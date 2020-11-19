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После публикации НГС следователи начали проверку частного сада — его педагога обвинили в истязании детей

Один из педагогов детского центра якобы тушила спички о руки маленьких детей

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Педагог и руководство детского садика отрицают обвинения и готовят иск в суд&nbsp;

Педагог и руководство детского садика отрицают обвинения и готовят иск в суд 

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Следователи начали проверку в частном центре после публикации НГС

Новосибирские следователи начали проверку частного детского сада «Чеширский кот» на Писарева, 20 после публикации НГС.

Сегодня утром мы публиковали историю жительницы Новосибирска Светланы Силовой — женщина заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд.

— Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Во время проверки следователи установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

Пять лет назад на прогулке четырехлетняя девочка попала в смертельную ловушку возле игравшей с мобильником воспитательницы детсада — из-за гибели ребенка в городе тогда обещали переделать все детские площадки.

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