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Годовалая девочка захлебнулась в колесе с водой и скончалась в реанимации под Новосибирском

Ребенок сутки находился на аппарате ИВЛ

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Несмотря на усилия врачей, годовалая девочка скончалась в реанимации

Несмотря на усилия врачей, годовалая девочка скончалась в реанимации

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Годовалая девочка умерла в реанимации после утопления в колесе с водой

Вчера, 3 августа, днем в реанимации Колыванской ЦРБ скончалась годовалая девочка. Ребенок был доставлен в больницу 2 августа после несчастного случая дома. У нее был диагноз «утопление в воде», сообщил источник в правоохранительных органах.

— Девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома. Семья на учете в ПДН не состоит, — пояснил источник.

Медики подключили ребенка к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, рано утром следующих суток девочка скончалась.

В Минздраве НСО также подтвердили смерть ребенка. В Колыванской ЦРБ отказались давать комментарии по данному факту. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

В мае следователи организовали проверку по факту смерти четырехмесячной девочки в реанимации бердской больницы. Ребенка привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ, гипертонией и повышенной температурой.

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Минздравнесчастный случайреанимацияумер ребенок
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