Соблазнил и обманул: правдивая история из фильма «Тюремный романс» — как выглядели влюбленные и что с ними стало

Роман и побег

В реальности поглаживание рук под столом переросло в мимолетные поцелуи, записки, новые допросы и опять поцелуи. Флер СИЗО и брутальная жертвенность Мадуева добавляла чувствам остроту. Выходило, что перед Мадуевым в тюремной камере развернулась последняя любовная драма его жизни, ведь дальше должен был состояться суд и расстрел. Как тут не появиться идее устроить пленному Ромео побег. Через сестру Червонца следователь достала пистолет, который передала ему на допросе, но план сорвался.

Отправка Мадуева из «Крестов» в Москву была запланирована на 4 мая 1991 года, в этот день он и хотел совершить побег. Но почему-то мероприятие перенесли на 3 мая, и к этому Мадуев оказался не готов. В праздничный день охрана была усилена, и пытаться бежать при таких обстоятельствах было безумием. Но пистолет, принесенный Натальей Воронцовой, уже несколько дней жег ему карман. И он всё же попытался им воспользоваться.

Преступник ранил майора Егорова и хотел бежать, однако вооруженная охрана сработала слаженно и скрутила Мадуева. Определить, кто именно передал Червонцу оружие, было не так уж сложно. Тем более что на одном из допросов скрытая камера видеонаблюдения зафиксировала страстные поцелуи тайных влюбленных.