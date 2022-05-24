Реальная история из сериала «Нулевой пациент» — кто был первым в массовом заражении ВИЧ в СССР на самом деле

Вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте в 1988 году легла в основу сюжета сериала Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», премьера которого состоялась 19 мая 2022 года. Об этой трагедии выпущено уже несколько документальных фильмов, но художественное видение чрезвычайного происшествия было представлено впервые. Проект уже называют продолжением лучших традиций «Чернобыля» и прочат ему отличные рейтинги. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили реальную историю первого массового заражения ВИЧ-инфекцией в СССР.
«Чума» века: что произошло в Элисте?
Мы помним, что в СССР секса не было. И, соответственно, не было проституции, гомосексуализма и СПИДа — всё это в представлении советских людей и в доктрине Минздрава было где-то там, на капиталистическом Западе или в далекой опасной Африке. Однако вспышка «грязной» болезни неожиданно дала о себе знать в… детском отделении далекой больницы. В 1988 году в Калмыцкой АССР развернулась настоящая драма — один за одним прямо на операционных столах начали умирать едва родившиеся малыши. Кошмарные предположения оказались реальностью — людей убивал СПИД. Несмотря на то что ЧП стремились остановить, оно загадочным образом расползалось по пациентам и их родственникам — в итоге инфицированными оказались 75 детей и 4 женщины.
Почему дети оказались ВИЧ-инфицированными
Как ни старались замять страшный инцидент, весть о вспышке болезни разнеслась по всей стране и страна была напугана. А еще возмущена. Впоследствии на элистинских маленьких пациентах, жертвах этой эпидемии, со злобой вымещали весь страх перед болезнью. Детей называли «спидоносителями» и чурались их, общаясь как с прокаженными. Многим пришлось поменять место жительства, чтобы избавиться от травли.
«В целях экономии времени не меняли шприцы»
В самом начале эпидемии со СПИДом начал работать молодой врач-инфекционист Вадим Покровский, по стечению обстоятельств оказавшийся сыном главного эпидемиолога СССР. Вадиму не раз приходилось иметь дело с ВИЧ-зараженными, но почти все они были иностранцами, и лишь несколько раз он имел дело с советскими пациентами. Однажды к Покровскому обратились первая элистинская жертва — женщина со страшным диагнозом, чей новорожденный не выжил, но успел заразить других детей. Оставался вопрос как, ведь оба ребенка лежали в одной палате, но этот вирус не передается воздушно-капельным путем.
Виновными в распространении инфекции оказались медсестры. Именно они в целях экономии времени не меняли шприцы, когда делали уколы новорожденным, и ограничивались лишь сменой игл. Внимательный Покровский, прибывший к тому времени в Калмыкию, догадался об этом, заметив, что не все инструменты в нужном количестве отправляются в Центральную дезинфекционную станцию. О чем немедленно сообщил в Москву.
Так кто же оказался нулевым пациентом?
Неразгаданной оставалась только одна загадка — от кого вела отсчет трагедия в Элисте. Кто стал нулевым пациентом, косвенно заразившим почти 80 человек и посеявшим панику не только в детском отделении больницы, но и на всю страну. Покровскому удалось выяснить и этот вопрос.
Тогда, во время злосчастной вспышки инфекции, в стране начали разворачивать пункты анонимной проверки на СПИД. Туда-то и пришел ничем не примечательный мужчина — военный, семьянин и отец двоих детей. Именно он был родителем одного их первых малышей, погибших в Элисте. И именно он привез вирус из Конго, где воспользовался услугами жриц любви во время стоянки корабля, на котором служил.
В этой истории поражает не только детективная развязка, обнаружившая банальные истоки страшной трагедии. Удивляет и реакция общества, резко осудившая инфицированных (история помнит пикеты с плакатами «Отмоем Родину от СПИДа»), и поведение чиновников, изо всех сил старавшихся замолчать трагедию. В 1989 году против работников медучреждения в Элисте возбудили уголовное дело, но в 2001 году его прекратили за истечением срока давности. В 2011 году потерпевшие добились возобновления дела. К тому моменту часть зараженных умерла, их родители не были признаны потерпевшими и проходили по делу как свидетели, поэтому суд не принял их иск. Инициативная группа обратилась в Следственный комитет с требованием вернуть дело на доследование, чтобы их признали потерпевшими. Но через месяц комитет вынес постановление о прекращении дела по истечении срока давности. Потерпевшими признали 74 ребенка, родителям которых выдали соответствующие документы. В ноябре 2011 года городской суд Элисты взыскал с городской больницы по 100 тысяч рублей компенсации в пользу каждого из семерых истцов, чьи дети заразились в 1988–1989 годах.
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