После публикации НГС следователи начали проверку частного сада — его педагога обвинили в истязании детей

Следователи начали проверку в частном центре после публикации НГС
Новосибирские следователи начали проверку частного детского сада «Чеширский кот» на Писарева, 20 после публикации НГС.
Сегодня утром мы публиковали историю жительницы Новосибирска Светланы Силовой — женщина заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд.
— Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Во время проверки следователи установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.
Пять лет назад на прогулке четырехлетняя девочка попала в смертельную ловушку возле игравшей с мобильником воспитательницы детсада — из-за гибели ребенка в городе тогда обещали переделать все детские площадки.