Суд отправил бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» под домашний арест

Алексей Мишенин закончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал в НАРЗ, а в 2011 году стал его генеральным директором. В 2015 году его назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году Алексей Мишенин стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию, говорится на сайте НГТУ.



В сентябре задержали главу департамента рекламы мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. НГС рассказывал о том, в чем его обвиняют.

