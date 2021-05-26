СК устанавливает обстоятельства смерти четырехмесячной девочки в больнице Бердска

СК проверяет обстоятельства смерти ребенка в больнице Бердска
Следователи организовали проверку по факту смерти четырехмесячной девочки в реанимации бердской больницы.
Ребенок скончался в ночь с 24 на 25 мая. По данным источника НГС, четырехмесячную девочку привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ, гипертонией и повышенной температурой.
— Следователем опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая документация. С целью установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В ходе проверки СК оценит своевременность и качество оказания врачебной помощи, а также своевременность обращения родителей девочки в медучреждение.
В Бердской ЦГБ подтвердили информацию о смерти ребенка и сообщили, что проводится проверка.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили, что ребенка доставили в ЦГБ уже в крайне тяжелом состоянии.
— Через два часа девочка скончалась в отделении интенсивной терапии. До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка, — добавили в пресс-службе министерства.
В январе НГС рассказывал, как родители девочки, умершей в больнице, ходят по адвокатам, прокурорам и следователям.