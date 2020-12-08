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В Бурятии задержали бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода». В чём он провинился?

Алексей Мишенин работал в правительстве республики, там прошли обыски

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Алексей Мишенин работал в правительстве Бурятии с 2015 года

Алексей Мишенин работал в правительстве Бурятии с 2015 года

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Бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» задержали

О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию, стало известно в этот вторник, 8 декабря. По предварительной информации, это связано с работой «Новосибирского авиаремонтного завода».

— Обыски проводит ФСБ. Алексей Мишенин задержан, претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, — подтвердили журналисту НГС в пресс-службе правительства Бурятии.

Алексей Мишенин закончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал в НАРЗ, а в 2011 году стал его генеральным директором. В 2015 году его назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году Алексей Мишенин стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию, говорится на сайте НГТУ.

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В сентябре задержали главу департамента рекламы мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. НГС рассказывал о том, в чем его обвиняют.

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