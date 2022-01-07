СК проверяет смерть 6-месячного ребенка, погибшего из-за падения с дивана без присмотра в селе Купино

Следователи проверят семью шестимесячного мальчика, которой умер после падения с дивана в селе Купино.
Источник издания «КП-Новосибирск» утверждает, что ребенок лежал на диване, затем упал и сильно ударился головой и плечом. Родители помесили
— По факту смерти ребенка в Купинском районе Новосибирской области следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области
В начале декабря похожая трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Один из
В августе НГС писал о трагическом случае в Колыванском районе Новосибирской области — годовалая девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома и захлебнулась.