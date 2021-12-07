Новосибирская прокуратура проверит семью, в которой погиб младенец — у него осталась сестра-двойняшка

Прокуратура проводит проверку после смерти 11-месячного мальчика в Октябрьском районе Новосибирска.
— Будут проверены условия проживания детей в семье. Уже установлено, что семья полная, благополучная, — сообщили НГС в прокуратуре Октябрьского района.
Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, в семье погиб один из двойняшек. Родители малышей работают, а 11-месячные брат и сестра были под присмотром 59-летней няни. Женщина давно работает в семье и присматривает за детьми.
— В тот день няня на кухне занималась домашними делами, дети тут же спали в коляске. Мальчик проснулся и выпал из коляски. Она сразу же позвонила родителям, вызвала скорую, но спасти ребенка не удалось, — добавил источник.
Как говорят жильцы дома, они часто видели, как молодая мама гуляла с большой коляской на двоих. Но близко женщина ни с кем не общалась.
— Лично я с этой семьей не знакома, видела лишь, как они гуляют с детьми. Коляска на двоих, так как у нее двойняшки. Так как коляска большая и не вмещалась в пассажирский лифт, для них отрегулировали функцию вызова, чтобы сразу приезжал не пассажирский, а грузовой лифт, для удобства. В субботу я выходила по делам и видела, что возле подъезда, где они живут, стоит скорая и реанимация. Люди зашли в подъезд. Потом приезжала полиция, сказали, что в их квартиру, что там горе. Видела, как сотрудники судмедэкспертизы выносили ребенка из подъезда и сели с ним в машину. Я мало кого знаю в этом доме, с этой семьей лично не знакома. Очень жалко малыша, родителей безумно жалко, — рассказала Мария, жительница дома, в котором умер мальчик.
Трагедия произошла в субботу, 4 декабря, днем в одной из квартир высотки — 11-месячный мальчик выпал из коляски, ударился головой о керамогранитный пол и умер. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребенок находился под присмотром няни.
По факту смерти малолетнего ребенка СК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В августе НГС писал о трагическом случае в Колыванском районе Новосибирской области — годовалая девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома и захлебнулась. Она сутки находилась на аппарате ИВЛ в реанимации, но врачам не удалось ее спасти.