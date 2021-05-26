26 мая среда
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 7/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняМесто в Сибири, где почти не осталось детей

Все новости

Все новости

СК устанавливает обстоятельства смерти четырехмесячной девочки в больнице Бердска

Ребенка доставили в медучреждение с диагнозом ОРВИ

1 267
1Обсудить

Поделиться

Девочку привезли на скорой в очень тяжелом состоянии

Девочку привезли на скорой в очень тяжелом состоянии

Поделиться

СК проверяет обстоятельства смерти ребенка в больнице Бердска

Следователи организовали проверку по факту смерти четырехмесячной девочки в реанимации бердской больницы.

Ребенок скончался в ночь с 24 на 25 мая. По данным источника НГС, четырехмесячную девочку привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ, гипертонией и повышенной температурой.

— Следователем опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая документация. С целью установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ходе проверки СК оценит своевременность и качество оказания врачебной помощи, а также своевременность обращения родителей девочки в медучреждение.

В Бердской ЦГБ подтвердили информацию о смерти ребенка и сообщили, что проводится проверка.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили, что ребенка доставили в ЦГБ уже в крайне тяжелом состоянии.

— Через два часа девочка скончалась в отделении интенсивной терапии. До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка, — добавили в пресс-службе министерства.

В январе НГС рассказывал, как родители девочки, умершей в больнице, ходят по адвокатам, прокурорам и следователям.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

МинздравСледственный комитетпроверкаумер ребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...