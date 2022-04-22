Грустнее, чем в кино: правдивые истории любви из фильма «Титаник» — как выглядели реальные пары и что с ними стало

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошла морская катастрофа, которая вот уже 110 лет будоражит умы людей по всему миру. В 1997 году режиссер Джеймс Кэмерон представил миру свое видение трагедии — фильм «Титаник». В центре сюжета — невеста богатого промышленника из первого класса Роуз и бедный художник Джек, выигравший в карты билеты в третий класс. История Роуз и Джека — это компиляция нескольких реальных пар пассажиров «Титаника». На корабле присутствовали влюбленные, чья судьба оказалась не менее волнующей, чем закрученный сюжет фильма Джеймса Кэмерона. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили о них.
Эмилио и Мадлен
Итальянец Эмилио Порталуппи работал художником. Попасть на борт лайнера Порталуппи помогла случайность: незадолго до отправления «Титаника» он выиграл билет. На борту лайнера Эмилио влюбился в богатую, но замужнюю даму Мадлен Астор, которая путешествовала вместе супругом. Тогда Мадлен была на пятом месяце беременности. По словам некоторых итальянских исследователей, однажды вечером Мадлен пригласила Порталуппи на ужин, после которого между ними завязался роман. Им удалось выжить, однако больше они друг с другом не виделись. При этом муж Мадлен, миллионер Джон Джекоб Астор IV, погиб: он посадил супругу в шлюпку, а сам вместе со слугой остался на тонущем корабле.
Попутчица супругов Астор Грейси позже так вспоминала события, связанные с ними.
— Единственный случай, который я особенно помню, это когда миссис Астор посадили в лодку. Ее подняли через окно, а муж помог ей с другой стороны, и когда она вошла, ее муж был с одной стороны этого окна, а я — с другой стороны, у соседнего окна. Я слышала, как мистер Астор спрашивал второго офицера, нельзя ли ему подняться на борт этой лодки, чтобы защитить свою жену. Он сказал: «Нет, сэр, ни на эту лодку, ни на любую из лодок мужчинам вход воспрещен, пока дамы не уйдут». Затем мистер Астор сказал: «Хорошо, скажите мне, какой номер у этой лодки, чтобы я мог найти ее потом», — рассказывала она.
Карл и Хелен
А вот известному теннисисту Карлу Беру и его возлюбленной Хелен Ньюсом «Титаник» подарил второй день рождение и шанс на счастливую любовь.
Состоятельная семья девушки была категорически против брака дочери со спортсменом, однако Бер не отступал.
Он следовал по пятам за своей возлюбленной, и когда мать увезла ее в тур по Европе, сумел тайком проникнуть на тот же корабль.
Через некоторое время после того, как лайнер столкнулся с айсбергом, Бер встретился с Хелен, ее матерью Салли и отчимом Ричардом и еще одной парой — Эдвин и Гертрудой Кимбалл — на шлюпочной палубе. Под наблюдением третьего офицера Герберта Питмана группа собралась вокруг спасательной шлюпки номер 5. Гертруда Кимбалл спросила, может ли вся их группа сесть в лодку. И получила ответ: «Конечно, мадам, каждый из вас». В результате Бер и его возлюбленная были спасены в шлюпке номер 5, второй шлюпке, покинувшей корабль. После спасения несколько газет сообщили, что Бер сделал предложение мисс Ньюсом прямо в этой шлюпке.
В 1913 году они отпраздновали свадьбу, за время брака у них родилось 4 детей, а после окончания теннисной карьеры Бер стал выдающимся деятелем банковской сферы США.
Эдвард и Этель
Эдвард Бин переехал в Нью-Йорк, где работал каменщиком, но вернулся в свой родной город Норидж, чтобы жениться на Этель Кларк. Церемония состоялась всего лишь за несколько дней до отплытия «Титаника». Молодожены взошли на борт в Саутгемптоне как пассажиры второго класса.
Это еще одна любовная история со счастливым концом — Эдвард и его жена спаслись в шлюпке номер 13. Они были одними из тех молодоженов, которых не разделило правило «сначала женщины и дети». Всё имущество пары и множество дорогих свадебных подарков утонуло, но они сами остались живы.
Исидор и Ида
Но, к сожалению, не все истории влюбленных пассажиров «Титаника» закончились счастливо. Так, на лайнере путешествовала довольно состоятельная пара преклонного возраста, Исидор Штраус и его жена Ида. Их история любви точно не уступает в драматизме главным персонажам фильма. Совладелец сети универмагов и иммигрантка, рожденная в немецком городе, поженились в 1871 году. Супруги семь раз стали родителями, вместе пережили смерть одного из детей и практически никогда не расставались.
Гибель они также встретили вместе. Будучи пассажирами первого класса, пара могла спастись. Морской офицер предложил обоим супругам занять места в шлюпке, муж отказался, желая по чести разделить участь мужчин. Он уступил свое место в шлюпке со словами, что уже прожил и увидел немало. Увидев это, от спасения отказалась и его жена. Не желая садиться в шлюпку без любимого, она осталась на борту со словами: «Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе и умрем». Ида спасла свою горничную Эллен, отдав ей свое меховое манто и усадив рядом с отплывающими. Позже тело Исидора опознали около канадского города Галифаксе, ближайшего населенного пункта от места трагедии, и доставили в Нью-Йорк.
Супруги Штраус изображены в сценах гибели лайнера в фильме «Гибель Титаника» 1958 года. В картине Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года Штраусы показаны утешающими друг друга в заполняющейся водой каюте в момент гибели лайнера. Сцену, когда Исидор пытается убедить жену сесть в шлюпку в итоговой версии фильма удалили.
Тело Иды так и не было найдено. На поминальную службу по супругам 12 мая 1912 года пришли около шести тысяч человек, еще восемь тысяч стояли на улице. История этой любви до сих пор трогает сердца. В их честь назван парк с монументом «Память», там собираются старожилы, которые каждый год 15 апреля зажигают свечи в память о погибших. Исидор покоится в фамильном склепе на историческом кладбище Вудлон в Вестчестере, респектабельном пригороде Нью-Йорка. Если зайти за ограду, то можно разглядеть два надгробия. Одно из них ожидает Иду. «Даже глубокие воды не могут ни погасить любовь, ни утопить», — написано на кладбищенском памятнике, отлитом в виде корабля.
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