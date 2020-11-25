В центре «Чеширский кот», где педагога обвинили в издевательстве над двойняшками, обнаружили нарушения

В скандальном саду «Чеширский кот» в Новосибирске не оказалось лицензии
Проверка скандального частного детского сада «Чеширский кот» на
— В ходе проверки выявлены нарушения в части создания благоприятных условий для пребывания и развития детей в центре, организации процесса питания, кадрового обеспечения деятельности частного учреждения, отсутствия лицензии на образовательную деятельность, — рассказали в пресс-службе Минсоцразвития области.
Журналисту НГС не удалось связаться с руководителем центра Анастасией Дубовицкой — ее сотовый телефон отключен, городские номера, указанные на сайте центра «Чеширский кот», отключены, а на сотовый телефон, указанный на официальной странице центра во «ВКонтакте», ответила женщина, заявившая, что Дубовицкой сейчас нет.
Проверки в языковом центре «Чеширский кот» начались после публикации НГС о странном инциденте в саду — мама воспитанников центра заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд. Подробнее о случившемся можно почитать тут.