчонкам нравились ребята, хорошо одетые и увлеченные музыкой. А он был сутуловат, прыщав, и на него внимания никто не обращал».
В 13 лет у него возникла идея повесить кошку. Убив животное, Головкин испытал что-то вроде облегчения — на время исчезло мучившее его психическое напряжение. То, что произошло, так понравилось Головкину, что в следующий раз он опустил кипятильник в аквариум с рыбками.
Следствию известно, что студентом Сергея сильно избила компания хулиганов. По мнению экспертов, на фоне этого его фантазирование садистского характера, которое присутствовало и раньше, усилилось. Головкин представлял, как расправляется с обидчиками, насилует их и убивает. Именно тогда маньяк придумал себе идеальную жертву — худенького темноволосого мальчика
После окончания учебы Головкин устроился работать на ипподром, а затем зоотехником на Московский конный завод. Первое преступление совершил 21 июня 1984 года. Подкараулив у пионерлагеря «Романтик» подростка Андрея, который вышел за забор покурить, угрожая ножом, повесил мальчика на дереве, но позже снял, посчитав жертву умершей. Однако юноша выжил и месяц провел в больнице. У подростка осталась борозда от петли на шее. В 1993 году выживший опознал Головкина на следственном эксперименте.
Через два года маньяк решился на второе преступление. Выйдя из электрички на станции «Катуар» Савёловского направления, он пошел через лес и там познакомился с
В ходе следствия на одном из допросов знакомый жертвы рассказал, как повстречал мужчину, представившегося Фишером и имевшего татуировку на правой руке в виде кинжала, обвитого змеей, и надпись «Фишер». Со временем выяснилось, что это была фантазия юноши, однако следствие долго разрабатывало ложную зацепку, и кличка Фишер закрепилась за маньяком, слухи о котором начали быстро распространяться по Москве и Подмосковью. Тогда широкий резонанс заставил Головкина на время прекратить убийства, но ненадолго.
Новую череду злодеяний убийца совершал уже по другому сценарию. У него появились автомобиль и гараж — в последнем он оборудовал погреб и убил там в течение нескольких лет восемь человек (в некоторых случаях по несколько сразу).
— Сначала собирался делать мастерскую. Но затем мне пришла мысль использовать погреб для совершения половых актов и преступлений, — признался позже Фишер.
На счету маньяка 40 жертв, по мнению следствия, и всего 11 доказанных эпизодов. Мы не будем описывать зверства, но убийцу обвиняли в садизме и каннибализме совсем не зря.
Кто поймал и как
5 октября 1992 года трупы последних трех жертв маньяка были обнаружены грибниками. Установив личности погибших, следователи пришли в школу, где те учились. Один из одноклассников во время допроса указал на Сергея Головкина как на человека, предлагавшего погибшим совершить ограбление.
За Головкиным организовали слежку. 19 октября 1992 года его арестовали. В автомобиль маньяка специально врезались оперативники в штатском и устроили потасовку. Совершенно «случайно» рядом оказались сотрудники ППС, которые задержали и доставили его в местное отделение милиции. Для Головкина это было неожиданностью, однако на допросе он вел себя спокойно и вину отрицал. Следователи Костарёв и Бакин решили отпустить Головкина, установив при этом за ним негласное наблюдение. Но дежурный милиционер Евгений Дорохов, нарушив приказ, посадил Головкина в одиночную камеру. Головкин испугался и подумал, что против него нашли какие-то улики, ночью в камере он попытался покончить с собой. А следствию в это время выдали ордер на обыск гаража Фишера. Обыск в том самом подвале навсегда запомнился сыщикам. Как сказал один из оперативников: «Оттуда сам Сатана сбежал бы в ужасе».
На одном из допросов следователь попросил маньяка объяснить, что именно он делал со своими жертвами. «Приведи сына — покажу», — усмехался Фишер. Пояснил он и то, почему не женился и не родил детей: «Боялся, что сделаю с собственным сыном то же самое, что и с теми мальчиками».
Доказанных эпизодов хватило, чтобы приговорить убийцу к расстрелу. Интересно, что в конце ноября 1995 года президент России Борис Ельцин отклонил его прошение о помиловании. 2 августа 1996 года приговор был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме. По некоторым данным, маньяк Фишер стал последним казненным в России.
Это история не про маньяка
Режиссеры «Фишера» Сергей Тарамаев и Любовь Львова, по их словам, снимали историю не про маньяка, а про «благодатную почву для его появления», и первым делом они предоставляют слово ребенку, сетующему на свое одиночество. «Я самый одинокий мальчик во Вселенной», — записывает в дневник маленький Игорь (Станислав Соломатин), которому в первых трех сериях предстоит стать одним из главных свидетелей. Но гораздо более безжалостные показания мальчик дает не на страшного великана, которого он видел в лесу с окровавленным детским тельцем на руках, а на собственных родителей: «Меня окружают пустые, глупые, ужасные люди. Они ничего не делают и надо всем смеются».
Эти никчемные люди принадлежат как бы к интеллигентской прослойке — журналист-международник (Сергей Гилев), вворачивающий цитату про «мальчиков кровавых в глазах», только что вернулся из Америки на Николину Гору с сыном и женой (Анна Снаткина), пытающейся запретить ребенку сотрудничать со следствием.
Автор «Фонтанка.ру» написала рецензию на сериал «Фишер» — если вы всё еще думаете, стоит ли его посмотреть, она поможет вам принять решение.
Еще реальная история из сериала
Вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте в 1988 году легла в основу сюжета сериала Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», премьера которого состоялась в мае прошлого года. Об этой трагедии выпущено уже несколько документальных фильмов, но художественное видение чрезвычайного происшествия было представлено впервые. Проект уже называют продолжением лучших традиций «Чернобыля» и прочат ему отличные рейтинги. Мы вспомнили реальную историю первого массового заражения ВИЧ-инфекцией в СССР.
«Чума» века: что произошло в Элисте?
Мы помним, что в СССР секса не было. И, соответственно, не было проституции, гомосексуализма и СПИДа — всё это в представлении советских людей и в доктрине Минздрава было где-то там, на капиталистическом Западе или в далекой опасной Африке. Однако вспышка «грязной» болезни неожиданно дала о себе знать в… детском отделении далекой больницы. В 1988 году в Калмыцкой АССР развернулась настоящая драма — один за одним прямо на операционных столах начали умирать едва родившиеся малыши. Кошмарные предположения оказались реальностью — людей убивал СПИД. Несмотря на то, что ЧП стремились остановить, оно загадочным образом расползалось по пациентам и их родственникам — в итоге инфицированными оказались 75 детей и 4 женщины.
Почему дети оказались ВИЧ-инфицированными
Как ни старались замять страшный инцидент, весть о вспышке болезни разнеслась по всей стране и страна была напугана. А еще возмущена. Впоследствии на элистинских маленьких пациентах, жертвах этой эпидемии, со злобой вымещали весь страх перед болезнью. Детей называли «спидоносителями» и чурались их, общаясь как с прокаженными. Многим пришлось поменять место жительства, чтобы избавиться от травли.
«В целях экономии времени не меняли шприцы»
В самом начале эпидемии со СПИДом начал работать молодой врач-инфекционист Вадим Покровский, по стечению обстоятельств оказавшийся сыном главного эпидемиолога СССР. Вадиму не раз приходилось иметь дело с ВИЧ-зараженными, но почти все они были иностранцами, и лишь несколько раз он имел дело с советскими пациентами. Однажды к Покровскому обратилась первая элистинская жертва — женщина со страшным диагнозом, чей новорожденный не выжил, но успел заразить других детей. Оставался вопрос как, ведь оба ребенка лежали в одной палате, но этот вирус не передается воздушно-капельным путем.
Виновными в распространении инфекции оказались медсестры. Именно они в целях экономии времени не меняли шприцы, когда делали уколы новорожденным, и ограничивались лишь сменой игл. Внимательный Покровский, прибывший к тому времени в Калмыкию, догадался об этом, заметив, что не все инструменты в нужном количестве отправляются в центральную дезинфекционную станцию. О чем немедленно сообщил в Москву.
Так кто же оказался нулевым пациентом?
Неразгаданной оставалась только одна загадка — от кого вела отсчет трагедия в Элисте? Кто стал нулевым пациентом, косвенно заразившим почти 80 человек и посеявшим панику не только в детском отделении больницы, но и по всей стране? Покровскому удалось выяснить и этот вопрос.
Тогда, во время злосчастной вспышки инфекции, в стране начали разворачивать пункты анонимной проверки на СПИД. Туда-то и пришел ничем не примечательный мужчина — военный, семьянин и отец двоих детей. Именно он был родителем одного из первых малышей, погибших в Элисте. И именно он привез вирус из Конго, где воспользовался услугами жриц любви во время стоянки корабля, на котором служил.
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