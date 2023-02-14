Как школьный изгой стал зверем: реальная история убийцы из нашумевшего сериала «Фишер»

На одном из допросов следователь попросил маньяка объяснить, что именно он делал со своими жертвами. «Приведи сына — покажу», — усмехался Фишер. Пояснил он и то, почему не женился и не родил детей: «Боялся, что сделаю с собственным сыном то же самое, что и с теми мальчиками».

Доказанных эпизодов хватило, чтобы приговорить убийцу к расстрелу. Интересно, что в конце ноября 1995 года президент России Борис Ельцин отклонил его прошение о помиловании. 2 августа 1996 года приговор был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме. По некоторым данным, маньяк Фишер стал последним казненным в России.

Это история не про маньяка

Режиссеры «Фишера» Сергей Тарамаев и Любовь Львова, по их словам, снимали историю не про маньяка, а про «благодатную почву для его появления», и первым делом они предоставляют слово ребенку, сетующему на свое одиночество. «Я самый одинокий мальчик во Вселенной», — записывает в дневник маленький Игорь (Станислав Соломатин), которому в первых трех сериях предстоит стать одним из главных свидетелей. Но гораздо более безжалостные показания мальчик дает не на страшного великана, которого он видел в лесу с окровавленным детским тельцем на руках, а на собственных родителей: «Меня окружают пустые, глупые, ужасные люди. Они ничего не делают и надо всем смеются».