Пятиклассник найден мертвым в одной из квартир на Макаренко в Новосибирске

Сегодня НГС рассказал о возбуждении уголовного дела на мать погибших в пожаре детей возрастом 1 год и 2 года. Трагедия произошла 20 декабря в Первомайском районе Новосибирска на улице Грунтовой. По версии следствия, мать оставляла детей без присмотра.

