После публикации НГС следователи начали проверку частного сада — его педагога обвинили в истязании детей

Новосибирские следователи начали проверку частного детского сада «Чеширский кот» на Писарева, 20 после публикации НГС.

Сегодня утром мы публиковали историю жительницы Новосибирска Светланы Силовой — женщина заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд.

— Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.