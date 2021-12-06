«Ударился головой о керамогранитный пол»: в Новосибирске на глазах у няни разбился младенец

4 декабря в Новосибирске в одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска погиб
— Со слов няни, 59-летней жительницы Новосибирска, ребенок выпал из детской коляски и ударился головой о керамогранитный пол, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По факту произошедшего СК проводит проверку. Назначены все необходимые экспертизы.
В августе НГС писал о трагическом случае в Колыванском районе Новосибирской области — годовалая девочка, оставшись без присмотра матери, упала в колесо с водой во дворе своего дома и захлебнулась. Она сутки находилась на аппарате ИВЛ в реанимации, но врачам не удалось ее спасти.