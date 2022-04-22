Грустнее, чем в кино: правдивые истории любви из фильма «Титаник» — как выглядели реальные пары и что с ними стало

Итальянец Эмилио Порталуппи работал художником. Попасть на борт лайнера Порталуппи помогла случайность: незадолго до отправления «Титаника» он выиграл билет. На борту лайнера Эмилио влюбился в богатую, но замужнюю даму Мадлен Астор, которая путешествовала вместе супругом. Тогда Мадлен была на пятом месяце беременности. По словам некоторых итальянских исследователей, однажды вечером Мадлен пригласила Порталуппи на ужин, после которого между ними завязался роман. Им удалось выжить, однако больше они друг с другом не виделись. При этом муж Мадлен, миллионер Джон Джекоб Астор IV, погиб: он посадил супругу в шлюпку, а сам вместе со слугой остался на тонущем корабле.



Попутчица супругов Астор Грейси позже так вспоминала события, связанные с ними.

— Единственный случай, который я особенно помню, это когда миссис Астор посадили в лодку. Ее подняли через окно, а муж помог ей с другой стороны, и когда она вошла, ее муж был с одной стороны этого окна, а я — с другой стороны, у соседнего окна. Я слышала, как мистер Астор спрашивал второго офицера, нельзя ли ему подняться на борт этой лодки, чтобы защитить свою жену. Он сказал: «Нет, сэр, ни на эту лодку, ни на любую из лодок мужчинам вход воспрещен, пока дамы не уйдут». Затем мистер Астор сказал: «Хорошо, скажите мне, какой номер у этой лодки, чтобы я мог найти ее потом», — рассказывала она.