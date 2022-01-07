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СК проверяет смерть 6-месячного ребенка, погибшего из-за падения с дивана без присмотра в селе Купино

Врачи трое суток боролись за жизнь малыша, но травмы оказались несовместимы с ней

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Следователи проводят проверку обстоятельств трагедии в Купино

Следователи проводят проверку обстоятельств трагедии в Купино

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Следователи проверят семью шестимесячного мальчика, которой умер после падения с дивана в селе Купино. 29 декабря 2021 года малыш, оставшись без присмотра, упал с дивана и сильно ударился головой, спустя три дня скончался в больнице.

Источник издания «КП-Новосибирск» утверждает, что ребенок лежал на диване, затем упал и сильно ударился головой и плечом. Родители помесили 6-месячного малыша в ходунки, в них он также упал и ударился. После этого мальчику становилось всё хуже, и утром 30 декабря его доставили в районную больницу. Спустя трое суток, 2 января, он скончался, несмотря на усилия врачей.

— По факту смерти ребенка в Купинском районе Новосибирской области следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 6 января.

В начале декабря похожая трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Один из 11-месячных двойняшек выпал из коляски, ударился головой о керамогранитный пол и умер. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребенок находился под присмотром няни. Женщина сразу вызвала скорую, но спасти малыша не удалось. Прокуратура проводит проверку, о ее результатах не сообщалось.

В августе НГС писал о трагическом случае в Колыванском районе Новосибирской области — годовалая девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома и захлебнулась.

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