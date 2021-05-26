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«Привезли с ОРВИ и высокой температурой»: в реанимации умерла четырехмесячная девочка

ЦГБ и Минздрав проводят проверки

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Пока точной информации о диагнозе ребенка нет

Пока точной информации о диагнозе ребенка нет

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В больнице Бердска умерла четырехмесячная девочка

Ребенок скончался в реанимации Бердской центральной городской больницы в ночь с 24 на 25 мая. По данным источника НГС, четырехмесячную девочку привезли накануне поздно вечером с диагнозом ОРВИ.

В Бердской ЦГБ подтвердили информацию о смерти ребенка, но точную информацию о диагнозе и причинах смерти пока не говорят — проводится проверка.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили, что ребенка доставили в ЦГБ уже в крайне тяжелом состоянии.

— Через два часа девочка скончалась в отделении интенсивной терапии. До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка, — добавили в пресс-службе министерства.

В СК и прокуратуре пока не ответили на вопросы НГС.

Подобная история произошла в 2020 году. В одной из больниц Новосибирской области умерла трехмесячная девочка — ее привезли туда с повышенной температурой.

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больницаребеноксмертьБердская ЦГБ
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