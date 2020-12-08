В Бурятии задержали бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода». В чём он провинился?

Бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода» задержали
О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию, стало известно в этот вторник, 8 декабря. По предварительной информации, это связано с работой «Новосибирского авиаремонтного завода».
— Обыски проводит ФСБ. Алексей Мишенин задержан, претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, — подтвердили журналисту НГС в пресс-службе правительства Бурятии.
Алексей Мишенин закончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал в НАРЗ, а в 2011 году стал его генеральным директором. В 2015 году его назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году Алексей Мишенин стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию, говорится на сайте НГТУ.
В сентябре задержали главу департамента рекламы мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. НГС рассказывал о том, в чем его обвиняют.