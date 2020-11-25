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В центре «Чеширский кот», где педагога обвинили в издевательстве над двойняшками, обнаружили нарушения

Мать сыновей заявляла, что об руки ее детей тушили спички

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Информацию об издевательствах над детьми в частном саду проверяют следователи

Информацию об издевательствах над детьми в частном саду проверяют следователи

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В скандальном саду «Чеширский кот» в Новосибирске не оказалось лицензии

Проверка скандального частного детского сада «Чеширский кот» на Писарева, 20 в Центральном районе Новосибирска выявила отсутствие лицензии, нарушения в организации питания и кадровом обеспечении. Ранее воспитателя этого учреждения обвинили в тушении спичек о руки детей.

— В ходе проверки выявлены нарушения в части создания благоприятных условий для пребывания и развития детей в центре, организации процесса питания, кадрового обеспечения деятельности частного учреждения, отсутствия лицензии на образовательную деятельность, — рассказали в пресс-службе Минсоцразвития области.

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Журналисту НГС не удалось связаться с руководителем центра Анастасией Дубовицкой — ее сотовый телефон отключен, городские номера, указанные на сайте центра «Чеширский кот», отключены, а на сотовый телефон, указанный на официальной странице центра во «ВКонтакте», ответила женщина, заявившая, что Дубовицкой сейчас нет.

Проверки в языковом центре «Чеширский кот» начались после публикации НГС о странном инциденте в саду — мама воспитанников центра заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд. Подробнее о случившемся можно почитать тут.

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