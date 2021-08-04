Годовалая девочка захлебнулась в колесе с водой и скончалась в реанимации под Новосибирском

Годовалая девочка умерла в реанимации после утопления в колесе с водой
Вчера, 3 августа, днем в реанимации Колыванской ЦРБ скончалась годовалая девочка. Ребенок был доставлен в больницу
— Девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома. Семья на учете в ПДН не состоит, — пояснил источник.
Медики подключили ребенка к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, рано утром следующих суток девочка скончалась.
В Минздраве НСО также подтвердили смерть ребенка. В Колыванской ЦРБ отказались давать комментарии по данному факту. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.
В мае следователи организовали проверку по факту смерти четырехмесячной девочки в реанимации бердской больницы. Ребенка привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ, гипертонией и повышенной температурой.