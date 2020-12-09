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Суд отправил бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» под домашний арест

Алексей Мишенин пробудет под арестом до 8 февраля

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Алексей Мишенин работал в правительстве Бурятии с 2015 года

Алексей Мишенин работал в правительстве Бурятии с 2015 года

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Новосибирский суд избрал меру заключения Алексею Мишенину

Сегодня 9 декабря Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» Алексея Мишенина.

— Избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 8 февраля 2021-го, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства республики Бурятии по экономическому развитию, стало известно в этот вторник, 8 декабря. По предварительной информации, это связано с работой «Новосибирского авиаремонтного завода».

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Алексей Мишенин закончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал в НАРЗ, а в 2011 году стал его генеральным директором. В 2015 году его назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году Алексей Мишенин стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию, говорится на сайте НГТУ.

В сентябре задержали главу департамента рекламы мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. НГС рассказывал о том, в чем его обвиняют.

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