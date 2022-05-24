Реальная история из сериала «Нулевой пациент» — кто был первым в массовом заражении ВИЧ в СССР на самом деле

Тогда, во время злосчастной вспышки инфекции, в стране начали разворачивать пункты анонимной проверки на СПИД. Туда-то и пришел ничем не примечательный мужчина — военный, семьянин и отец двоих детей. Именно он был родителем одного их первых малышей, погибших в Элисте. И именно он привез вирус из Конго, где воспользовался услугами жриц любви во время стоянки корабля, на котором служил.

В этой истории поражает не только детективная развязка, обнаружившая банальные истоки страшной трагедии. Удивляет и реакция общества, резко осудившая инфицированных (история помнит пикеты с плакатами «Отмоем Родину от СПИДа»), и поведение чиновников, изо всех сил старавшихся замолчать трагедию. В 1989 году против работников медучреждения в Элисте возбудили уголовное дело, но в 2001 году его прекратили за истечением срока давности. В 2011 году потерпевшие добились возобновления дела. К тому моменту часть зараженных умерла, их родители не были признаны потерпевшими и проходили по делу как свидетели, поэтому суд не принял их иск. Инициативная группа обратилась в Следственный комитет с требованием вернуть дело на доследование, чтобы их признали потерпевшими. Но через месяц комитет вынес постановление о прекращении дела по истечении срока давности. Потерпевшими признали 74 ребенка, родителям которых выдали соответствующие документы. В ноябре 2011 года городской суд Элисты взыскал с городской больницы по 100 тысяч рублей компенсации в пользу каждого из семерых истцов, чьи дети заразились в 1988–1989 годах.