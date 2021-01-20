«Такие дела хоронят»: годовщина со дня смерти двухлетней Аделины — почему никто не наказан

После УЗИ Аделине поставили под вопросом острую кишечную непроходимость, но, несмотря на опасный диагноз, девочку вместе с мамой направили в другое медучреждение — Детскую городскую клиническую больницу № 1 на Вертковской — с диагнозом «сахарный диабет» из-за подскочившего сахара в крови. Маме не разрешили остаться с дочкой в отделении реанимации, а утром ей сообщили, что Аделина умерла.

Позже Минздрав сообщил, что у девочки была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишок. Родители с этим не согласны — вот их аргументы.

