СК устанавливает обстоятельства смерти четырехмесячной девочки в больнице Бердска

Следователи организовали проверку по факту смерти четырехмесячной девочки в реанимации бердской больницы.



Ребенок скончался в ночь с 24 на 25 мая. По данным источника НГС, четырехмесячную девочку привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ, гипертонией и повышенной температурой.



— Следователем опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая документация. С целью установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

