«Привезли с ОРВИ и высокой температурой»: в реанимации умерла четырехмесячная девочка

В больнице Бердска умерла четырехмесячная девочка
Ребенок скончался в реанимации Бердской центральной городской больницы в ночь с 24 на 25 мая. По данным источника НГС, четырехмесячную девочку привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ.
В Бердской ЦГБ подтвердили информацию о смерти ребенка, но точную информацию о диагнозе и причинах смерти пока не говорят — проводится проверка.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили, что ребенка доставили в ЦГБ уже в крайне тяжелом состоянии.
— Через два часа девочка скончалась в отделении интенсивной терапии. До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка, — добавили в пресс-службе министерства.
В СК и прокуратуре пока не ответили на вопросы НГС.
Подобная история произошла в 2020 году. В одной из больниц Новосибирской области умерла трехмесячная девочка — ее привезли туда с повышенной температурой.