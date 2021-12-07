Новосибирская прокуратура проверит семью, в которой погиб младенец — у него осталась сестра-двойняшка

По факту смерти малолетнего ребенка СК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В августе НГС писал о трагическом случае в Колыванском районе Новосибирской области — годовалая девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома и захлебнулась. Она сутки находилась на аппарате ИВЛ в реанимации, но врачам не удалось ее спасти.

