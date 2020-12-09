Суд отправил бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» под домашний арест

Новосибирский суд избрал меру заключения Алексею Мишенину
Сегодня 9 декабря Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» Алексея Мишенина.
— Избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 8 февраля 2021-го, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.
О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства республики Бурятии по экономическому развитию, стало известно в этот вторник, 8 декабря. По предварительной информации, это связано с работой «Новосибирского авиаремонтного завода».
Алексей Мишенин закончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал в НАРЗ, а в 2011 году стал его генеральным директором. В 2015 году его назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году Алексей Мишенин стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию, говорится на сайте НГТУ.
В сентябре задержали главу департамента рекламы мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. НГС рассказывал о том, в чем его обвиняют.