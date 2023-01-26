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Пятиклассник найден мертвым в одной из квартир на Макаренко в Новосибирске

Его тело нашли сегодня вечером, 26 января

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Погибший мальчик, как рассказывают его соседи, жил с матерью вдвоем

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Сегодня, 26 января, в районе 18:00 в одной из многоэтажек по улице Макаренко обнаружен мертвым 11-летний мальчик. Об этом сообщил НГС житель дома, где произошел инцидент.

— Где-то в начале седьмого вечера пошел в магазин за сигаретами. Куча полиции, море машин, скорая отъехала. Обратно возвращаюсь, вижу возле соседнего с моим подъезда стоят курят два дедка. Что, спрашиваю, случилось? Да, говорят, пацана 11-летнего нашли мертвым, — рассказал корреспонденту НГС местный житель.

Этот же источник добавил: «пацан хороший, учился в пятом классе, жил с мамой».

В СКР сообщили, что комментарии по смерти несовершеннолетних они не предоставляют. В новосибирской полиции пообещали уточнить информацию и дать комментарии позже.

Сегодня НГС рассказал о возбуждении уголовного дела на мать погибших в пожаре детей возрастом 1 год и 2 года. Трагедия произошла 20 декабря в Первомайском районе Новосибирска на улице Грунтовой. По версии следствия, мать оставляла детей без присмотра.

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