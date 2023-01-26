Пятиклассник найден мертвым в одной из квартир на Макаренко в Новосибирске

Сегодня,
— Где-то в начале седьмого вечера пошел в магазин за сигаретами. Куча полиции, море машин, скорая отъехала. Обратно возвращаюсь, вижу возле соседнего с моим подъезда стоят курят два дедка. Что, спрашиваю, случилось? Да, говорят, пацана
Этот же источник добавил: «пацан хороший, учился в пятом классе, жил с мамой».
В СКР сообщили, что комментарии по смерти несовершеннолетних они не предоставляют. В новосибирской полиции пообещали уточнить информацию и дать комментарии позже.
Сегодня НГС рассказал о возбуждении уголовного дела на мать погибших в пожаре детей возрастом 1 год и 2 года. Трагедия произошла