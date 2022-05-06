Соблазнил и обманул: правдивая история из фильма «Тюремный романс» — как выглядели влюбленные и что с ними стало

Мало кто знает, что у героев Александра Абдулова и Марины Нееловой из фильма «Тюремный романс» были реальные прототипы. Только их драма жизни оказалась запутаннее и сложнее той, что нашла отражение на экране. Чем в реальности обернулась для следователя Генпрокуратуры СССР Натальи Воронцовой любовь к своему подследственному — вспоминали наши коллеги из Woman.ru.
«Тюремный романс» — криминальная драма, снятая в 1993 году режиссером Евгением Татарским. В основу сюжета положена реальная история неудачной попытки побега грабителя Сергея Мадуева из петербургского следственного изолятора «Кресты». Револьвер для побега ему помогла достать влюбленный следователь Наталья Воронцова.
«Было нечего терять»
Сергея Мадуева, обаятельного красавца, циника, вора и рецидивиста со стажем, задержали в 1991 году в поезде Москва — Ташкент после того, как на него «стукнули» люди из воровского клана. Медвежатник оказался дерзким настолько, что замахнулся на деньги преступного общака. Сдать властям и наказать тюрьмой — был вердикт воров в законе.
За более чем 60 эпизодов преступлений (около 10 из них — убийства) ему светила смертная казнь, но вскоре на него вышли люди из конкурентного клана — они предложили Мадуеву взять на себя преступления, которые он не совершал. Взамен бандиты обещали организовать его побег. Терять Мадуеву было нечего — одной статьей больше, одной меньше, и он согласился.
Хотя как это нечего? В случае удачного побега на воле его ждал тайник с 500 тысячами советских рублей в золотых украшениях, драгоценных камнях, антиквариате. Забегая вперед, скажем, что этот тайник так и не нашли.
Однако накануне побега выяснилось, что организаторы убиты. Ловушка захлопнулась. С таким багажом уголовных дел расстрела Мадуеву было не избежать. Но вот не зря близкое окружение отмечало редкое везение Червонца (прозвище Мадуева за то, что в такси он всегда расплачивался десятирублевыми купюрами и никогда не брал сдачи).
Повезло в любви
В «Кресты» к нему направили группу следователей Генпрокуратуры, в числе которых была и Наталья Воронцова. Старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР была незамужней, принципиальной и честной. Благодаря своей дотошности и обостренному чувству справедливости Наталья сделала молниеносную карьеру. За ее плечами тогда было десять крупных уголовных дел.
В реальности Наталья Воронцова быстро нашла несостыковки в фактах уголовного дела. В некоторых эпизодах грабежей Мадуева попросту не было в городе, зато его видели на свадьбе десятки свидетелей в другом поселении.
— Да потому что я не виноват. Мне пришлось взять вину на себя. Я и воровал потому, что есть было нечего. С детства страх сидел. Рос сиротой, вырос сиротой, а помру как собака. Теперь всё, баста, смертный приговор! — заламывал руки Мадуев.
Не могло не подкупить женщину-следователя в материалах дела и благородство рецидивиста — он вызвал скорую даме, которой стало плохо, когда он залез к ней в квартиру. В другой раз, узнав, что ограбленная им беременна, вернул ей часть драгоценностей на сумму 40 тысяч рублей. Или отвез в больницу человека после ДТП. Допросы с обаятельным Мадуевым у Воронцовой становились всё длиннее и основательнее, а он сам всё больше давил в разговоре на то, что ему уже ничем не помочь. Какое женское сердце при таких словах не дрогнет? Спустя два месяца допросов дрогнуло даже сердце следователя.
Роман и побег
В реальности поглаживание рук под столом переросло в мимолетные поцелуи, записки, новые допросы и опять поцелуи. Флер СИЗО и брутальная жертвенность Мадуева добавляла чувствам остроту. Выходило, что перед Мадуевым в тюремной камере развернулась последняя любовная драма его жизни, ведь дальше должен был состояться суд и расстрел. Как тут не появиться идее устроить пленному Ромео побег. Через сестру Червонца следователь достала пистолет, который передала ему на допросе, но план сорвался.
Отправка Мадуева из «Крестов» в Москву была запланирована на 4 мая 1991 года, в этот день он и хотел совершить побег. Но почему-то мероприятие перенесли на 3 мая, и к этому Мадуев оказался не готов. В праздничный день охрана была усилена, и пытаться бежать при таких обстоятельствах было безумием. Но пистолет, принесенный Натальей Воронцовой, уже несколько дней жег ему карман. И он всё же попытался им воспользоваться.
Преступник ранил майора Егорова и хотел бежать, однако вооруженная охрана сработала слаженно и скрутила Мадуева. Определить, кто именно передал Червонцу оружие, было не так уж сложно. Тем более что на одном из допросов скрытая камера видеонаблюдения зафиксировала страстные поцелуи тайных влюбленных.
В фильме «Тюремный романс» героя Абдулова убивают во время побега, а о дальнейшей судьбе героини Нееловой ничего не говорится.
В реальности следователя Воронцову уволили из прокуратуры и осудили на 7 лет, из которых она отсидела 5. Уже в тюрьме ей расскажут, что на одном из допросов Мадуев цинично ответит: «Я никогда ее не любил, просто использовал, и мне ее жаль как женщину. Она меня? Да, конечно, любила…»
Помните, друзья говорили о невероятном везении Мадуева, так вот роман со следователем в итоге спас жизнь вору. Пока шло следствие, был наложен мораторий на смертную казнь, и Мадуев отправился в тюрьму «Черный дельфин». Через 7 лет он умер в тюремном лазарете от осложнений, вызванных сахарным диабетом.
А Воронцова после освобождения вернулась к родителям на Украину. Познакомилась с мужчиной младше себя на 18 лет и вышла за него замуж. В 48 лет бывший следователь хотела подарить молодому супругу ребенка, но не смогла. Она сторонится прессы, даже поменяла квартиру, чтобы журналисты не знали ее места жительства. Наталья работает адвокатом, возможность работы в прокуратуре для нее исключена.
— Я очень скучаю по своей прежней работе, — призналась она журналистам. — Стала адвокатом, а что делать?! С работой в Житомире очень тяжело. Чтобы хоть как-то быть ближе к любимому делу (ведь я отдала прокуратуре полжизни!), сначала устроилась в фирму юрисконсультом, но платили очень мало. Мне работа не очень нравится, но деньги нужны. Несмотря на то, что я уже заработала себе имя на этом поприще, платят копейки.
Чтобы поставить точку в многочисленных расспросах, следователь с разбитым сердцем решила написать о себе и Мадуеве книгу.
— Расскажу, как всё было на самом деле. Назову «Истина о Тюремном романсе». Муж помогает советами. А вот мама категорически против, мол, не стоит ворошить прошлое. Главное, что я очень благодарна моему мужу Николаю, после всего случившегося со мной в Питере я опять начала верить людям, — рассказывала она в другом интервью.
Отбывая срок в колонии, Наталья Воронцова в одном из своих писем написала: «Когда-то я сказала, что никому не верю. Вот это и есть истина, которую я постигла. Да, нужно было случиться такому "событию" в моей жизни, чтобы разувериться во всем и во всех. Хочу, чтобы меня оставили в покое. Кому нужна истина по этому делу?! Никому!»
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